Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Lidove noviny»: VW-Tochter Skoda braucht mehr Freiheit

PRAG: Zum Chefwechsel bei der tschechischen Volkswagen-Tochter Skoda schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Prag am Mittwoch:

«Thomas Schäfer ist neuer Chef bei Skoda. VW-Konzern-Kapitän Herbert Diess hat bereits angedeutet, dass der Autobauer nicht mit Audi und Volkswagen konkurrieren, sondern sich auf einen aggressiveren Kampf mit der koreanischen und französischen Konkurrenz einstellen sollte. Doch dafür, dass Skoda den eigenen «besseren» Marken konkurriert, ist der Volkswagen-Konzern eigentlich selbst verantwortlich, denn er verwendet ein und dieselbe Plattform für ein möglichst breites Spektrum an Modellen. Und die Konstrukteure aus Mlada Boleslav schaffen es einfach immer wieder, aus der gegebenen Technik etwas mehr herauszuholen als ihre Kollegen innerhalb des Konzerns. (...) Der einzige Weg, die tschechische Tochter weniger als Premium- und mehr als bisher als preisgünstige Marke zu positionieren, liegt daher paradoxerweise darin, ihr mehr Freiheit und Eigenverantwortung zuzugestehen.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Einschüchterung oder Abschiedsrede?

MOSKAU: Zur Rede des Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, wenige Tage vor der Präsidentenwahl schreibt die russische Zeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Alexander Lukaschenkos Botschaft an das Parlament und das Volk war vielleicht die kürzeste in der Geschichte. Der Präsident beklagte darin, dass Russland seine brüderliche Beziehung zu Belarus in eine rein partnerschaftliche geändert habe. Und er fühlt sich von den Menschen beleidigt, die - als sie ein wenig reich wurden - noch mehr wollten. Einige Beobachter sahen in der Rede einen Versuch, die Bevölkerung vor der Wahl einzuschüchtern. Wiederum andere glaubten darin die Abschiedsrede eines langjährigen Staatsführers zu sehen. (...) Denn nach der Ansprache ging der Präsident sofort, und das Publikum applaudierte lange Zeit vor der leeren Bühne, was wie ein trauriger Abschied vom alten Präsidenten aussah.»

«De Tijd»: Es geht um digitale Vorherrschaft

BRÜSSEL: Zum Streit um die vom US-Konzern Microsoft angestrebte Übernahme der zum chinesischen Internetkonzern ByteDance gehörende App Tiktok meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«Der Angriff auf Tiktok ist bereits der x-te Vorfall zwischen den USA und China. Es wird zudem immer deutlicher, dass es um die digitale Vorherrschaft geht. Technologie wird mehr und mehr zum Schlachtfeld der Geopolitik. (...) Wie hart China auf die Tiktok-Affäre reagieren wird, ist unklar. Derzeit haben amerikanische Technologie-Unternehmen unumstritten eine Führungsposition. Die werden sie nicht ohne weiteres aufgeben. Das ist auch der unmittelbare Grund für den Kampf um Tiktok und die aufgeheizte Diskussion darüber.

Die anti-chinesische Politik von (US-Präsident Donald) Trump ist der einzige verbindende Faktor in der amerikanischen Politik. Republikaner und Demokraten sind sich darin einig, mit strengen Maßnahmen gegen China vorzugehen. Eine Lockerung ist nicht zu erwarten, auch nicht nach der Präsidentenwahl in diesem Herbst.»

«Corriere della Sera»: Krise in Tunesien erzeugt Migrationsdruck

ROM: Zur aktuell hohen Zahl von Bootsmigranten aus Tunesien, die übers Mittelmeer nach Europa und besonders nach Italien kommen, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Mittwoch:

«Diese Tunesier sind offensichtlich Wirtschaftsmigranten, und da steckt nichts Vorgeschobenes dahinter, was ausgenutzt wird. Covid-19 hat eine sehr instabile politische Situation völlig zum Kippen gebracht, und wer für die Überfahrt bezahlen kann, schaut auf die Landkarte und versucht, Lampedusa zu erreichen. Aber mit Tunis hat Italien ein Rückführungsabkommen, und (Innenministerin Luciana) Lamorgese und (Außenminister Luigi) Di Maio tun gut daran, die strikte Anwendung anzukündigen. Flugzeuge werden jedoch nicht ausreichen. Die Drohung, eine bereits vereinbarte Unterstützung von 6,5 Millionen Euro an Hilfsgütern auszusetzen, muss an die tunesische Regierung gerichtet werden, wobei darauf geachtet werden muss, keinen Nationalismus zu schüren, der kontraproduktiv wirken könnte. Auch hier ist Klarheit gefragt: Die Krise in Tunesien wird nicht von heute auf morgen vorübergehen, und sie könnte neue Formen des Migrationsdrucks auslösen.»

