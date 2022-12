Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Corriere della Sera»: Unerklärliches Schweigen nach Meghan-Beitrag

ROM: Zu einem Gastbeitrag von Jeremy Clarkson über Herzogin Meghan schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«TV-Moderator Jeremy Clarkson hat seine Karriere auf einem frechen, oft übertriebenem Machotum aufgebaut, das ihn zuerst für die BBC und dann für Amazon Prime vielgesehene Autosendungen leiten ließ. Seine Beiträge sind immer provokativ. Sein neuester Artikel für die «Sun» hat einen neuen Rekord aufgestellt: Er gehört zu den umstrittensten Artikeln in der Geschichte der britischen Presseregulierungsbehörde. Es gingen 17.500 Beschwerden ein, mehr als 2021 insgesamt von der Independent Press Standards Organisation gesammelt wurden. (...)

Worte sind keine Luft. Sie haben Gewicht. Sie trügen direkt zu einem inakzeptablen Klima des Hasses und der Gewalt bei, unterstrich die Abgeordnete Caroline Nokes. Sie fördern ein krankes Modell und sie dürfen nicht von der Zunahme der Gewalt gegen Frauen getrennt werden. Schweigen hat auch Gewicht. Viele stellten fest, dass weder der König noch der Thronfolger Clarkson kritisierten (...) oder eine Entschuldigung bei der Herzogin verlangten. Ein paar Tage bevor er den Artikel schrieb, war Clarkson unter anderem zu einem von Camilla organisierten Weihnachtsfrühstück gegangen. Unerklärliches, unzulässiges Schweigen.»

«Nepszava»: Strafverfahren gegen Trump als Warnung für Nachahmer

BUDAPEST: Zu einer möglichen Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Es ist nicht nur eine politische Frage, ob der Versuch der Machtübernahme und der Einführung einer Diktatur straflos bleibt. Würde man die Geschehnisse einfach unter den Teppich kehren, würde dies nur Nachahmer ermutigen, unter denen auch Faschisten sein könnten, die talentierter sind als Donald Trump. Wesentlich ist nicht, dass dieser im Gefängnis landet, sondern dass sein Schicksal zur Warnung für die Zukunft dient - ansonsten könnte die Demokratie verloren gehen, nicht nur jenseits des Atlantiks.»

«The Guardian»: Trump kann noch nicht abgeschrieben werden

LONDON: Zur Empfehlung der Untersuchungskommission des US-Repräsentantenhauses an das Justizministerium, ein Strafverfahren gegen Donald Trump einzuleiten, meint der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Das wird Trump in seinem Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur eher anspornen und ihn darin bestärken, dass Macht die beste Form des Schutzes ist. Sollte es zu einer Anklage kommen, könnte dies die Überzeugungen seiner hartgesottenen Anhänger eher stärken als verändern. Mehr als zwei Drittel der Republikaner glauben immer noch, dass Bidens Sieg unrechtmäßig war. Dennoch wenden sie sich in Umfragen von dem ehemaligen Präsidenten ab. Eine große Mehrheit der republikanischen Wähler sowie von Unabhängigen, die der Partei zugeneigt sind, ist der Meinung, dass 2024 ein anderer Kandidat aufgestellt werden sollte. (...)

Es wäre sehr töricht, den 45. Präsidenten abzuschreiben. Seit Jahren widersetzt er sich den Gesetzen der politischen Schwerkraft und überlebt Skandale und Vergehen, die jeden anderen Kandidaten oder Amtsinhaber zu Fall gebracht hätten. Die republikanische Elite schweigt auffallend lange oder hält sich bedeckt. Und selbst wenn er nicht mehr die Oberhand gewinnen sollte, nutzen andere bereits sein Drehbuch.»

«NZZ»: Trumps Umsturzversuch darf nicht folgenlos bleiben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Empfehlungen der Untersuchungskommission des US-Repräsentantenhauses zum Sturm auf das Kapitol, ein Strafverfahren gegen Donald Trump einzuleiten:

«Damit ist eine Anklage Trumps zwar immer noch in weiter Ferne. Nur das Justizministerium kann eine solche erheben. Doch es ist ein weiterer Schritt hin zu einem Tabubruch: Nie zuvor in der amerikanischen Geschichte wurde ein amtierender oder ehemaliger Präsident strafrechtlich belangt. Das liegt nicht daran, dass es dafür nie einen Anlass gegeben hätte, sondern an den möglichen Folgen für das Funktionieren der Demokratie.

Der Eindruck, eine politisch kontrollierte Justiz verfolge Gegner ohne zwingenden Grund, rüttelte am Selbstverständnis eines reibungslosen, friedlichen Machtübergangs. Gleichzeitig gehört es allerdings zum Gründungsmythos der im Kampf gegen die britischen Monarchen entstandenen USA, dass niemand über dem Gesetz steht. (...)

Trump und viele Republikaner werden eine Anklage als politisch motivierte Hexenjagd darstellen. Möglicherweise würde sie dem ehemaligen Präsidenten sogar mehr nützen als schaden. Bliebe sein Umsturzversuch folgenlos, wären die Risiken jedoch noch größer.»

«La Vanguardia»: Politische Konfrontation in Spanien immer heftiger

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die Krise in Spanien wegen des Streits um die Erneuerung der Justizspitezen:

«Die Volkspartei hat es geschafft, das Verfassungsgericht dazu zu bringen, die von der Regierung geplante Justizreform zu stoppen. Dafür musste eine in 44 Jahren Demokratie beispiellose Aktion in Gang gesetzt werden, nämlich dass die Justiz eine Entscheidung der Legislative aufhebt. Aber es ist ein nur vorläufiger Erfolg, denn wie (Ministerpräsident) Pedro Sánchez klarstellte, wird die Regierung nach alternativen Wegen suchen, um die Blockade im Verfassungsgericht und im Justizrat zu beenden. Sánchez weiß eine parlamentarische Mehrheit hinter sich und wird sein Ziel früher oder später erreichen. Das Vorgehen der Volkspartei hat zu einem Schulterschluss aller Kräfte der Regierungsseite geführt.

Was diese hektischen Tage am Ende des Jahres mit nicht zu rechtfertigen Wutanfällen im Parlament und beispiellosen Aktionen verdächtiger Richter klar gemacht haben ist, dass es in der Konfrontation zwischen Regierung und Opposition keinen Weg mehr zurück gibt. Die Blockbildung in der Politik verfestigt sich immer mehr.»