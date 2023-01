Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Repubblica»: Panzerdeal ist «kleinster gemeinsamer Nenner»

ROM: Zu den erwarteten Panzerlieferungen aus Deutschland und den USA an die Ukraine schreibt die Tageszeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Der Panzerpakt, den Washington und Berlin ankündigen wollen, hat vor allem politische Ziele. Das deutsche Nein zur Lieferung der Leopard 2 barg die Gefahr, dass die Allianz, die den ukrainischen Widerstand militärisch unterstützt, einen Riss bekommt, der die osteuropäischen Länder vom Rest der Koalition trennt. Das Weiße Haus kann aber nicht zulassen, dass die Regierungen, die sich am stärksten von Russland bedroht fühlen, das Vertrauen in den NATO-Schutzschild verlieren oder - noch schlimmer - autonome Maßnahmen in dem Konflikt ergreifen und London und Warschau auf rücksichtslosere Kriegspfade folgen, die die Konfrontation mit Moskau weiter verschärfen könnten.

Dank dieses letzten Arguments scheinen die Amerikaner Bundeskanzler Scholz überredet zu haben, die Meinungsverschiedenheiten in der Koalition und die Befürchtungen hinsichtlich der Reaktion des Kremls zu überwinden und sich darauf vorzubereiten, gemeinsam die Übergabe von US-amerikanischen Abrams- und deutschen Leopard-2-Panzern an Kiew anzukündigen. Die Entsendung von Panzern wird somit zum kleinsten gemeinsamen Nenner unter den westlichen Partnern der Ukraine. Den Anfang machten die Briten, Polen und Finnen. Nun kündigt sich an, dass sich die Franzosen, Niederländer, Spanier und Schweden der amerikanisch-deutschen Initiative anschließen werden.»

«Rzeczpospolita»: Streit um Panzer zeigt die Ineffizienz der Nato

WARSCHAU: Zur Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard an die Ukraine schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Der Streit mit Deutschland über die Lieferung von Panzern an die ukrainische Armee hat die Ineffizienz der Nato deutlich gemacht. Die einzelnen europäischen Länder entscheiden selbst, womit sie die Ukraine unterstützen wollen, ohne dass die Nato daran beteiligt ist. Und das alles nur, weil die wichtigsten Nato-Mitglieder - Deutschland und Frankreich - von Anfang an Abstand davon gehalten haben, der Ukraine zu helfen. Der jüngste heftige Streit um die Entsendung von deutschen Panzern ist nur eines von vielen Beispielen dafür.

Alles deutet darauf hin, dass Paris und Berlin nicht mit einer zu großen Lieferung von Waffen in Verbindung gebracht werden wollen, mit denen die Ukrainer die Russen bekämpfen werden. Wahrscheinlich, weil sie immer noch auf ein schnelles Ende des Konflikts hoffen. In einem Kriegsjahr, das die Sicherheit des gesamten Kontinents unmittelbar bedroht, haben beide Länder ihre Rüstungsausgaben nicht erhöht. Wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zum «business as usual». Dann wird das Geld für Investitionen in Russland nützlich sein.»

«Göteborgs-Posten»: Nett lächeln, um Erdogan bei Laune zu halten

GÖTEBORG: Die rechtsliberale schwedische Tageszeitung «Göteborgs-Posten» (Göteborg) meint am Mittwoch zum Nato-Streit mit der Türkei und der türkischen Präsidentschaftswahl am 14. Mai:

«Im Mai ist Präsidentschaftswahl in der Türkei. Darum hätten sich nicht viele in Schweden geschert, wenn türkische Innenpolitik nicht zur schwedischen Außenpolitik geworden wäre. Der türkische Präsident will so oft es geht zeigen und beweisen, dass er ein Machtspieler ist, der die internationale Politik dirigieren kann. In diesem Fall geht es um die schwedische Nato-Mitgliedschaft. Vergangenen Sommer ging es um die Vermittlung von Frieden zwischen der Ukraine und Russland. Was die schwedische Regierung versteht, ist, dass Schweden ein Maß an diplomatischem Fingerspitzengefühl zeigen muss. Man muss nett lächeln und sagen, was erforderlich ist, um Erdogan bei Laune zu halten. Der Preis für die Nato-Mitgliedschaft ist, dass man sich jetzt ein paar Monate zusammennimmt und bei Erdogans Scharaden mitspielt. Das ist es wert, denn viel steht auf dem Spiel.»

