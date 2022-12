Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.12.22 | Aktualisiert um: 15:10 | Überblick

«Libération»: Politisches Bewusstsein für Naturschutz nötig

PARIS: Zur Weltnaturkonferenz in Montreal schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Mittwoch:

«Es sollte zu jeder Zeit unser Anliegen sein - und wenn auch nur aus reinem Egoismus -, die Luft, die wir atmen, die Erde und die Ozeane, die uns ernähren, und die Quellen, die uns mit Wasser versorgen, zu bewahren. Im Grunde alles zu bewahren, was uns zu leben ermöglicht. An dem Tag, an dem die Erde oder das Wasser zu verschmutzt oder geplündert sind, um auch nur das geringste Lebewesen zu produzieren, sterben wir. Und dennoch fährt der Mensch stur damit fort, die Natur zu beschädigen.

«Nach uns die Sintflut» - diese Denkweise ist so alt wie die Menschheit und hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen. Trotz allem gibt es noch Grund zur Hoffnung. Das Bewusstsein für die Schäden, die wir anrichten, war noch nie so groß. Es breitet sich überall aus, sogar in den Chefetagen der Unternehmen. Und vor allem, das hat uns der Lockdown bewiesen, ist die biologische Vielfalt widerstandsfähig: Wenn man sie in Ruhe lässt, erholt sie sich. Es ist also noch Zeit zu handeln, aber es muss schnell geschehen.»

«NZZ»: EU braucht neuen Anlauf im Erweiterungsprozess

ZÜRICH: Die EU will die Westbalkanstaaten enger an sich binden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Viele Beobachter haben es sich bequem gemacht in der Vorstellung, der Balkan sei der «weiche Unterleib» Europas: prinzipiell instabil und aus diesem Grund offen für Störmanöver aus Russland oder China. Der Krieg Moskaus gegen sein Nachbarland, so die Vorstellung, verschärfe diese Bedrohung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Krieg hat die EU (und auch die Amerikaner) mit einem Schlag aus ihrer langjährigen Balkan-Fatigue geweckt. Auch wenn die Union noch nicht genau weiß, was sie mit ihr anfangen soll - die Region genießt eine Aufmerksamkeit wie nie seit dem Streit um Kosovos Unabhängigkeitserklärung 2008. (...)

Nicht Russland hat an Macht und Einfluss gewonnen seit Kriegsanfang, sondern die EU. Die Frage ist bloß: Wird sie davon auch entschieden Gebrauch machen? Der EU-Balkangipfel in Tirana kann dafür höchstens ein Fingerzeig sein. Was nottut, ist ein neuer Anlauf im steckengebliebenen Erweiterungsprozess. Am besten in einem neuen Modus, der den Kandidaten vollzogene Reformen mit konkreten Integrationsschritten verrechnet. Als Zwischenetappe zumindest bietet sich dafür die EWR-Mitgliedschaft an (Europäischer Wirtschaftsraum). Moskau hat dazu kein Gegenangebot.»

«La Vanguardia»: Merkels Erbe auf dem Prüfstand

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die durch den russischen Angriffskrieg veränderte Sicht auf die Amtszeit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU):

«Angela Merkel ist im Dezember 2021 als Bundeskanzlerin abgetreten. Sie tat das unter dem Lob vieler, als erstklassige Autorität und außergewöhnliche Führungspersönlichkeit. Sie war die erste Kanzlerin, hatte es mit vier US-Präsidenten zu tun, erhielt die Beinamen «Königin Europas» oder auch «mächtigste Frau der Welt». Doch zwölf Monate später ist die Lage ganz anders und damit auch die Sicht im Rückblick auf Merkel.

Sie wird von vielen als Verantwortliche für die hohe Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie angesehen. Und ihr wird eine gewisse Leichtsinnigkeit vorgehalten, auf die Vorteile sanfter Diplomatie und ihre guten Beziehungen zu Wladimir Putin gesetzt zu haben, was ihr Ansehen nachträglich angesichts des Vorgehens des russischen Präsidenten beschädigt hat.

Merkel war in ihren sechzehn Jahren unfähig, Putins Verhalten vorherzusehen und sie hat die Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland gefestigt, billige Energie hatte Vorrang vor einer gemeinsamen europäischen Politik gegenüber Moskau. Dies und der Verlauf der Geschichte trüben heute ihr brillantes Erbe.»

«Tages-Anzeiger»: Ampel braucht neue Agenda

ZÜRICH: Zur Bilanz des ersten Jahres der Ampel-Koalition heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Fast zwei von drei Deutschen sind mit der Ampel unzufrieden, Scholz' Werte sind ähnlich mies. Der 64-Jährige kann sich wenigstens damit trösten, dass dem christdemokratischen Oppositionsführer Friedrich Merz noch weniger zugetraut wird als ihm selbst. Dennoch: Würde heute der Bundestag neu gewählt, würden die Regierungsparteien ihre Mehrheit vermutlich verlieren. Die Zahlen widerspiegeln nicht nur die Leistung eines Kanzlers und dessen Kabinetts, sondern auch die Herausforderungen, denen sie gegenüberstanden.

Angesichts der Krisen bräuchte die Regierung jetzt eigentlich eine neue Agenda, welche die Interessen von Sicherheit, sozialem Schutz, Wirtschaft und Ökologie neu ausbalanciert. Dass die drei Parteien sich auf einen neuen Koalitionsvertrag einigen könnten, der die Erfordernisse der Zeit besser widerspiegelt als der alte, ist aber nicht gerade realistisch. Nach einem Jahr muss man vermutlich schon zufrieden sein, wenn das gegenseitige Vertrauen noch dazu ausreicht, die Krisen weiter gemeinsam anzugehen und die Probleme wegzuarbeiten, die jeden Tag neu vor der Tür liegen.»