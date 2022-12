Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.22 | Aktualisiert um: 15:50 | Überblick

«Pravo»: Konsum zu Weihnachten ist wie ein Rausch

PRAG: Zum Kaufverhalten in der Vorweihnachtszeit schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Mittwoch:

«Es scheint, dass das Einkaufen wie ein Alkoholrausch ist. Und gerade in dem Moment, in dem viele nüchtern geworden sind, kommt Weihnachten und die Stimme des Konsums meldet sich zurück: kauft, kauft, kauft! Man möchte rufen: Herrgott, Jesus, es ist genug! (...) Ja, es herrscht Krisenstimmung und viele haben Existenzprobleme. Doch im Vergleich zu den Generationen unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind wir ungeheuer verwöhnt, gesättigt und bequemlich geworden. (...) Für wirklichen Luxus stehen heute Zeit, Raum, Ruhe, eine intakte Natur und ein Gefühl der Sicherheit. Doch stattdessen kaufen wir für Geld, das wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen.»

«DNA»: EU-Parlament braucht unabhängige Kontrolle

STRAßBURG: Zum Korruptionsskandal im Europaparlament schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Les Dernières Novelles d'Alsace» (DNA) am Mittwoch:

«Der Skandal um das Europäische Parlament ist das Schlimmste, was einer Institution passieren konnte, die schon fast von Geburt an unter mangelnder Glaubwürdigkeit leidet. Er lässt die von allen populistischen Bewegungen verbreitete Vorstellung von einer realitätsfremden politischen Elite und einer Welt, in der Hinterzimmer und Bestechung das Sagen haben, glaubwürdig erscheinen.(...)

Es ist ein Beben und wie intensiv die Nachbeben sein werden, ist noch nicht absehbar. Was aber bereits sicher ist, ist, dass das Fundament des einzigen Gemeinschaftsorgans, das direkt gewählt wird und deshalb noch vorbildlicher sein sollte als die anderen, ins Wanken gerät. Weil sie einen Meineid geleistet haben, begingen Frau (Eva) Kaili und ihre Komplizen nicht nur einfach einen Delikt. Sie haben eine Straftat gegen den Rechtsstaat und die Demokratie begangen, die sie zu verteidigen hatten.

Neben persönlichen Verfehlungen, die bestraft werden, muss die gesamte Funktionsweise der Institution hinterfragt werden. Das Parlament muss diese Gelegenheit nutzen, um endlich die unabhängigen Kontrollbehörden einzurichten, die einst in der Pipeline waren und nie das Licht der Welt erblickten. Die Kultur der Straffreiheit und der Selbstregulierung, die nicht funktioniert, muss ein Ende haben.»

«Nepszava»: Heiße Phase im Konflikt um Ungarns EU-Gelder steht bevor

BUDAPEST: Über das Zurückhalten von EU-Milliarden für Ungarn schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«All dies zeigt auch, in welchem Ausmaß die (ungarische) Regierung - entgegen aller Propaganda im Inland - die Fähigkeit verloren hat, ihre Interessen auf dem internationalen Parkett durchzusetzen. Nicht einmal mit der Solidarität der Staaten in der Region kann sie mehr rechnen. (...) Das Tauziehen zwischen Brüssel und Budapest ist noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, jetzt erst beginnt die wirklich heiße Phase, denn um die EU-Förderungen zu bekommen, muss Ungarn ernsthafte Bedingungen erfüllen. Die große Frage bleibt aber weiterhin, ob diese Maßnahmen dazu beitragen werden, dass Ungarn in Europa nicht mehr als Korruptionssumpf wahrgenommen wird.»

«Corriere della Sera»: Europa muss alles überdenken

ROM: Zum Korruptionsskandal im EU-Parlament schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Europa, das errichtet wurde, um einst unvorstellbare Ziele wie die Geburt einer einheitlichen Währung und die Beseitigung der Binnengrenzen zu verwirklichen, steht einem Sturm entgegen, der es wegzureißen droht. Man sollte das nicht kleinreden, sondern nach Abhilfe suchen. «Katargate» zwingt dazu, alles zu überdenken, weil es die bedeutendste Qualität eines gemeinsamen Projekts in Trümmer schlägt: Transparenz. Wenn die Transparenz dahinschwindet, beben die demokratischen Werte. Wenn demokratische Werte in eine Krise geraten, ist für die Zukunft aller nichts mehr selbstverständlich.

