Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.11.22

«El País»: Hunger als Putins Waffe

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch die Aussetzung der Vereinbarung zu Getreideexporten aus der Ukraine durch Russland:

«Der Bruch des Abkommens mit der Ukraine über die Ausfuhr von Getreide ist eine weitere inakzeptable Maßnahme Wladimir Putins, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt gefährdet, insbesondere in Afrika. Putin blockiert damit 176 Getreidetransporter im Schwarzen Meer. Die Gesamtmenge der betroffenen Lebensmittel liegt bei rund zwei Millionen Tonnen Getreide, von denen ein Großteil für Afrika bestimmt ist und etwa sieben Millionen Menschen ernähren würde. Diese Politik wird durch die massiven russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur in der Ukraine ergänzt. Weit davon entfernt, rein militärische Ziele zu sein, wie die offizielle russische Maschinerie beharrlich wiederholt, haben die Geschosse die Strom- und Wasserversorgung sowie Nachrichtenverbindungen zerstört. Es handelt sich um die systematische Zerstörung all dessen, was die Zivilbevölkerung zum Überleben braucht. Angesichts der russischen Rückschläge an den Fronten hat Putin beschlossen, Zivilisten aufs Korn zu nehmen, sei es in Westeuropa durch Kälte in den Wohnungen, Hunger in Afrika oder das bloße Überleben in der Ukraine.»

«LA Times»: US-Republikaner müssen Angriff auf Pelosi verurteilen

LOS ANGELES: Zur Reaktion auf den Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi schreibt die «Los Angeles Times»:

«Tage nach dem abscheulichen Angriff auf Paul Pelosi durch einen Mann, den Bundesbehörden beschuldigen, dessen Frau, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, entführen zu wollen, ist klar, dass zu viele republikanische Politiker und ihre Sprachrohre in den verschwörungsträchtigen rechten Medien diesen Vorfall nicht ernst nehmen. Anstatt ihn als das zu behandeln, was er ist - eine verwerfliche Verletzung amerikanischer Werte und eine gefährliche Bedrohung der Demokratie in der hitzigen Atmosphäre der Wahlkampfphase - machen sie Witze und verbreiten homophobe Unwahrheiten. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, erdreisten sich einige, sich als Opfer darzustellen, wenn sich vernünftige Menschen gegen diese grausame Desinformationskampagne wehren. (...) Es ist eine Woche vor den Kongresswahlen, und die Parteianhänger bemühen sich, die Wähler anzuheizen. Aber hier geht es nicht um Politik im üblichen Sinne. Die angemessene Reaktion auf die versuchte Entführung einer Spitzenpolitikerin, die zu einem gewaltsamen Angriff auf deren Ehemann führt, ist eine rasche Verurteilung. Alles darunter ist niederträchtig und unamerikanisch.»

«de Volkskrant»: Lula muss Versprechen erst noch wahr machen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch den Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien:

«Lulas Sieg ist auch für den Rest der Welt eine gute Nachricht, denn die Folgen der Politik von Bolsonaro waren bis weit über die Landesgrenzen hinaus spürbar. Er hatte den Amazonasurwald zu einer Profitregion erklärt. Die dadurch ausgelöste Abholzung (innerhalb von vier Jahren ein Gebiet von der Größe Belgiens) hat den Klimawandel verschlimmert. (...)

Seine Versprechen muss Lula erst noch wahr machen. Zwar gelang es ihm, die Lebensumstände der Armen zu verbessern, als er von 2003 bis 2011 Präsident war, und er sagt, er wolle dies nun erneut tun. Doch die Zeiten haben sich geändert. Brasilien ist hoch verschuldet und die ganze Welt leidet unter Inflation und Rezession. Zudem verfügen Anhänger Bolsonaros über die Mehrheit im brasilianischen Kongress, so dass Lula verhandeln muss, um Gesetze durchzubekommen.»

«The Guardian»: Eine weitere Prophezeiung von Elon Musk

LONDON: Zur Übernahme von Twitter durch den US-Milliardär Elon Musk meint der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Musk sagt: «Der Kauf von Twitter ist ein Beschleuniger für die Entwicklung von X, der App für alles». Aber das klingt wie eine weitere Prophezeiung, die nicht in Erfüllung gehen wird. Viele befürchten, dass es Musk vor allem um Prophezeiungen gehen könnte. Tesla ist die Grundlage seines riesigen Vermögens. Dennoch sind die Aktien des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent gefallen. Die Konkurrenz chinesischer Unternehmen bedroht den Nettogewinn von Tesla, aber das gilt auch für Musks Unfähigkeit, die Aufsichtsbehörden davon zu überzeugen, dass seine Autos auch ohne einen Fahrer sicher genutzt werden können. Selbstfahrende Autos sind heute, wie viele der Ambitionen von Musk, mehr Fiktion als Fakt.»

«Tages-Anzeiger»: Alles-drin-Apps sind ein Klumpenrisiko

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» geht am Mittwoch der Frage nach, was Elon Musk mit Twitter vorhat:

«Multimilliardär Elon Musk ist ein Meister der großen Visionen. Aber auch einer der Nebenschauplätze und Ablenkungen. In der großen Aufregung um seinen Twitter-Kauf ist eine Ankündigung fast untergegangen: Der Twitter-Kauf beschleunige die Entwicklung von «X», einer «Everything App». Zu Deutsch, einer alles umfassenden oder Alles-drin-App. (...)

Tatsächlich ist die Idee einer solchen Alles-drin-App nicht neu. Auch der Facebook-Konzern Meta wollte dorthin, und sowieso träumen alle Techkonzerne davon, mit ihren Diensten alle Nutzungsaspekte ihrer Kundinnen und Kunden abzudecken - in einer App. (...) Alles-drin-Apps haben aber einen gewichtigen Nachteil, den man beachten muss: Sie sind ein enormes Klumpenrisiko. Fällt die App aus wie letzte Woche Whatsapp, funktionieren dann eben nicht nur Kurznachrichten nicht mehr, sondern eben: alles.»

«De Standaard»: Twitter-Übernahme durch Musk ist problematisch

BRÜSSEL: Zu Elons Musks Kauf von Twitter meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Dass eines der weltweit führenden sozialen Medien in die Hände eines Geschäftsmannes gefallen ist, ist an sich schon problematisch. Dass es sich bei diesem Geschäftsmann um Elon Musk handelt, der für seine unberechenbaren Launen und unorthodoxen Ideen bekannt ist, macht die Übernahme noch problematischer. Wir können nur hoffen, dass der Milliardär mit der Macht, die ihm die Milliardeninvestition bringt, zurückhaltend und überlegt umgeht. Aber Zurückhaltung und Bedächtigkeit sind bekanntlich nicht gerade die stärksten Eigenschaften von Musk.»