Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Hospodarske noviny»: Italienische Zustände in Großbritannien

PRAG: Zum Amtsantritt des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Der Austausch einer Politikerin, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen war, könnte als unglücklicher «Verkehrsunfall» durchgehen. Doch der Sturz von Liz Truss ist ein Symptom des Zustands, in dem sich die britischen Konservativen befinden. Sie betonen zwar selbst immer wieder ihre Solidität und Berechenbarkeit, doch seit dem Brexit-Referendum wechseln sie ihre Premierminister in einem Tempo aus, das man sonst nur bei italienischen Regierungen sieht. In der Öffentlichkeit herrscht inzwischen die Überzeugung vor, dass für die Tories bei den nächsten Wahlen selbst eine knappe Niederlage noch einen Erfolg darstellen würde.»

«24 Tschassa»: Sunak - der andere Premier

SOFIA: Zum Amtsantritt des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak schreibt die bulgarische Zeitung «24 Tschassa» am Mittwoch:

«Die Abwesenheit von Akshata (der Gattin des neuen britischen Premiers Rishi Sunak) an seinem (Sunaks) ersten Tag als Premierminister blieb allerdings nicht unbemerkt, zumal seine Vorgängerin Liz Truss kurz zuvor in Downing Street 10 ihre Abschiedsrede in Anwesenheit ihres Ehemannes und ihrer zwei Töchter hielt. Offensichtlich wird Sunak, der der jüngste britische Premierminister und der erste Angehörige einer Minderheit auf diesem Posten ist, ein anderes politisches Benehmen haben.

Er ernannte sofort seine Minister und schwor, alles Notwendige zu tun, um einige der Fehler von Truss während ihrer 49-tägigen Regierungszeit, die ernsthafte finanzielle und wirtschaftliche Erschütterungen verursachte, zu korrigieren. (...) Er muss mit einem Loch von 40 Milliarden Pfund bei den öffentlichen Finanzen fertig werden, da das Kabinett von Truss die steigenden Preise für Strom und Gas für sechs Monate eingefroren hatte.»

«Dagbladet»: Briten haben den Weg von der EU in die Hölle genommen

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die politische Lage in Großbritannien seit der Entscheidung zum Austritt aus der EU:

«Konservative Briten lachten früher über Italien und Bananenrepubliken wegen ihrer häufigen Regierungswechsel und Putsche. Jetzt haben sie sich zum Gespött aller Menschen auf der Welt gemacht, die es ertragen können, ihrem tragikomischen Gejammer zu folgen. Die glühendsten EU-Hasser haben die Konservative Partei übernommen und sie in Ruinen gelegt. Bisher hat der Brexit Großbritannien die von Dante beschriebenen sieben Stufen der Hölle hinuntergeführt. Es ist ungewiss, wie weit die Briten bislang auf dieser Leiter gekommen sind. Aber sie sind auf einem guten Weg. Die Frage ist, ob Rishi Sunak die Partei vor der Havarie retten und ein Land zusammenflicken kann, das sich weiter auf dem Weg in die politische Einöde streitet.»

«La Vanguardia»: Die Stunde der Giorgia Meloni

MADRID: Zum Amtsantritt der neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Nachdem viele Parteien und Parteiführer in Italien ihre Chancen verpasst haben, schlägt nun die Stunde von Meloni (...) Mit ihrer gemäßigten Rede hat sie gestern versucht, Unterstützer zu gewinnen und ihre Führungsrolle im konservativen Spektrum zu konsolidieren. Dennoch sind Worte eine Sache, Taten eine ganz andere. Meloni weiß aber, dass sie die italienische Rechte nur mit einem Programm vereinen kann, das den kontinentalen Erfordernissen Rechnung trägt. Eine Mittelmeer-Version der Politik des (rechtspopulistischen) Ministerpräsidenten von Ungarn, Viktor Orban, sollte für die Italienerin deshalb keine Option für die Zukunft sein.

Die Regierungschefin der drittgrößten Volkswirtschaft der EU wird wohl zusehen, dass sie ihre kontinentalen Pflichten erfüllt. Und auf nationaler Ebene muss sie alle Gelegenheiten nutzen, um ihre Führung im rechten Spektrum zu untermauern. Sonst droht in Italien eine weitere kurzlebige Regierung.»

