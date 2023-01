Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.01.23 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

«WaPo»: Deutschlands Panzer sind ein Schlüssel zum Erfolg der Ukraine

WASHINGTON: Panzer gelten für die Ukraine als wichtig für die Rückeroberung besetzter Gebiete. Insbesondere der deutsche Leopard 2, schreibt die «Washington Post»:

«(...) die Ukraine braucht mehr und schwerere Waffen. Oben auf der Liste stehen erstklassige Kampfpanzer - insbesondere Leopard 2 aus deutscher Produktion - in ausreichender Zahl, um im Krieg das Blatt zu wenden. Dazu ist die Zustimmung Deutschlands erforderlich. (...) Mehrere tausend dieser Panzer sind im Einsatz, vor allem in Osteuropa und anderswo. Polen ist bereit, sie in die Ukraine zu schicken, und andere könnten diesem Beispiel folgen - aber keiner kann ohne grünes Licht aus Berlin reexportiert werden.

Bislang ist Deutschland unentschlossen, die Regierungskoalition ist offenbar gespalten, und Umfragen legen nahe, dass auch die deutsche Öffentlichkeit in dieser Frage uneinig ist. Kanzler Olaf Scholz ist zögerlich, hat aber auch öffentlich mitgeteilt, auf Washingtons Beitrag zu warten. Zur Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine sagte er Anfang des Monats, [«Deutschland wird immer zusammenbleiben mit den Freunden und Verbündeten und] ganz besonders mit unserem transatlantischen Partner, mit den Vereinigten Staaten von Amerika».

Dies ist ein Plädoyer für eine verstärkte Führungsrolle der USA. Die Frage ist, ob Biden, der geschworen hat, einen russischen Sieg nicht zuzulassen, und der versprochen hat, an der Seite Kiews zu bleiben, «solange es nötig ist», bereit ist, noch mehr Entschlossenheit zu zeigen, während sich der Krieg in der Ukraine seinem wahrscheinlich entscheidenden Moment nähert.»

«Verdens Gang»: Russland kann an Putins Krieg zerbrechen

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die wirtschaftliche Lage Russlands:

«Wladimir Putin ist in den Krieg gezogen, um Russland wieder groß und stark zu machen. Jetzt müssen die Russen einen hohen Preis für seine größenwahnsinnigen Ambitionen zahlen. Der Krieg kostet Russland weit mehr, als es durch den Export von Öl und Gas wieder hereinholt. Alle wirtschaftlichen und sozialen Pfeile zeigen nach unten. Diese Krise ist ein Ergebnis von Putins verfehlter Politik. Der Niedergang dauert seit einigen Jahren an. Die Probleme haben sich gehörig durch Putins desaströse Entscheidung verstärkt, gegen die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Russland könnte in wenigen Jahren zu einem gescheiterten Staat werden, wenn Putin den Kurs nicht ändert. Dass er das tut, ist höchst unwahrscheinlich.

Den höchsten Preis für Putins Krieg zahlt natürlich die Ukraine mit großen Verlusten an Menschenleben und enormer Zerstörung. Der Unterschied besteht darin, dass die Ukraine viele Freunde hat, die das Land finanziell, politisch und militärisch unterstützen. Russland ist dagegen wirtschaftlich und politisch geschwächt und isoliert.»

«de Volkskrant»: Der Bendlerblock ist eine Schlangengrube

AMSTERDAM: Zur Ernennung von Boris Pistorius zum Bundesverteidigungsminister heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Als Verteidigungsminister hat Pistorius die schwierigste Aufgabe in der deutschen Regierung: die Bundeswehr, der es aufgrund jahrelanger Kürzungen an allem fehlt, in eine effiziente und schlagkräftige militärische Organisation zu verwandeln. Dazu steht ihm das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen zur Verfügung, das Bundeskanzler Scholz am Tag nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu diesem Zweck eingerichtet hat.

Das ist eine enorme Summe - der russische Verteidigungshaushalt für 2021 betrug etwa 60 Milliarden Euro -, aber die Herausforderungen sind ebenfalls enorm. Als Verteidigungsminister bekommt er es mit einem Ministerium zu tun, in dem sich viele der 265.000 Mitarbeiter (darunter 180.000 Militärangehörige) von der Öffentlichkeit und der Politik missverstanden fühlen, mit einer alptraumhaften Militärbürokratie und mit Spitzenbeamten, die sich jedweder Veränderung widersetzen. Der Bendlerblock in Berlin, der Sitz des Verteidigungsministeriums, ist eine berüchtigte Schlangengrube, aus der sich schon so mancher Minister resigniert zurückzuziehen musste.»

«Tages-Anzeiger»: Pistorius könnte in der Bundeswehr gut ankommen

ZÜRICH: Zur Ernennung von Boris Pistorius zum Bundesverteidigungsminister heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Pistorius' Wahl mag eine Überraschung sein, interessant ist sie aber gewiss. Der Politiker ist jedenfalls ein ausgewiesener Experte für Sicherheit, wenn auch bisher eher für die Polizei als für das Militär. Seit zehn Jahren amtiert Pistorius als Innenminister des Bundeslandes Niedersachsen, das etwa gleich groß und gleich stark bevölkert ist wie die Schweiz. Mit klarer Kante gegen Extremisten - handle es sich um Islamisten, Nazis, Hooligans, Reichsbürger oder Linksextreme - schuf er sich bundesweit einen exzellenten Ruf. (...)

Pistorius war durch seine bullige, direkte und dennoch warmherzig-verschmitzte Art bei seinen Polizisten und Polizistinnen außerordentlich beliebt. Anders als seine Vorgängerin Lambrecht könnte er auch in der Bundeswehr gut ankommen. Agiert er in Berlin ähnlich wie in Hannover, dürfte er sich vor allem als Anwalt der 180'000 Soldatinnen und Soldaten verstehen. Für sie wird er für bessere Ausrüstung und mehr Geld streiten und dabei - ebenfalls anders als Lambrecht - Konflikte weder mit Generälen noch Beamten noch dem Kanzler scheuen.»

«NZZ»: Haben SPD-Schwergewichte Scholz einen Korb gegeben?

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Wechsel an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums:

«Der gesamte Vorgang des Lambrechtschen Zurückgetreten-Werdens trägt scholzeske Züge. Dass die Ministerin eine überschaubare Halbwertszeit im Amt hatte, musste der Kanzler spätestens seit ihrem exzentrischen Silvestervideo wissen, von ihrer fachlichen Performance einmal abgesehen. (...) Es brauchte auf jeden Fall Tage voller mehr oder weniger phantasievoller Vertröstungen, bis die (nicht überambitionierte) Lösung «Pistorius» verkündet werden konnte. Welche höhere Kanzler-Rationalität, die Normalsterbliche zu verstehen zu dumm sind, hätte Scholz daran hindern sollen, seinen neuen Mann früher zu präsentieren?

Oder war es so, dass Scholz doch noch keinen Nachfolger in petto hatte? Es ist ja vorstellbar, dass die sozialdemokratischen Schwergewichte, die immer wieder für das Amt genannt worden waren - der Parteichef Lars Klingbeil, der Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Arbeitsminister Hubertus Heil -, ihm aus guten Gründen einen Korb gaben. So etwas will niemand zugeben, schon gar nicht Olaf Scholz. Aber die seltsame Zeitverzögerung mit dem «Respekt» vor der Leistung einer Ministerin zu begründen, die man unbedingt wegen erwiesener Inkompetenz loswerden musste - das ist schon kühn.»