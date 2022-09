Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.09.22 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

«La Vanguardia»: Godard und die Bedeutung des Autorenkinos

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch den Tod des französischen Regisseurs Jean-Luc Godard:

«Jean-Luc Godard bildete mit François Truffaut, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Alain Resnais, Claude Chabrol und anderen die Nouvelle Vague, die in den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Kino erneuerten. Unter allen wird Godard als der Radikalste in Erinnerung bleiben, der in der Lage war, sich Film für Film neu zu erfinden, mit einem Werk, das fast 100 Filme umfasst und 1960 mit «Außer Atem» begann. Weitere mittlerweile mythische Titel folgten. Aber seine Anhängerschaft schrumpfte, weil die breitere Öffentlichkeit an konventionelle Erzählstrukturen gewöhnt ist, gegen die Godard ankämpfte.

Einer der Gründe für diesen Kampf war der Wunsch, den Filmregisseuren die Kreativität des Autors zurückzugeben und das Kino von einer Industrie zu befreien, die ihr Wachstum fördert, aber Talente auf dem Altar der Rentabilität opfert. «Hollywood-Filme der vergangenen Jahre werden hauptsächlich von Anwälten und Agenten gedreht», bedauerte Godard. Zwar konnte sich sein Ansatz nicht gegen die großen Produzenten und den Markt behaupten. Aber es ist immer noch das Autorenkino, das die Filmkunst vorantreibt.»

«Die Presse»: Hoffentlich fällt in Berlin das Zaudern ab

WIEN: Deutschland muss in Europa auch eine militärische Führungsrolle übernehmen, ob es will oder nicht, schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Um zu führen, muss ein Land nicht nur groß sein. Es muss sich das Vertrauen der Geführten erarbeiten. Hier scheinen die von ihrer Zeitenwende-Rhetorik trunkenen Sozialdemokraten einer Selbsttäuschung zu unterliegen: Nicht nur in Osteuropa herrscht Unmut. Zu wenig, zu spät, lautet der Vorwurf.

Die europäische Friedensordnung ist im Februar zerbrochen. In diesen Monaten wird der Grundstein für etwas Neues gelegt. Es ist zu hoffen, in Berlin fällt das Zaudern ab und Deutschland gewinnt Vertrauen für seine Führungsrolle in einem Europa, das ohne die US Army verteidigt werden kann. Die Uhr tickt, in zwei Jahren wird gewählt.»