Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Süddeutsche Zeitung» zur Ukraine

Putin nimmt mit der kollektiven Bedrohung endgültig nicht mehr nur die Ukraine ins Visier, sondern, per hybrider Kriegsführung, explizit auch weitere Gegner.

Mit dem Raketenterror, mit Anschlägen auf kritische Infrastruktur, mit der Androhung von Nuklearschlägen rückt auch «der Westen» immer mehr nach Osten. Erst jetzt wird sich erweisen, was dessen Solidaritäts-Versprechen an Kiew wirklich wert ist. Die Ukrainer wissen es schon lange: Der Himmel über Kiew ist auch der Himmel über Berlin, Brüssel und Washington.

«Handelsblatt» zu Deutschlands Wachstumsschwäche

Jetzt erhält Deutschland die Quittung dafür, die 2010er-Jahre so verschwendet zu haben.

Inzwischen steht «made in Germany» nicht mehr nur für eine unter Dauerdampf stehende Exportwirtschaft, sondern auch für überbordende Bürokratie, ein verkrustetes Steuersystem und eine steinzeitlich anmutende digitale Infrastruktur, wie eine Umfrage unter internationalen Konzernchefs zeigt. Statt in der «goldenen Dekade» Schulen und Straßen zu sanieren, statt die Digitalisierung in der Gesellschaft voranzutreiben und schnell neue Stromtrassen zu bauen, unterlag die Politik dem Irrglauben, des grassierenden Populismus Herr zu werden, indem sie den Status quo verwaltet und gleichzeitig gestenreich Sozialleistungen und Förderprogramme aller Art ausreicht. Haushaltsüberschüsse, die sich dank hoher Beschäftigung und sinkender Zinsen leistungslos von allein einstellten, machten diese Politik viele Jahre möglich. Doch spätestens mit der Zeitenwende kann sich Deutschland diese Selbstgefälligkeit nicht mehr leisten.

«Frankfurter Rundschau» zu Rückzug von Innenminister Roger Lewentz

Der Rückzug von Innenminister Roger Lewentz nach der Flutkatastrophe ist folgerichtig - und zugleich ein politischer Paukenschlag für Rheinland-Pfalz.

Die Flut im Ahrtal löste eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Republik aus. 134 Menschen kamen dort in einer einzigen Nacht ums Leben. Dass es nicht noch schlimmer kam, war Rettungskräften zu danken, die bis zur Erschöpfung taten, was möglich war. Dagegen waren viele politisch Verantwortliche keine Hilfe. Im Kreis Ahrweiler war der Landrat stundenlang nicht erreichbar. Auch die Landesregierung gab kein gutes Bild ab. Sie zog sich darauf zurück, dass sie nicht zuständig gewesen sei, zumal sie kein vollständiges Bild des Geschehens gehabt habe. Letzteres war nach jüngsten Erkenntnissen nicht mehr zu halten. Der Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz ist daher nur konsequent. Ministerpräsidentin Malu Dreyer muss die Regierung neu aufstellen und auch ihre SPD. Das ist eine große politische Aufgabe - und doch ein Klacks gegenüber dem Leid, das die Überlebenden und Hinterbliebenen der Flutkatastrophe erdulden mussten.

«DNA»: Französischer Raffinerie-Streik fördert Populismus

STRAßBURG: Zum Lohnstreik von Raffinerie-Mitarbeitern bei Total und der daraus folgenden Kraftstoffknappheit in Frankreich schreibt die französische Zeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» am Mittwoch:

«Um uns herum sollte die Zunahme der Krisen - Covid, Ukraine, Rohstoffknappheit, Inflation, Klimachaos - uns dazu bringen, zusammenzuhalten. (...) Die Ereignisse der letzten Wochen zeigen jedoch, dass unser Land ein unverbesserlicher Versager beim sozialen Dialog ist. (...)

Doch die größte Sorge liegt woanders. Und zwar in der Unfähigkeit der Regierung, die Situation zu antizipieren und die Lohnpolitik eines zwar privaten, aber eminent strategischen Unternehmens zu beeinflussen. (...) Denn die Ohnmacht einer Regierung, die Instrumentalisierung von Unruhen und die Wahrnehmung, dass gewerkschaftliche Maßnahmen den meisten Menschen schaden, spielen in Wirklichkeit dem schlimmsten aller Populismen in die Hände: Demjenigen, der davon träumt, in Frankreich ein autoritäres Regime zu errichten.»

