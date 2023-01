Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Der Standard»: Ein Besuch des Tempelbergs mit Folgen

WIEN: Den Besuch des Tempelbergs von Israels neuem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, kommentiert die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Als Ben-Gvir seinen kurzen Auftritt auf dem Tempelberg hatte, beschützten ihn Dutzende Polizisten. Jene Busfahrer, Lokalbesucher und sonstige Zivilisten, die sich in Zeiten erhöhter Terrorgefahr dem alltäglichen Risiko aussetzen, genießen diesen Schutz nicht. Die Familien, die an der Grenze zum Gazastreifen wohnen und nun zittern müssen, dass die Hamas ihren Drohungen Raketen folgen lässt, genießen diesen Schutz nicht. Die künftigen Generationen Israels, die auf den von Ben-Gvir hinterlassenen Trümmern leben müssen, genießen allesamt keinen Schutz. Für 15 Minuten Ruhm vor Kameras nimmt der rechtsextreme Showman das aber offenbar gern in Kauf.»