«Dagens Nyheter»: China bleibt auch heute noch eine Diktatur

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die Rolle Chinas in der Welt:

«Napoleon, immer seiner Zeit voraus, stellte fest, dass China ein schlafender Riese sei, der beim Erwachen die Welt erschüttern werde. Knapp 200 Jahre später ist China erwacht. Als die Sowjetunion einst kollabierte, haben wir China vergessen. Als die Berliner Mauer fiel, war China noch keine Gefahr, weder militärisch noch ideologisch-politisch; stattdessen beschäftige man sich zunehmend mit dem Handel. Fast alle waren derweil davon überzeugt, dass der Kommunismus wegreformiert werden müsse, und zwar im Wesentlichen mit allen liberalen Spielregeln. Schon damals war das ein Irrglaube. Zu versuchen, ein System zu reformieren, ist dasselbe wie es abzuschaffen, wie auch Michail Gorbatschow erleben musste. Das chinesische Regime hat bis heute nicht das drängendste Problem des modernen Staates gelöst: sein Verhältnis zur Freiheit. Das heutige China ist eine Diktatur geblieben, weil es nicht anders kann.»

«Dennik N»: Druck auf Richter im Journalistenmord-Prozess ist enorm

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Dennik N» schreibt am Mittwoch zur überraschenden und kurzfristigen Verschiebung der Urteilsverkündung im Journalistenmord-Prozess, dem international meistbeachteten Gerichtsverfahren der Slowakei.:

«Am Mittwochmorgen hätten wir erfahren sollen, ob das erstinstanzliche Gericht für erwiesen befindet, dass (der angeklagte Unternehmer) Marian Kocner den Mord an (dem Investigativ-Journalisten) Jan Kuciak bestellt hat, bei dem auch Martina Kusnirova ermordet wurde. Doch daraus wird nun nichts und wir müssen bis zum 3. September warten. Bis dahin hat das Gericht nämlich seine Urteilsverkündung «wegen der Notwendigkeit weiterer Beratungen des Richtersenats über das vorbereitete Urteil» verschoben.

Das ist ohne Übertreibung eine außerordentliche Situation. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass wir vor einer Wende in dem Fall stehen. Am Spezialgericht kann sich auch in medial weniger intensiv verfolgten Fällen niemand an so etwas Ähnliches erinnern. (...) Es muss also einen sehr ernsten Grund für die Verschiebung geben. (...) Man muss sich aber auch bewusst sein, unter welch enormem Druck die drei Richter des Spezialgerichts arbeiten. Die Urteilsverschiebung ist daher kein Grund, die Richter öffentlich zu zerreißen oder sie gar zu verdächtigen, dass sie «gekauft» seien. Eher ist sie ein Indiz dafür, dass die Richter trotz des riesigen öffentlichen Interesses und Drucks frei entscheiden.»

«Le Républicain Lorrain»: Zweite Corona-Welle «höchst wahrscheinlich»

METZ: Die aktuelle Situation angesichts des Coronavirus in Frankreich kommentiert die Tageszeitung «Le Républicain Lorrain» am Mittwoch:

«Der wissenschaftliche Covid-19-Rat hat in einem am 4. August veröffentlichen Gutachten nicht mehr und nicht weniger erklärt, als dass die Frage, die sich stellt, nicht mehr die ist, ob es eine zweite Welle der Epidemie geben wird (...), sondern viel mehr, wann diese Frankreich treffen wird. Und mit welcher Wucht... Um eine allgemeine Ausgangssperre und die damit einhergehenden wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Konsequenzen zu verhindern, fordern die Experten, dass fortan lokale Aktionspläne vorbereitet werden, die an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind, um unsere künftige Antwort der Intensität eines erneuten epidemischen Ausbruchs anpassen zu können. Auch wenn das Schlimmste nicht mit Sicherheit eintreten muss, ist es nun doch «höchst wahrscheinlich», erklärt der Rat oberlehrerhaft. Man muss sich also darauf vorbereiten. Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor...»