«Pravda»: Friede ohne Kompromiss mit Russland gibt es nicht

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Mittwoch zum Krieg in der Ukraine:

«Die ehemalige langjährige deutsche Kanzlerin und EU-Führerin Angela Merkel sagte letzte Woche, dass ein dauerhafter Frieden in Europa nicht ohne Einbindung Russlands möglich sei. (...) Für die Ukrainer scheint es jetzt wie Feigheit, wenn sie zum Zeitpunkt einer Offensive einem für sie unvorteilhaften Frieden zustimmen würden. Aber ein vollkommener Sieg der einen oder der anderen Seite ist unwahrscheinlich. Je mehr die Russen verlieren, desto mehr werden sie zu solch niederträchtigen Angriffen neigen. Auch die Drohung mit Massenvernichtungswaffen soll nicht als Bluff betrachtet werden. Davor warnte auch Merkel.

Bei uns überwiegen die gefühlsgetriebenen radikalen Meinungen. Am liebsten würden wir Russland für immer auf den Knien sehen. Doch eine Palastrevolution im Kreml und der Auftritt eines neuen (Michail) Gorbatschow ist vorerst nur ein frommer Wunsch. (...) Ohne Sicherheitsgarantien für Russland gibt es keinen Schritt voran. (...) Auch allfällige Referenden unter UNO-Aufsicht sollten wir nicht vom Tisch wischen. Wer nicht daran glaubt, dass die Ukrainer in den annektierten Gebieten einschließlich der Krim für eine freie Ukraine stimmen würden statt für ein undemokratisches Russland, glaubt nicht an die zivilisatorische Kraft des Westens.»

«Expressen»: Mit Luftabwehr und Geld auf Putins Terror antworten

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die Lage im Ukraine-Krieg und die Unterstützung des Westens:

«Auch wenn der Krieg schlecht läuft für Russland, ist es zu früh, um mit einem ukrainischen Sieg zu rechnen. Die westliche Welt sollte Putins Kriegsverbrechen auf drei Flanken entgegentreten: Schickt Waffen. Schenkt Geld - Selenskyj braucht es, um sowohl den Kriegseinsatz als auch den Wiederaufbau zu finanzieren. Baut eine internationale Allianz gegen den Gebrauch von Atomwaffen auf. Putin hat mehrmals damit gedroht, zu taktischen Atomwaffen gegen die Ukraine zu greifen. Das muss gestoppt werden - und der einzige Weg ist, den Kreml davon zu überzeugen, dass der Preis himmelhoch sein wird, selbst bei Ländern wie China und Indien. Heute Nacht schlafen ukrainische Familien in Schutzräumen. Europa sollte alles, was es kann, dafür tun, um ihnen einen besseren Morgen zu geben.»

«El País»: Verharmlosung des Klimawandels tödliche Gefahr

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch die zunehmend katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels:

«Die Leugner des Klimawandels fallen nicht mehr nur in der Wissenschaftsgemeinde in Misskredit, sondern auch bei immer mehr Bürgern. Die gesammelten Daten und Aussichten sind unwiderlegbar. Dürren bedeuten bereits jetzt für Zehntausende Menschen in vielen Teilen der Erde den Unterschied zwischen Leben und Tod. Spezialisten sind kürzlich zu dem Schluss gekommen, dass extreme Dürren in Regionen auch der nördlichen Hemisphäre 20-mal wahrscheinlicher werden. Sie können einmal alle 20 Jahre auftreten; ohne den Klimawandel gäbe es sie nur einmal in 400 Jahren. Allein in Europa, das den heißesten Sommer seit mindestens 1880 erlebt hat, ist fast die Hälfte des kontinentalen Territoriums von Dürre bedroht.

Mitten im Krieg in der Ukraine hat der Rückgang der Ernteerträge wegen Hitze und Wassermangel die Preise weltweit in die Höhe getrieben und bedroht die Ernährungssicherheit in den ärmsten Gebieten der Welt. In Spanien sind etwa 30 Prozent der Getreideernte verloren gegangen, bei immer leereren Stauseen, Hitzewellen und gigantischen Waldbränden. Jede Trivialisiereung der von Wissenschaftlern vorgelegten Daten zum Klimwandel kann für einen großen Teil der Weltbevölkerung, aber auch für den reichen Westen selbst, tödlich sein.»

«de Volkskrant»: Das globale Machtgleichgewicht verschiebt sich

AMSTERDAM: Zu den Folgen der Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Wütend beschuldigen die USA nun ihre arabischen Verbündeten, sich auf die Seite Russlands zu stellen, und das Weiße Haus kündigte an, es werde seine Beziehungen zu Saudi-Arabien «neu bewerten». Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, einschließlich der Waffenverkäufe, könnte eingeschränkt werden - ein enormer Schritt, der bereits Anfang der Woche von einigen Kongressabgeordneten der Demokraten vorgeschlagen worden war.

