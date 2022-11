Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Vanguardia»: General Winter hält jetzt Einzug

MADRID: Zum Beginn des Winters und der Möglichkeit einer Energieknappheit in ganz Europa schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Offiziell beginnt der Winter erst am 21. Dezember, aber euphemistisch kann man sagen, dass diese Woche General Winter in unseren Häusern Einzug gehalten hat. Wir sagen dies nicht so sehr wegen des drastischen Temperaturrückgangs, der längst überfällig war, sondern wegen der harten Monate, die vor uns stehen, mit Problemen bei der Energieversorgung, einer Wirtschaftskrise und auch Warnungen vor einer Verschlechterung der Lage im Gesundheitsbereich.

Erst gestern hat die OECD davor gewarnt, dass Europa ab Februar die Gasreserven ausgehen könnten, falls die Temperaturen zu niedrig sind. Spanien ist in einer besseren Position als andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, um diese Defizite auszugleichen. Aber es wäre unklug, wenn auch wir nicht vorsorglich handeln (...) Trotz der diplomatischen Bemühungen scheint ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht in Sicht zu sein. Und der Gasmangel in ganz Europa wird im Laufe der Zeit zunehmen. Wir werden sehen, wie widerstandsfähig die europäische Bevölkerung gegenüber dieser neuen Herausforderung ist.»

«Financial Times»: Der Ukraine droht eine neue humanitäre Krise

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Mittwoch den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Nach demütigenden Rückschlägen auf dem Schlachtfeld versucht Russland, Millionen Menschen abseits der Front das Leben zur Hölle zu machen und Kiew auf diese Weise zu zwingen, um Frieden zu bitten. Dass die enorme Widerstandsfähigkeit der Ukrainer gebrochen wird, ist unwahrscheinlich. Die Energieversorgungsunternehmen haben mit Reparaturen und Improvisationen beeindruckende Arbeit geleistet, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Viele Bürger sind jedoch mehrere Stunden am Tag ohne Strom, und wenn die Schäden ein bestimmtes Maß überschreiten, könnten die Systeme zusammenbrechen. Die Gefahr einer neuen humanitären Krise ist real. (...)

Die Verbündeten der Ukraine müssen mehr tun, um zu helfen. Da der Angriff auf zivile Infrastrukturen ein Kriegsverbrechen ist, sollten ausländische Regierungen deutlich machen, dass sie alle dafür verantwortlichen Russen verfolgen werden. Auch die weitere Bereitstellung hoch entwickelter Luftabwehrsysteme muss Teil der Reaktion sein. Und es muss alles getan werden, um Russlands Bemühungen zu vereiteln, seine schwindenden Bestände an Marschflugkörpern aufzufüllen und neue Waffen zu beschaffen - darunter ballistische Raketen, die schwerer abzuschießen sind.»

«NZZ»: Für Serben im Kosovo muss es einen Autonomiestatus geben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Bemühungen der EU um eine Entschärfung der Spannungen zwischen Kosovo und Serbien:

«Die EU sollte jetzt einen Gang höher schalten und ein intensives Verhandlungsprogramm vorlegen. Die Zeiten sind vorbei, über Autonummern, Grenzformalitäten und andere «technische Fragen» zu reden. Denn diese sind genau besehen nie technisch, sondern hochpolitisch und können nur im Rahmen eines umfassenden Friedensabkommens gelöst werden. Dafür eine Deadline zu setzen, wie (der EU-Außenbeauftragte Josep) Borrell es tut, ist töricht. Am Schluss zählt nur die Qualität des Abkommens. Und diese bemisst sich an der Akzeptanz in den beiden Ländern. (...)

Der Schlüssel für das Abkommen liegt in Nordkosovo. Für die serbische Bevölkerung muss ein Autonomiestatus gefunden werden, der so bemessen ist, dass sie sich selber verwalten kann, ohne das Funktionieren des kosovarischen Staates zu tangieren. Das ist das einzige mögliche Konzept für ein multiethnisches Kosovo. Für jede andere dauerhafte Lösung müssten die Grenzen zwischen Serbien und Kosovo neu gezogen werden.»