Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«El País»: Spaniens Verfassungsorgane müssen reformiert werden

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch das Ende der Blockade der Erneuerung des spanischen Verfassungsgerichts:

«Nach sechsmonatiger Verzögerung hat der Generalrat der Justiz überraschend die beiden Richter des Verfassungsgerichts ernannt, die ihm gemäß der Verfassung zustehen. Zusammen mit den beiden Kandidaten der Regierung werden die vier neuen Richter diejenigen ersetzen, deren Mandate seit Juni abgelaufen sind. Die Entscheidung beendet eine Situation, in der eine Erosion des Verfassungsgerichts wegen der Einflussnahme der (konservativen) Volkspartei drohte. Das Verfassungsgericht wird nun neun Jahre progressiv orientiert sein, was die Volkspartei mit allen Mitteln verhindern wollte.

Nun richten sich alle Blicke auf den Generalrat der Justiz selbst, der seit vier Jahren auch nur noch geschäftsführend im Amt ist, weil die Volkspartei die Regel, dass die Mitglieder mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit gewählt werden müssen, in eine Sperrminorität umgewandelt hat, um die Kontrolle über die Verfassungsorgane zu behalten, nachdem sie an den Wahlurnen die Mehrheit verloren hat. Das System muss reformiert werden, um Parteilichkeit in der Justiz zu vermeiden und das Ansehen grundlegender demokratischer Institutionen wiederherzustellen.»

«Sydsvenskan»: Taliban zwingen das Volk zurück ins Mittelalter

MALMÖ: Die liberale schwedische Tageszeitung «Sydsvenskan» (Malmö) kommentiert am Mittwoch die von den Taliban verhängten Verbote für Frauen in Afghanistan:

«Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Krieg gegen Frauen. Das ist keine Übertreibung. Mädchen und Frauen Wissen und Ausbildung zu verweigern bedeutet, ihnen die Möglichkeit zu verweigern, zu gleichen Bedingungen an der Gesellschaft teilzuhaben. Das schafft ein Ausgeschlossensein, was natürlich die Absicht der Taliban ist. Für die religiösen Fundamentalisten geht es um Macht und Kontrolle über die eigene Bevölkerung. Aber zu welchem Preis? Es lässt sich einiges über die Präsenz der USA in Afghanistan sagen, aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten sind die Freiheiten der Menschen größer geworden. Mehr Menschen konnten zur Gesellschaft beitragen. Jetzt ist damit Schluss. Die Taliban bekommen gewiss ihren islamistischen Staat, zwingen aber ihr Volk zurück ins Mittelalter.»

«The Independent»: Irans Regime kommt dem Zusammenbruch näher

LONDON: Zur Lage im Iran meint der Londoner «Independent» am Mittwoch:

«Das Regime hat so wenige Freunde, dass es inzwischen gar dazu übergangen ist, tödliche Drohnen an Wladimir Putin zu verkaufen. Noch nie war das Land so geächtet und isoliert wie heute; und die junge Bevölkerung ist des Regimes und seiner Frauenfeindlichkeit überdrüssig. (...) Kurzum, das Regime scheint seine Aura der Autorität zu verlieren, und das iranische Volk lässt es immer mehr darauf ankommen. Mit jedem Protest, mit jedem Akt des symbolischen Widerstands, mit jedem geheimen Kommunikationskanal, der eröffnet wird, kommt das Regime dem Zusammenbruch näher.

Die Islamische Republik ist dabei, wirtschaftlich, diplomatisch und politisch zu scheitern. Die Angst vor der Revolutionsgarde und den Patrouillen der Sittenpolizei ist in einem Land, in dem die Rechtsstaatlichkeit routinemäßig ignoriert wird, zwar nicht völlig verflogen, aber man spürt die Kraft des alten Slogans, wonach das iranische Volk viele und seine Unterdrücker nur wenige sind.»

«NZZ»: Todesstoß für «German Virusangst»

ZÜRICH: Zur Debatte über die Aufhebung der letzten Corona-Maßnahmen in Deutschland meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«In Deutschland endet die Corona-Pandemie einfach später. Andere westliche Länder mögen längst zur Normalität zurückgefunden haben; der amerikanische Präsident Joe Biden zum Beispiel zog den Schlussstrich im September, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron im August. Doch die Bundesrepublik brauchte noch Zeit, um sich vom Virus zu verabschieden. Bis jetzt. Denn nun hat Christian Drosten höchstselbst der sogenannten German Virusangst den Todesstoß versetzt: Nach seiner Einschätzung sei die Pandemie vorbei, sagte die Nummer eins der deutschen Corona-Deuter dem Berliner «Tagesspiegel».

Noch interessanter als Drostens späte Erkenntnis sind die Reaktionen darauf. In jedem anderen Land hätte man die Aussage eines einzelnen Virologen, zumal so spät, achselzuckend zur Kenntnis genommen. (...) Die ganze westliche Welt lebt seit Monaten im Post-Pandemie-Zeitalter. Nur der deutsche Sonderweg sieht nach wie vor einen Mix an Regeln vor. Justizminister Buschmann hat recht, wenn er die überholten Maßnahmen beenden will. Aber er irrt, wenn er meint, sich dabei noch auf Drosten berufen zu müssen. Die Daten und die Erkenntnisse aus anderen Ländern reichen völlig aus, schon seit Monaten.»