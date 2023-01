Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.23 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

«Corriere della Sera»: Fall Lindner ist sehr deutsche Geschichte

ROM: Zum Fall um den Hauskredit für Bundesfinanzminister Christian Lindner und eine von ihm gehaltene Rede schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Es ist eine sehr deutsche Geschichte, in der protestantische Strenge und Übereifer Hand in Hand gehen. Die Staatsanwaltschaft Berlin führt eine Vorprüfung gegen Finanzminister Christian Lindner wegen eines von einer Bank gewährten Immobiliendarlehens. (...) Lindner hat sich bereits an einen Anwalt gewandt, Christian Schertz, in Berlin als Anwalt der Stars bekannt, der jeglichen Zusammenhang zwischen der Festrede und jener Hypothek bestritt, die lange vor seiner Amtszeit und unter marktüblichen Bedingungen verhandelt worden sei. (...)

Zur Tatsache, dass er das Darlehen während seiner Festrede nicht erwähnte, ließ Lindner über seinen Anwalt ausrichten, dass er dazu nicht verpflichtet gewesen sei. Das ist auch wahr. Wo ist also das Problem? Es liegt einfach in der Frage zu günstigen Gelegenheiten und Würde. Ein Minister, und zwar nicht irgendeiner, sondern der Silberschmied der Bundesrepublik, der öffentlich dieselbe Bank lobt, die ihm einen Kredit eröffnete, bietet der Öffentlichkeit kein Modell beispielhaften Verhaltens - an keinem Ort dieser Welt, und schon gar nicht in Luthers Vaterland.»

«ABC»: Russland darf nicht unterschätzt werden

MADRID: Zur Entwicklung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine schreibt die spanische Zeitung «ABC» am Mittwoch:

«Das Aggressionspotenzial Russlands darf nicht unterschätzt werden. Das ist die Botschaft, die die NATO und die Europäische Union gestern ausgesandt haben, als sie versprachen, ihre Zusammenarbeit im Konflikt auf die «nächste Stufe» zu heben (...) Etwa zur gleichen Zeit, als diese Ankündigung gemacht wurde, erhöhten die russischen Truppen den Druck auf (die Kleinstadt) Soledar im östlichen Gebiet Donezk. Das ist der Punkt, den Russland gewählt hat, um den ukrainischen Vormarsch der letzten Wochen zu stoppen und die taktische Initiative auf dem Schlachtfeld zurückzugewinnen.»

«NZZ»: Auch Klimaschützer brauchen Strom aus der Steckdose

ZÜRICH: Zum Streit um die geplante Verstromung der Braunkohle unter dem rheinischen Ort Lützerath meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Es war immer klar, dass der unter früheren Regierungen beschlossene parallele Ausstieg aus Kohle und Atom zu Beginn weder durch Energiesparen noch durch erneuerbare Energien vollständig kompensiert werden kann. (...) Geplant war deshalb, in einer Übergangszeit vermehrt Gaskraftwerke als «Brückentechnologie» zu nutzen. Durch diese Rechnung hat Russland, der bisherige Hauptlieferant von Erdgas, der deutschen Regierung brutal einen Strich gemacht. Deshalb muss vorübergehend auch mehr Kohle genutzt werden. Dieses Problem hätte Deutschland reduzieren, wenn auch nicht umgehen können, hätte es die Laufzeiten der letzten Kernkraftwerke signifikant statt nur homöopathisch verlängert. Doch dazu konnte sich die Ampelregierung nicht durchringen - und viele Klimaschützer hätten das vermutlich genauso wenig goutiert wie die Kohleverstromung. Aber Strom aus der Steckdose brauchen auch sie.»

«Verdens Gang»: Nato und EU sind zusammen stärker

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die vereinbarte engere Zusammenarbeit zwischen der Nato und der EU:

«In einer neuen sicherheitspolitischen Wirklichkeit ist es wichtig, dass die Nato und die EU ihre Zusammenarbeit erneuern und verstärken. Sie haben verschiedene Aufgaben, teilen aber dieselben demokratischen Werte und das Ziel, Frieden und Sicherheit zu fördern. Die Nato ist dabei die Grundlage unserer Sicherheit. Die Verteidigungsallianz benötigt eine aktive amerikanische Führung. Präsident Joe Biden hat in der Krise, die entstand, als Wladimir Putin in den Krieg zog, Führungsstärke bewiesen. Aber werden sich die Amerikaner in Zukunft genauso für die europäische Sicherheit einsetzen? Wer folgt in zwei oder sechs Jahren auf Biden? Unabhängig davon müssen europäische Länder in den kommenden Jahren größere Ressourcen für die Verteidigung verwenden. Wir brauchen amerikanische Unterstützung. Aber die USA benötigen auch europäische Verbündete.»

