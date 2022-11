Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Aftonbladet»: Republikaner sind nunmehr Putins Partei

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) blickt am Mittwoch zu den US-Zwischenwahlen bereits auf die Präsidentenwahl 2024:

«Russische Internet-Trolle sehnen sich nach der Rückkehr von Donald Trump. 2016 trugen sie und Beeinflussungskampagnen dazu bei, dass Trump Hillary Clinton besiegen konnte, und wir haben eine russische Einmischung sowohl bei der französischen Präsidentschaftswahl als auch bei der deutschen Bundestagswahl gesehen. Analysten sehen ein Muster.

Und gerade jetzt steht äußerst viel auf dem Spiel, darunter die Unterstützung für die Ukraine. In vielerlei Hinsicht kann man sagen, dass ein Sieg von Trumps Republikanern bei der nächsten Präsidentschaftswahl Putins beste - und vielleicht einzige - Chance ist, seinen Forderungen nach einer Aufteilung Europas in verschiedene Einflusssphären zum Durchbruch zu verhelfen.»

«WSJ»: DeSantis macht auch außerhalb Floridas auf sich aufmerksam

NEW YORK: Zu den Ambitionen des US-Gouverneurs Ron DeSantis aus Florida aufs Präsidentenamt schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Es war erwartet worden, dass Ron DeSantis als Gouverneur Floridas wiedergewählt wird, aber die große Nachricht am Dienstag war das Ausmaß seines Sieges. Sein Sieg mit fast 20 Punkten Vorsprung über den Demokraten Charlie Crist zeigt das Ausmaß des politischen Wandels in dem einst als Swing State geltenden Bundesstaat und könnte der Startschuss für den Wahlkampf des Republikaners für das Weiße Haus sein.

DeSantis werden Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt, und seine Siegesrede klang auch so. Ein nationaler Wahlkampf ist aber eine viel größere Herausforderung als das Regieren selbst eines so großen Bundesstaats wie Florida, und DeSantis wird seine ausgiebige Ichbezogenheit einschränken müssen, wenn er eine Bewegung mobilisieren möchte. Aber es besteht kaum Zweifel daran, dass sein Erfolg in Florida die Aufmerksamkeit der Wähler außerhalb des Sunshine State wecken wird. Man kann darauf wetten, dass Donald Trump zugeschaut hat - und dabei unglücklich war.»

«Guardian»: Hilfe für Klima-Opfer moralisches Gebot

LONDON: Zum UN-Klimagipfel meint die britische Tageszeitung «The Guardian» am Mittwoch:

«Die Kohlenstoffemissionen und die gefährliche Erwärmung des Planeten, zu der sie geführt haben, sind ein Ergebnis der Art und Weise, wie sich die reiche Welt entwickelt hat. Seit der Industrialisierung haben wir uns den Weg zum Wohlstand mit Hilfe von Brennstoffen geebnet. Zum Glück wissen wir heute, dass es Alternativen zu diesem zerstörerischen Muster gibt. Erneuerbare Energien und ein sozialer Wandel, der darauf abzielt, bestimmte Formen des Konsums einzuschränken, stehen im Mittelpunkt dieser Zielvorstellung.

Wie die Überschwemmungen in Pakistan auf tragische Weise gezeigt haben, könnte es nicht dringender sein, Finanzmittel in die Länder zu lenken, die sie benötigen, um diese grüne Version der Entwicklung voranzutreiben. Den Menschen und Orten zu helfen, die am meisten von der Klimakatastrophe bedroht sind, ist ein moralisches Gebot, denn sie haben am wenigsten dazu beigetragen, die Katastrophe zu verursachen. Zugleich liegt es in unser aller Interesse, die Erderwärmung in unserer vernetzten Welt so weit wie möglich zu begrenzen.»

«NZZ»: Schweiz blickt selten über Tellerrand hinaus

ZÜRICH: Zu den Folgen des Kriegs in der Ukraine für die Schweiz schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Russlands Krieg gegen die Ukraine wirft die Frage auf, was die Schweizer Neutralität im 21. Jahrhundert bedeutet. Der Bundesrat (die Regierung der Schweiz) scheut sich, die schwierige Debatte zu führen. Er ließ Außenminister Ignazio Cassis, der eine Neudefinition anstrebte, im September auflaufen. Die Regierung sieht keinen Handlungsbedarf.

Die Schweiz blickt selten über den eigenen Tellerrand hinaus. Sie ist mit der Neutralität aber nur so gut gefahren, weil diese auch vom Ausland als nützlich empfunden wurde. Das mag im Nahen Osten, in Afrika oder in Asien weiterhin der Fall sein. Ausgerechnet bei den wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Partnern der Schweiz im Westen hat das Verständnis jedoch abgenommen. Dort kann es kaum jemand nachvollziehen, wenn Bern den Deutschen die Weitergabe von Munition an die Ukraine untersagt. Natürlich ist dies formal auf das strenge Kriegsmaterialgesetz zurückzuführen. Aber in der westlichen Wahrnehmung ist die Neutralität schuld.»