«De Telegraaf»: Deutschland stand wegen Panzern unter Druck

AMSTERDAM: Zur Lieferung von Panzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Der Druck auf Deutschland war von verschiedenen Seiten aus erhöht worden. So verspottete der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erst letzte Woche in Davos Bundeskanzler Scholz, indem er erklärte, er brauche keine Erlaubnis Berlins, um polnische Leoparden nach Kiew zu liefern. Tatsächlich sind Länder, die diese deutschen Panzer besitzen, jedoch vertraglich verpflichtet, Deutschland um Erlaubnis zu bitten, wenn sie sie «weitergeben» wollen.

Um nicht noch mehr Unfrieden zwischen den Nachbarländern (und Nato-Partnern) zu stiften, richtete Morawiecki am Dienstag dann doch eine formelle Anfrage an die Bundesregierung. Auch Finnland und Portugal wollen Leopard-Panzer an Kiew liefern.

In Deutschland selbst wurde der Ruf nach Zustimmung lauter. Die Oppositionspartei CDU forderte die liberale FDP und die Grünen gar auf, aus der Koalition mit der SPD auszusteigen, da beide Parteien - anders als die Sozialdemokraten - nicht gegen die Lieferung von Panzern sind.»

«De Standaard»: Panzer verbessern Erfolgschancen der Ukraine

BRÜSSEL: Zur Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine heißt es am Mittwoch in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Sogar Deutschland gibt nach. Das verbessert die Chancen der Ukraine auf eine erfolgreiche Gegenoffensive. Es hat eine Weile gedauert, aber nun sind die Würfel gefallen: Deutschland wird nicht nur anderen europäischen Ländern die Erlaubnis erteilen, Leopard-Panzer in die Ukraine zu schicken, sondern will auch selbst welche liefern. (...) Warum Bundeskanzler Olaf Scholz nun doch einen Kurswechsel vollzogen hat, ist unklar. Aber vielleicht hat ihn ein Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden überzeugt. (...)

Wenn die Ukraine die Panzer tatsächlich erhält, dürften in Moskau noch mehr Alarmglocken läuten. Russland hat in den letzten Tagen erklärt, dass es Panzer als eine weitere Eskalation betrachtet. Auch das wurde als Grund dafür gesehen, dass die deutsche Regierung sich nicht blindlings an der Waffenlieferung beteiligen wollte.»

«La Vanguardia»: Es droht eine neue Eskalation des Krieges

MADRID: Zur Entscheidung der deutschen Regierung für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Der interne und der externe Druck haben schließlich den Widerstand von Bundeskanzler Olaf Scholz gebrochen (...) Damit hat sich die Strategie der Alliierten durchgesetzt, die davon überzeugt sind, dass der einzige Weg, Russland zu Friedensverhandlungen zu zwingen, darin besteht, das Land zunächst auf dem Schlachtfeld zu bezwingen. Das Problem ist, dass Russland schon seit Tagen davor warnt, dass ein eventueller Einsatz von Leopard2-Panzern «extrem gefährlich» wäre, weil er der Ukraine erlauben würde, Gebiete anzugreifen, die (Kremlchef) Wladimir Putin als russisch betrachtet. Und dass das Russland dazu zwingen würde, ebenfalls seine Angriffe zu verstärken. Wir stehen also möglicherweise vor einer weiteren möglichen Eskalation des Krieges, wie es immer der Fall ist, wenn NATO-Länder ihre militärischen Aktionen ausweiten. Das Ende ist noch lange nicht in Sicht.»

«Financial Times»: Panzer-Entscheidung ist ein willkommener Durchbruch

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Mittwoch die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine:

«Ein weiteres Zögern hätte die Gefahr mit sich gebracht, dass der Ukraine im Frühjahr ein entscheidendes Kampfmittel gefehlt hätte. Zusammen mit den leichteren Schützenpanzern, die Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA zur Verfügung stellen, sind Panzer für mobile Operationen, an denen Infanterie und Artillerie beteiligt sind, unerlässlich. Westliche Modelle verfügen über eine bessere Panzerung, Bewaffnung und Steuerungssysteme als die russischen Panzer. (...)

Dies ist ein willkommener Durchbruch. Die Ukraine führt einen Krieg, um nicht nur ihr eigenes Land zu verteidigen, sondern auch die Demokratie und Sicherheit in ganz Europa. Wenn sie den Konflikt zu ihren Bedingungen beenden will, muss sie - bei allem Respekt vor den Risiken - mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet werden.»