Die Säcke, die in der Wohnung der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, der griechischen Sozialdemokratin Eva Kaili, gefunden wurden (...) enthalten Dynamit, nicht nur Geld. Was passiert ist, ist noch schlimmer, weil es gleichzeitig die Vision der Gründerväter, das Funktionieren der Institutionen und die Wahrnehmung der Bürger angreift. Das Europa von heute ist mit all seinen Schwierigkeiten und Unvollständigkeiten Teil unserer Lebensweise. (...) Europa ist unentbehrlich. Ohne es wäre jede Notlage noch zerstörerischer gewesen.»

«Gazeta Wyborcza»: Im Fall Kaili funktioniert die Rechtsstaatlichkeit

WARSCHAU: Zur Festnahme von EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili wegen Korruptionsverdachts schreibt die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Ist der Skandal um die griechische Politikerin ein Beweis dafür, dass die EU ein Problem mit der Rechtsstaatlichkeit hat? Das behaupten die Politiker von (Polens nationalkonservativer Regierungspartei) PiS und erinnern an die Entschließungen des EU-Parlaments, in denen die die Demontage der demokratischen Institutionen im heutigen Polen verurteilt wurde. Kaili war dabei Verteidiger der Unabhängigkeit polnischer Gerichte, und nun hat ein belgisches Gericht sie unter Arrest gestellt.

Für die PiS-Politiker ist die Sache einfach: Der Fall Kaili ist der Beweis dafür, dass es in der EU nicht nach Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit zugeht. In Polen dagegen ist alles in bester Ordnung. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Die Tatsache, dass es möglich war, gegen eine hochrangige Politikerin des EU-Parlaments zu ermitteln und sie auf Grundlage der gesammelten Beweise festzunehmen, zeigt deutlich, dass die Rechtsstaatlichkeit geachtet wurde. In Polen werden nicht einmal Ermittlungen gegen PiS-Politiker und mit ihnen verbundene Personen eingeleitet. Und dass jemand festgenommen wird, der im Rampenlicht steht, ist völlig undenkbar.»

«Dagbladet»: EU-Klimazoll ist ein historischer Durchbruch

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Mittwoch den geplanten EU-Abwehrmechanismus gegen klimaschädliche Waren aus dem Ausland:

«Der Klimazoll trägt den schrecklichen Namen CBAM, was formal für CO2-Grenzausgleichsmechanismus steht. Die Grundidee dahinter ist dennoch klar und leicht verständlich: Weil die EU-Staaten immer umfassendere Umweltvorschriften und einen Quotenmarkt für CO2 eingeführt haben, werden Industrie und Wirtschaft in Europa gegenüber Konkurrenten in Ländern ohne solche Abgaben benachteiligt. Zugleich verschwinden die Emissionen nicht, sondern wandern nur ab - weg von den EU-Ländern und an andere Orte der Welt ohne CO2-Abgaben. Der EU-Klimazoll ist ein Schritt, dieses Problem ganzheitlicher und zukunftsorientierter zu lösen. Es sind große Worte, aber es ist richtig, sie zu gebrauchen: Der Klimazoll wird schrittweise dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.»

«NRC»: Ein Kompromiss aus Angst vor Orbans «Rache»

AMSTERDAM: Zur Zurückhaltung von EU-Milliarden für Ungarn heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «NRC»:

«Etwas weniger Strafe und dafür der Verzicht auf ein Veto: Die EU-Länder haben sich mit Ungarn bei einem Thema geeinigt, das in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufregung gesorgt hat. Mit der Entscheidung haben die Mitgliedsstaaten eine zuvor von der Europäischen Kommission vorgeschlagene finanzielle Sanktion aufgrund von Korruptionsrisiken für Ungarn leicht abgeschwächt. Ungarn hat seinerseits zugesagt, einem großen Finanzhilfepaket für die Ukraine (18 Milliarden Euro in Form von Krediten) und einer Mindeststeuer für Großunternehmen zuzustimmen - zwei Dossiers, über die lange gestritten worden war.

Der Kompromiss bedeutet, dass die EU - zumindest vorläufig - weitermachen kann, und zeigt zugleich, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nicht unempfindlich gegen großen Druck ist. (...) Doch hinter den Kulissen ist klar, dass es vor allem auch die Angst vor Orbans «Rache» war, die den Kompromiss ermöglicht hat.»