«NZZ»: Juan Carlos' Gang ins Exil ist auch eine Chance

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Entscheidung von Spaniens Ex-König Juan Carlos, wegen einer Korruptionsaffäre das Land zu verlassen:

«Juan Carlos' Gang ins Exil ist ein Drama - für ihn persönlich, für die spanische Krone, vielleicht auch für ein Land, das kaum Integrationsfiguren kennt, die es zusammenkitten könnten. Keiner hat mehr dafür getan, das Ansehen der spanischen Monarchie zu stärken, als der emeritierte König. Es war Juan Carlos, der 1975 nach dem Tod des Diktators Franco den Übergang zur Demokratie vorantrieb. Es war wieder Juan Carlos, der 1981 einen Putschversuch unterband, indem er sich in Uniform via Fernsehen an die Nation wandte und der demokratischen Regierung seine Unterstützung zusicherte. Vielen Spanierinnen und Spaniern gilt der Altkönig zu Recht als Held der demokratischen Transition. Gleichzeitig hat in den vergangenen Jahren keiner dem Ansehen der spanischen Krone mehr geschadet als Juan Carlos. (...)

Doch gleichzeitig ist die Ausreise eine Chance: für die spanische Demokratie, und auch für die Krone. Erstere kann sich die Frage stellen, ob die Monarchie noch eine Daseinsberechtigung hat. Letztere kann versuchen zu beweisen, dass sie eine besitzt.»

«Tages-Anzeiger»: Spaniens Monarchie ist ein Spaltpilz

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Mittwoch im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Ex-König Juan Carlos mit der Rolle der Monarchie in Spanien:

«Spanien hat in den ersten Jahrzehnten nach der Diktatur ganz gut gelebt mit dieser Staatsform, die das gespaltene Land einigermassen zusammenhielt. Doch die Zentrifugalkräfte werden stärker, inzwischen ist die Monarchie eher ein Spaltpilz. Katalanen und Basken wollen sich nicht mehr damit abfinden, von einem kastilischen Königsclan regiert zu werden, dessen Mitglieder immer wieder in Korruptionsaffären verstrickt sind. (...)

Ist Spanien nun wieder reif für eine Republik? In den 1930er-Jahren führte die erbitterte Zerstrittenheit der gesellschaftlichen Kräfte geradewegs in den Bürgerkrieg. Und was wäre durch einen Systemwechsel gewonnen? Mehr als diese oder jene repräsentative Staatsform rettet die Spanier derzeit etwas anderes, Zeitgemässeres: die gemeinsame europäische Verantwortung unter dem Dach der EU. Nur sie kann das Land vor der Armut durch die Folgen der Corona-Krise retten. Die Monarchie ist dabei eher Staffage.»

«The Independent»: Großbritannien vor einem schwierigen Winter

LONDON: Großbritannien gehe schwierigen Zeiten entgegen, meint der Londoner «Independent» am Mittwoch:

«Die britische Bevölkerung steht vor einem Winter der Unzufriedenheit, der dieses Weihnachten und Neujahr zu den härtesten machen wird, die sie seit Kriegsende erlebt hat. So gibt es zum Beispiel unheilverkündende Empfehlungen zur Bevorratung mit Medikamenten.

Zudem nimmt das irrationales Gerede von Hinterbänklern der Konservativen Partei zu, wonach das Austrittsabkommen Großbritanniens mit der EU in Stücke gerissen werden sollte. Dabei handelt es sich freilich um einen internationalen Vertrag, für den genau dieselben euroskeptischen Tories gestimmt hatten, jenen angeblich «gebrauchsfertigen» Deal, der dem Wahlvolk im vergangenen Dezember präsentiert und vom ihm angenommen wurde. Ein Rückzug vom Austrittsabkommen würde unter anderem bedeuten, dass die irische Grenzfrage erneut offen wäre. (...) Das ist nicht nur «ein Hindernis auf dem Weg» zu einem «globalen Großbritannien», sondern das ist die Verarmung und Verelendung einer Nation. Und dieser Prozess ist bereits im Gange.»