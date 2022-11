Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Rzeczpospolita»: Polen muss nach Raketentreffer Ruhe bewahren

WARSCHAU: Die Zeitung «Rzeczpospolita» aus Warschau schreibt am Mittwoch zum Einschlag einer Rakete im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine:

«Seit Bekanntwerden der Explosion in Przewodow haben viele Experten und Kommentatoren immer wieder zu Ruhe und Geduld aufgerufen. Es lohnt sich zu erklären, warum dies so wichtig ist. Und unter diesem Gesichtspunkt macht es kaum einen Unterschied, ob es sich um eine absichtlich nach Polen geschickte Rakete handelte oder um eine verirrte Rakete, die versehentlich auf polnischem Gebiet einschlug.

Wir können sicher sein, dass die Russen unsere Reaktionen genau beobachten. Sie beobachten, wie das Militär agiert, wie der Staat agiert, wie die öffentliche Meinung reagiert. Wer verliert die Nerven, wer lässt sich provozieren und wer bleibt ruhig? Zweifelsohne werden sie aus diesem Wissen Konsequenzen ziehen. Wenn sie sehen, dass ein solcher Vorfall genutzt werden kann, um die innere Situation in unserem Land zu destabilisieren, dann wird der Kreml dies in sein Drehbuch für künftige Aktionen schreiben. Wenn sie sehen, dass Polen und die Menschen in Polen in der Lage sind, einen kühlen Kopf zu bewahren, werden sie wissen, dass ihnen solche Vorfälle keine Vorteile bringen.»

«Sydney Morning Herald»: Demokratien der Welt müssen vereint handeln

SYDNEY: Zum tödliche Raketeneinschlag in Polen schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Mittwoch:

«Fehlkalkulationen, Rücksichtslosigkeit und eine herzlose - fast mittelalterliche - Missachtung des menschlichen Lebens und internationaler Normen waren charakteristisch für die stümperhafte und brutale Invasion Russlands in der Ukraine. Die jüngsten russischen Raketenangriffe auf die Ukraine, unabhängig davon, ob sie auf Polen gerichtet waren oder nicht, sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Demokratien der Welt - in welcher Form oder an welchem Ort auch immer - in ihrem Widerstand gegen die bösartigen techno-autoritären Regime, die uns alle bedrohen, vereint und unnachgiebig sein müssen.»

«Correio da Manhã»: Den Schalter auf Frieden umstellen

LISSABON: Zum Raketeneinschlag im Osten Polens mit zwei Toten schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Mittwoch:

«Der Westen darf nicht auf den Zug des (ukrainischen Präsidenten) Wolodymyr Selenskyj aufspringen. Ohne jede unabhängige Bestätigung hat dieser Russland in einer aufrührerischen Rede eines Angriffs beschuldigt, den Moskau aber bestreitet. Die Voreiligkeit der Ukraine stand im Gegensatz zu den Erklärungen, die die Regierung in Warschau und auch das US-Außenministerium abgegeben haben. Sollte ein vorsätzlicher Angriff der Russen nachgewiesen werden, würde eine rote Linie überschritten werden. Die Nato hat bereits mitgeteilt, dass sie dies nicht akzeptieren würde. Eine solche Entwicklung würde den Konflikt auf die bisher gefährlichste Stufe heben.

Die führenden Staats- und Regierungschefs der Welt und insbesondere die Europäer dürfen nicht länger dieses selbstmörderische Spiel unterstützen, bei dem die Ukraine an einem Tag Cherson einnimmt und schon am nächsten Tag eine neue Offensive jenseits des Dnipro plant. Es ist dringend notwendig, den Schalter auf Frieden umzustellen. Wir können nicht darauf warten, dass der unberechenbare (russische Präsident Wladimir) Putin dies tut.»