«Le Soir»: In Westminster ist noch keine Ruhe in Sicht

BRÜSSEL: Zum Start des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak schreibt die belgische Zeitung «Le Soir» am Mittwoch:

«In Westminster ist noch keine Ruhe in Sicht. Rishi Sunaks Schwierigkeiten sind zu zahlreich, um sie zu überwinden. Trotz der Front der Einheit, die von den meisten Tory-Abgeordneten gezeigt wird, sind die Boris-Fans und Rishi-Sunak-Hasser nicht bereit, die Hand auszustrecken. Und sie werden nur allzu gerne wieder die Unzufriedenheit ihrer Wähler eskalieren, die sich beschweren werden, sobald eine Steuererhöhung oder eine Kürzung der öffentlichen Ausgaben angekündigt werden wird.»

«Libération»: Liste deutsch-französischer Diskrepanzen lang

PARIS: Zum Arbeitsessen des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Mittwoch:

«Wird dieser Festschmaus reichen, um die Liste der Meinungsverschiedenheiten durchzugehen, die so lang wie ein Tag ohne Brezel ist? Gas, Rüstung, Preisdeckelung, Osterweiterung... Aus Pariser Sicht beweist der deutsche Kanzler, dass er lieber einen Alleingang hinlegen würde. Bei seinem Megaplan gegen die Energieinflation wurde Frankreich nicht informiert und schon gar nicht zu Rate gezogen. Aus Berliner Sicht mag Macron die europäische Solidarität, wenn sie den französischen Interessen zu Gute kommt, aber ignoriert sie, wenn sie Deutschland helfen würde, sein Wirtschaftsmodell zu retten.»

«Corriere della Sera»: Rien ne va plus zwischen Paris und Berlin

ROM: Zum Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Auch wenn das heutige Pariser Tête-à-Tête mit einem rituellen Bekenntnis zu Freundschaft und Zusammenarbeit enden wird, kann keine diplomatische Bemerkung die strukturelle Krise verstecken, in der sich das deutsch-französische Verhältnis befindet; ein Unbehagen, das mittelfristig das Gleichgewicht in der Europäischen Union stören könnte. Rien ne va plus (deutsch: Nichts geht mehr) zwischen Paris und Berlin, die in den letzten Tagen sogar gezwungen waren, den jährlichen Regierungsgipfel abzusagen und auf unbestimmte Zeit wegen unüberwindbarer Differenzen in allen Dossiers auf der Tagesordnung zu verschieben.

Die Liste der Meinungsverschiedenheiten wird immer länger. Macron ist stocksauer über das von Deutschland gemeinsam mit 14 Ländern gestartete und auf deutschen, amerikanischen und israelischen Technologien basierende europäische Raketenschildprojekt, der Grabstein für die ihm lieb gewonnene «strategische Autonomie» Europas. (...) Auf deutscher Seite herrscht große Enttäuschung über das definitive Nein von Paris zur Midcat-Pipeline, die das spanische Gasnetz über die Pyrenäen mit Frankreich verbinden sollte, um mehr Methan nach Nordeuropa zu bringen.»

«Washington Post»: Die Welt darf in Äthiopien nicht wegschauen

WASHINGTON: Zu den Friedensgesprächen zwischen der äthiopischen Regierung und den Tigray-Rebellen (TPLF) in Südafrika schreibt die «Washington Post» am Mittwoch:

«Die diplomatischen Bemühungen waren bislang unbeständig und unkoordiniert. Nun, da der Krieg in eine kritische Phase kommt, sollte die internationale Gemeinschaft ihr Engagement verstärken. Zunächst sollten führende Politiker der Welt beide Seiten drängen, bei den von der Afrikanischen Union geleiteten Friedensgesprächen in gutem Glauben zu verhandeln.

Sie sollten auf ein sofortiges Ende der Kämpfe dringen sowie auf den Schutz für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und auf die Öffnung des Zugangs für dringend benötigte humanitäre Hilfe. (...) Da die Angst vor Gräueltaten und die Zahl der Toten täglich zunimmt, gibt es für die Welt keine Ausrede, wegzuschauen.»

«Sydney Morning Herald»: Schritt zurück zur Vernunft

SYDNEY: Zum neuen britischen Premierminister Rishi Sunak schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Mittwoch:

«Der Einzug von Sunak in die (Downing Street) Nummer 10 ist ein Schritt zurück zur Vernunft, aber niemand sollte Zweifel am Ausmaß der bevorstehenden Herausforderungen haben. Abgesehen von den kurzfristigen Problemen gibt es viele langfristige Sorgen hinsichtlich der Wirtschaft - die Kosten des Brexits, ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und an Investitionen sowohl in die Infrastruktur des öffentlichen Sektors als auch in Unternehmen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität vorantreiben würden. (...) Sunak ist sich der anstehenden Aufgabe bewusst. Und in einer Zeit, in der die Briten es satt haben, wie Dummköpfe behandelt zu werden, ist es vielleicht die einzige Wahl, die er hat - den Job zu erledigen und alles in Ordnung zu bringen.»