«The Telegraph»: Westen sollte Kiew Kampfpanzer liefern

LONDON: Großbritannien erwägt Medienberichten zufolge die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Challenger 2 an die Ukraine. Dazu meint der Londoner «Telegraph» am Mittwoch:

«Wenn die Regierung den Challenger 2 liefert, wäre Großbritannien das erste westliche Land, das schwere Panzer auf dem ukrainischen Schlachtfeld einsetzt - ein Engagement, das die Kampfkraft der Ukrainer erheblich steigern würde. (...) Die Bereitstellung von Panzern und anderen geeigneten Waffen für die Ukraine wäre eine Rückversicherung für Kiew und würde gleichzeitig eine klare Botschaft an Moskau aussenden, dass Großbritannien und seine Verbündeten weiterhin entschlossen sind, sich der russischen Aggression zu widersetzen. Vor allem, wenn der Kreml, wie Berichte nahelegen, eine neue Frühjahrsoffensive plant. Trotz des Säbelrasselns von Wladimir Putin, wonach die westliche Unterstützung für die Ukraine einen größeren Konflikt zwischen Russland und der Nato provozieren würde, besteht die bittere Wahrheit für Moskau darin, dass es den Krieg in der Ukraine verliert. Der Westen sollte sich nicht scheuen, Russlands Niederlage zu beschleunigen.»

«de Volkskrant»: Deutschland sollte Kernkraft länger nutzen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch den Streit um den Abbau der Braunkohle unter dem rheinischen Ort Lützerath:

«Der Energiekonzern RWE will mit Unterstützung der Bundesregierung glauben machen, dass es keine Alternative gibt. Jetzt, wo Russland den Gashahn zugedreht hat, wird die Braunkohle dringend benötigt, um zu verhindern, dass die Deutschen in den kommenden Jahren im Kalten sitzen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Pläne zur Wiederaufnahme des Braunkohleabbaus gab es schon vor dem Krieg in der Ukraine. Der Hauptgrund war der deutsche Atomausstieg - Angela Merkels Entscheidung von 2011, die 17 deutschen Atomkraftwerke abzuschalten. (...)

Wenn Deutschland sowohl die Unabhängigkeit von Russland als auch die Unabhängigkeit von der Atomkraft will, bleiben nur wenige Optionen. Es wäre daher gut, wenn die deutsche Fortschrittskoalition das Tabu der Kernenergie vom Tisch nehmen und statt allerlei prinzipiellen Positionen einen viel pragmatischeren Ansatz verfolgen würde: Was ist der beste und schnellste Weg zur Bekämpfung der Erderwärmung? Zunächst einmal sollte die für April vorgesehene Abschaltung der letzten Kernkraftwerke solange verschoben werden, wie nur eine schmutzigere und weniger nachhaltige Alternative zur Verfügung steht, die obendrein die Evakuierung von Dörfern und die Zerstörung von Landschaften erfordert.»

«De Telegraaf»: Zuverlässigkeit des Nato-Partners Türkei ist fraglich

AMSTERDAM: Die Türkei blockiert den Nato-Beitritt Schwedens. Dazu meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Der türkische Präsident Erdogan soll sich vor allem deshalb widersetzen, weil er mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen im eigenen Land als starker Führer erscheinen will. Doch die Geduld mit Erdogan geht langsam zu Ende. Schwedens neue Mitte-Rechts-Regierung argumentiert zu Recht, dass es eine Grenze für Zugeständnisse gibt und dass alle zuvor getroffenen Vereinbarungen erfüllt wurden. So wurde beispielsweise ein Waffenembargo gegen die Türkei aufgehoben, und militante kurdische Gruppen in Syrien werden nicht mehr unterstützt. (...)

Auch Nato-Chef Stoltenberg scheint genug von der türkischen Verzögerungstaktik zu haben und setzt auf einen baldigen Beitritt. Wenn die Türkei sich weiter querstellt, wäre dies nicht nur für die Nato, sondern auch für die Position Ankaras innerhalb des Bündnisses sehr schädlich. Durch das Beharren auf die weitreichenden und unangemessenen Forderungen an Schweden steht die Zuverlässigkeit der Türkei als Verbündeter auf dem Spiel.»

«Nepszava»: Spaltung im Lager der Rechtspopulisten

BUDAPEST: Über die Auswirkungen des Angriffs von Anhängern des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Wir erleben derzeit eine Spaltung im Lager der Rechtspopulisten. Die Extremisten, die sich zu (US-Ex-Präsident Donald) Trump beziehungsweise Bolsonaro bekennen, entfernen sich von der Hauptströmung des europäischen Rechtspopulismus, die sich auf die politische Mitte zubewegt. Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni teilte etwa die Twitter-Botschaft ihres Außenministers Antonio Tajani, der darin seine Besorgnis über den Angriff auf Brasiliens demokratische Institutionen ausgedrückt hatte. Der europäische Flügel à la Meloni möchte Teil jener Machtelite werden, für die die Bolsonaro-Anhänger nur Verachtung übrig haben. Die demokratischen Spielregeln will er nicht außer Kraft setzen. Der Trump-Flügel folgt hingegen dem ungarischen Modell (von Ministerpräsident Viktor Orban). Das demokratische Institutionengefüge will er beseitigen und ein System schaffen, in dem es für Andersdenkende keinen Platz gibt.»