Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«The Guardian»: Iraner sehnen sich nach Freiheit

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch die anhaltenden Proteste gegen das Mullah-Regime im Iran:

«Die Rufe «Tod dem Diktator!» hat man schon früher gehört. Aber diesmal zeigen die Demonstrationen deutlicher als je zuvor den Kontrast zwischen einer unnachgiebigen, engstirnigen Gerontokratie, die den Iran regiert, und dem jungen Volk über das sie herrscht. Die Bevölkerung sehnt sich nach sozialen und politischen Freiheiten und erträgt die katastrophale wirtschaftliche Lage, die durch Korruption, Inkompetenz und die vom Westen verhängten Sanktionen verursacht wird, die ihre Anführer selbst verschuldet haben.

Bei der Unterstützung dieser Aktivisten ist Umsicht geboten, zumal das Regime Außenstehende beschuldigt, Unruhe zu stiften. Es ist wichtig, die Stimmen derjenigen, die im Iran sind, zu verstehen und zu verstärken, anstatt zu versuchen, in ihrem Namen zu sprechen. Dazu gehört auch, ihnen beim Zugang zu Informationen zu helfen, da die Regierung immer geschickter darin wird, den Internetzugang zu unterbinden.»

«La Vanguardia»: Frankreich als Testlabor für Europa

MADRID: Zu den Demonstrationen in Frankreich gegen die Preiserhöhungen und gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Die sozialen Proteste in Frankreich wegen der steigenden Lebenshaltungskosten sind ein Beispiel dafür, was in anderen europäischen Ländern passieren kann. In Spanien drohen die großen Gewerkschaften bereits ebenfalls mit Mobilisierungen. Die soziale Unzufriedenheit wegen der Inflation könnte in den kommenden Monaten durch eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und eine steigende Arbeitslosigkeit infolge der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Bekämpfung der Preisanstiege noch verstärkt werden. (...)

Sowohl in Frankreich als auch im übrigen Europa ist die Situation auf des Messers Schneide. Das Dilemma besteht darin, entweder die höheren Lebenshaltungskosten zu akzeptieren, und die Schwächsten zu unterstützen, oder aber die Inflation zu bekämpfen und damit ein geringeres Wirtschaftswachstum oder gar eine Rezession und die damit verbundene Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt in Kauf zu nehmen. Frankreich ist derzeit ein Testlabor für Europa.»

«Volkskrant»: Irans Bevölkerung leidet unter Sanktionen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die neuen EU-Sanktionen gegen den Iran:

«Die Iraner verdienen etwas viel Besseres als ein repressives Regime, das blind und taub ist für die Bedürfnisse seiner Untertanen. Zugleich aber muss gefragt werden, inwieweit Sanktionen ihnen dabei helfen. Der Iran ächzt schon seit Jahren unter internationalen Strafmaßnahmen, doch bislang hat das die Führung in Teheran nur in der Überzeugung bestärkt, dass sie das Land weiter fest im Griff behalten muss. Die einzigen, die wirklich unter den Folgen leiden, sind die einfachen Bürger: Das Wohnen und Nahrungsmittel sind kaum noch bezahlbar.

Sicherlich rührt ein Teil der Unzufriedenheit der demonstrierenden Bevölkerung daher. In ihrer Verzweiflung wagt sie nun, sich gegen ihre Anführer zu stellen. Gleichzeitig sollten wir jedoch unsere Erwartungen dämpfen: In der jüngeren Geschichte der Region gibt es mehrere Beispiele (Syrien, Jemen, Ägypten) für Aufstände gegen repressive Machthaber, die nicht gut ausgegangen sind. Der iranische Machtapparat ist stark, und er hat auch bei früheren Protestwellen (2009 und 2019) nicht gewankt.»

«Tages-Anzeiger»: Vertrauen in Scholz ist geschwunden

ZÜRICH: Zum Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Atompolitik heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Statt den Konflikt schon vor Wochen abzuräumen, ließ Scholz seine wichtigsten Minister immer weiterstreiten. Zum Verdruss vieler Wählerinnen und Wähler, die sich fragten, wie diese Regierung eigentlich die großen Probleme lösen will, wenn sie sich auch um halb wichtige Dinge monatelang zankt. Erst als es nicht mehr anders ging, sprach der Kanzler ... ein seltenes Machtwort: Nicht nur zwei, sondern drei AKW sollen noch bis April weiterlaufen, danach ist Schluss. Und für diese kleine Differenz stritt die Regierung einen Monat lang?

Leiden tut mittlerweile der Ruf der ganzen Regierung. Nur noch ein Drittel der Deutschen traut ihr zu, die bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Auch das Vertrauen in Scholz ist stark geschwunden. Zu oft wirkte der Kanzler lediglich als Vermittler zwischen Habeck und Lindner, statt zu führen und zu zeigen, was er selbst will.»

«NZZ»: AKW-Entscheidung von Scholz ist Parteitaktik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kritisiert am Mittwoch die Entscheidung von Olaf Scholz (SPD) zum Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland:

«Das ist keine Linie, geschweige denn eine Richtlinie. Das ist ein rot-grün-gelbes Gekritzel ohne Sinn und Richtung. Scholz hat die Forderungen der Grünen (höchstens zwei AKW und maximal bis Frühjahr 2023) und der FDP (alle drei AKW und bis 2024) genommen und einen Punkt irgendwo dazwischen ausgewählt. Den gibt er nun als eigenen Standpunkt aus. In Wahrheit ist es pure Parteitaktik.

Nicht die Energieversorgung des Landes und bezahlbare Strompreise haben Scholz' Entscheidung maßgeblich beeinflusst, sondern die Zwänge seiner zuletzt stark auseinandertreibenden Koalition. Dass ihm dafür nun ausgerechnet die gerupfte FDP applaudiert, ist unverständlich. Der Kanzler-Entscheid ist viel näher an der Forderung der Grünen. Mit seinem Minimalkonsens mag sich der Kanzler für den Moment Ruhe in der Koalition verschafft haben, aber mehr auch nicht.»