«The Guardian»: Kehrtwende in Chinas Covid-Politik war notwendig

LONDON: Zu Chinas Abkehr von der Null-Covid-Politik meint der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Bei dieser Entscheidung haben die im vergangenen Monat ausgebrochenen Proteste gegen die Null-Covid-Maßnahmen ganz klar eine Rolle gespielt. Aber noch ausschlaggebender könnten wirtschaftliche Faktoren gewesen sein. So hatte sich der Gründer des Unternehmens Foxconn vor rund einem Monat mit einer Petition bei den Behörden für eine Lockerung eingesetzt und gewarnt, dass sonst Chinas Position in den globalen Lieferketten gefährdet wäre. (...)

Der Einparteienstaat ist zwar ein Experte im Ändern seines Narrativs, aber es ist schwer, dies über Nacht zu tun. Nachdem die Botschaft verbreitet wurde, dass ein Großteil der Welt von ihren Führern kaltschnäuzig einer tödlichen Krankheit ausgesetzt wurde, heißt es nun plötzlich Covid sei kaum mehr als eine schwere Erkältung. (...) Diese Kehrtwende ist zwar notwendig, sie sollte aber nicht als Beweis für einen wirksamen Selbstkorrekturmechanismus angesehen werden - vor allem, wenn Demonstranten einen hohen Preis für ihren Widerstand zahlen. Vielmehr ist sie ein Beweis für das Versagen eines Systems, das selten auf seine Bürger hört und zunehmend den Entscheidungen eines einzelnen Mannes unterworfen ist.»

«El País»: Deutschland muss Banken und Unternehmen besser überwachen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch den Vorwurf der EU-Kommission, die Deutsche Bank und die niederländische Rabobank könnten eventuell gegen EU-Kartellregeln verstoßen haben:

«Die EU-Behörden haben die vorläufigen Ergebnisse einer Untersuchung gegen die Deutsche Bank und die niederländische Rabobank wegen Manipulation des Sekundärmarkts für öffentliche Schuldtitel beim Handel mit Wertpapieren zwischen 2005 und 2016 veröffentlicht. Die Untersuchung bezieht sich auf die härtesten Jahre der Finanzkrise, in denen fünf Länder, darunter Spanien, eine Rettungsaktion beantragen mussten, weil dieselben Schuldenmärkte, die jetzt untersucht werden, ihnen die Finanzierung verweigerten, indem sie von den Staaten unbezahlbar hohe Zinsen forderten.

Die Folgen in Form von Einsparungen und harten Reformen in den betroffenen Gesellschaften waren verheerend, und keines der betroffenen Länder hat den Alptraum vergessen. Deutschland war sowohl bei den Einsparungen als auch bei den Reformen im Zusammenhang mit den Rettungspaketen für die am stärksten von der Rezession betroffenen Länder sehr hart und sollte das jetzt auch bei der Überwachung seiner großen Banken und Unternehmen sein.»

«NZZ»: Herrschaft des Rechts gilt auch für das EU-Parlament

ZÜRICH: Die EU blockiert Milliardenzahlungen an Ungarn. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Das ist die Premiere des «Rechtsstaatsmechanismus», der 2020 auf Initiative des EU-Parlaments auf den Weg gebracht und im Februar vom Europäischen Gerichtshof für zulässig erklärt worden war. Im Umfeld der Corona-Krise, als die EU sich daranmachte, Schulden aufzunehmen und riesige Beträge zu verteilen, hatte eine Gruppe von EU-Parlamentariern die Gunst der Stunde genutzt.

Ihr Argument: Mit den steigenden Geldflüssen muss die Kontrolle über die Verwendung der Transfers verbindlicher werden. Die EU braucht einen Mechanismus, der die Auszahlungen stoppt oder reduziert, wenn ihre korrekte Verwendung infrage gestellt ist. Das ist der Fall, wenn in einem Empfängerland der Rechtsstaat nicht funktioniert. Es geht um den Schutz der europäischen Steuerzahler. (...)

Das könnte ein Moment des Triumphs für das EU-Parlament sein, das sich so erfolgreich für den Rechtsstaatsmechanismus eingesetzt hatte. Doch das Haus ist selbst von einem handfesten Korruptionsskandal («Katar-Gate») erschüttert. Das Parlament muss jetzt zeigen, dass es nicht nur andern gern am Zeug flickt, sondern dass die Herrschaft des Rechts auch in den eigenen Reihen gilt.»