Das unterstreicht die Veränderungen auf der Weltbühne, die schon seit einiger Zeit im Gange sind: Das Machtgleichgewicht verschiebt sich. Auf der einen Seite stehen Indien und China, die weiterhin russisches Öl kaufen und sich weigern, Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Auf der anderen Seite stehen die USA, die EU, Großbritannien und andere G7-Länder. Es steht mehr auf dem Spiel als die Souveränität der Ukraine. Es geht auch um den Nachkriegskonsens in den Bereichen Sicherheit, Nichtverbreitung von Kernwaffen, Freihandel und Völkerrecht. Dass die USA ihre Zähne zeigen, ist verständlich.»

«Corriere della Sera»: Deutschland ist zum Egoisten geworden

ROM: Zur Rolle Deutschlands in Europa schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Es passiert nicht oft, dass sich die Beurteilung über Staaten und ihre Politik so unvermittelt ändert wie es gerade Deutschland widerfährt. (...) Aus einer sicheren Grundfeste und anerkannten Steuerung des europäischen Aufbaus, wie es noch vor nicht allzu langer Zeit erschien, immer klug und in jeder Hinsicht gerecht, ist die Bundesrepublik zum Symbol eines in sich verschlossenen Egoisten geworden.

Was ist passiert? Natürlich müssen wir den tiefgreifenden Umbruch berücksichtigen, der sich in der Situation Europas und der Welt vollzieht. Das Boot bei ruhiger See zu steuern können alle oder fast jeder, ganz anders sieht es aus, wenn ein Sturm aufzieht. Gerade unter solchen Umständen zeigt sich aber die Qualität derer, die am Ruder sind, und anders als in der Vergangenheit scheint die Qualität des deutschen Steuermannes schon lange nicht mehr wirklich die Beste zu sein.»

«Washington Post»: Haiti braucht Pfad zur Demokratie

WASHINGTON: Wegen der schlechten Sicherheits-, Gesundheits- und Versorgungslage in Haiti hat UN-Generalsekretär António Guterres eine internationale Eingreiftruppe in dem Land gefordert. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«(Guterres' Forderung) ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber dazu gibt es einen entscheidenden Vorbehalt: Jeder Plan, internationale Einsatzkräfte zu entsenden, um den Anschein von Stabilität in Haiti wiederherzustellen, riskiert zumindest kurzfristig weiteres Blutvergießen - und wird scheitern, wenn er die derzeitige Regierung stützt, die von vielen verachtet wird. (...)

Nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïs wurde Haitis Interimspremierminister Ariel Henry im Juli 2021 vereidigt, was größtenteils auf die Marionettenarbeit Washingtons zurückzuführen ist. Seine nicht gewählte, illegitime Regierung war eine vorhersehbare Katastrophe. Sie hat die Auflösung des Landes in Lehnsgüter von kriminellen Banden ermöglicht oder gefördert, die mit mit der Elite des Landes verbündet sind. (....)

Das Ergebnis ist verhängnisvoll. Die Wasser- und Treibstoffversorgung wird blockiert, Schulen sind geschlossen, Lebensmittelgeschäfte sind größtenteils geschlossen, und ein Wiederaufflammen der Cholera fordert seinen Tribut. (...) Neue Hoffnung für Haiti muss einen Pfad zur Demokratie beinhalten - und einen Übergang zu einer legitimen Regierung mit Unterstützung der Bevölkerung.»

«NZZ»: Faesers Vorschläge zur Flüchtlingspolitik sind unzureichend

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Flüchtlingsgipfel in Berlin mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD):

«Das Ganze fand erst statt, als immer mehr deutsche Bürgermeister und Landräte Alarm schlugen, weil sie keine Flüchtlinge mehr unterbringen können und bis jetzt auf den Kosten sitzen bleiben. Faesers Vorschläge in Sachen Grenzschutz waren ebenfalls unzureichend. Die bereits stattfindenden Kontrollen an der Grenze zu Österreich sollen um ein halbes Jahr verlängert, die Schleierfahndung nahe der tschechischen Grenze soll fortgesetzt werden. Anders ausgedrückt: Es gibt einen besorgniserregenden Anstieg der unerlaubten Einreisen, also machen wir weiter mit den Instrumenten, die auch bisher kaum geholfen haben. Beispiel Schleierfahndung: Wer unerlaubt einreist und von der deutschen Polizei aufgegriffen wird, muss nur «Asyl» sagen und kann bleiben. Das gilt in der Regel auch, wenn der Antrag dann, meist sehr viel später, abgelehnt wird. (...) Deutschlands großzügige Versorgungsleistungen und seine Unfähigkeit, abgelehnte Asylbewerber wieder außer Landes zu schaffen, waren ein starker Pull-Faktor. Sie sind es noch. (...) Aus deutscher Sicht bleibt jeder politische Gipfel, der an der Attraktivität des Landes für Asylsuchende und Migranten aus aller Welt nichts ändert, ein folgenloses Gipfelchen.»