«Nepszava»: USA und China gehen zumindest aufeinander zu

ZÜRICH: Zum Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf Bali schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Washington und Peking werden jetzt nicht gleich gute Freunde werden. Zu viele Gegensätze bleiben bestehen, so etwa in der Taiwan-Frage. Doch es wird immer klarer, dass der chinesische Präsident langsam genug davon hat, dass (Kremlherr Wladimir) Putin im Ukraine-Krieg mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. (...) Xi Jinping ist jedoch vorerst nicht bereit, Putin in aller Öffentlichkeit zur Beendigung des Krieges zu drängen. (...) Das größte Problem ist, dass Xi Jinping eine ernsthafte Rolle bei der Intensivierung der amerika- und west-feindlichen Rhetorik der chinesischen Medien spielt. Das Denken der jungen Chinesen wird vom Nationalismus durchdrungen. Allein schon deshalb ist keine grundlegende Änderung der Außenpolitik Chinas zu erwarten. Doch das Treffen (mit Biden) war zumindest ein kleiner Schritt im Interesse der Menschhheit.»

«The Irish Times»: Deutschland will Handel mit Asien erweitern

DUBLIN: Zur Ausrichtung der deutschen Außen- und Handelspolitik gegenüber Asien meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Mittwoch:

«Nur zehn Tage nach seinem Besuch in Peking war Olaf Scholz vor den G20-Gesprächen auf Bali erneut in Asien auf einer Kurzreise durch Vietnam und Singapur. Seine Botschaft war klar: Deutschland ist bestrebt, seine asiatischen Handelsbeziehungen über China hinaus auszuweiten. Niemand erwähnte die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie, aber das war auch nicht nötig. Während Russlands Einmarsch in der Ukraine alte Gewissheiten in der Berliner Außenpolitik zunichte macht, zeichnet sich eine neue Strategie ab, wie man China als Handelspartner, Konkurrent und Systemrivalen zugleich begegnen kann. (...) In Berlin sind die Dinge in Bewegung geraten. Kurz nach seinem Amtsantritt beauftragte Scholz seine Beamten, alte Abhängigkeiten aus der Merkel-Ära zu identifizieren und zu verändern. Berlin hat die staatlichen Investitions- und Exportgarantien überarbeitet, um Unternehmen zu begünstigen, die ihr Engagement - und ihr Risiko - streuen, anstatt alles auf eine Karte zu setzen, nämlich auf China.»

«The Times»: China nicht als «Bedrohung» bezeichnen

LONDON: Zur Haltung des Westens gegenüber China heißt es am Mittwoch in einem Kommentar der Londoner «Times»:

«Großbritannien ist nicht das einzige Land, das nach einer neuen Vorgehensweise gegenüber China sucht. US-Präsident Joe Biden ist von der als «strategische Zweideutigkeit» bekannten Doktrin abgerückt und hat deutlich gemacht, dass Amerika Taiwan militärisch verteidigen würde. Ein ähnlicher Wandel ist in Deutschland zu beobachten. Angela Merkel hat in den 16 Jahren ihrer Amtszeit 12 Staatsbesuche in China absolviert, aber im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung wird das Verhältnis zu China als «systemische Rivalität» bezeichnet. (...) Es gibt eine Reihe von Technologien, darunter Satellitenüberwachung, digitale Währungen und Internetstandards, bei denen diese britische Regierung ein höheres Maß an Wachsamkeit walten lassen muss als frühere Regierungen. Premierminister Rishi Sunak sollte sich jedoch nicht von den Falken in seiner Partei dazu hinreißen lassen, China offiziell als «Bedrohung» zu bezeichnen. Es gibt viele Bereiche, wie den Klimawandel und Russland, in denen Großbritannien mit China zusammenarbeiten muss.»

«NZZ»: China und USA sollten ihren Dialog vertiefen

ZÜRICH: Zum Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf Bali meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«China und die USA müssen alles daransetzen, ihre Rivalität so auszuleben, dass es nicht zu einem gewaltsamen Konflikt kommt. Das ist in ihrem eigenen Grundinteresse. Und im Interesse der ganzen Welt. Darum haben die Führer der beiden mächtigsten Länder der Welt keine andere Wahl, als miteinander zu sprechen. (...) Im Kalten Krieg war das «rote Telefon» zwischen Moskau und Washington legendär - für die gegenwärtige geopolitische Rivalität braucht es vergleichbare Absicherungen. Diese sind im Moment ungenügend. Es bleibt zu hoffen, dass sich die beiden Supermächte ihrer Verantwortung bewusst sind und sie den Dialog, der in Bali aufgenommen wurde, weiterführen und vertiefen. Ein positives Zeichen in dieser Richtung ist, dass der amerikanische Außenminister Antony Blinken Anfang nächsten Jahres nach China reisen soll.»