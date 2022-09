Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Magyar Nemzet»: USA und EU wollen Meinung gegen Moskau beeinflussen

BUDAPEST: Zur Wirkung der Sanktionen des Westens auf Russland schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Mittwoch:

«Man sollte aufwachen, bevor es einem wie Schuppen von den Augen fällt. Bloomberg schreibt, dass Russland wegen der Sanktionen sogar vor einer zehn Jahre dauernden Rezession stehe und dass die Industriezweige in Gefahr geraten, die seit Jahren die Wirtschaft des Landes stützen. Der amerikanischen Nachrichtenagentur zufolge sei diese Information aus einem internen Bericht der russischen Regierung durchgesickert. Ob dies nun stimmt, oder nicht, ist jetzt egal.

Klar ist hingegen, dass die Führung der USA und der EU mit voller Kraft die öffentliche Meinung beeinflussen will. Damit nämlich möglichst viele daran glauben, dass die Sanktionen Russland in die Knie zwingen werden. Davon müsste man Hunderttausende Menschen überzeugen. Und davon, dass Moskau die Waffen niederlegt, wenn es in den europäischen Wohnungen im Winter keine Heizung gibt. Ach, und auch davon, dass Putin zurückweicht, wenn jeder ein Vielfaches der bisherigen Energiepreise bezahlt.»

«La Vanguardia»: Klima der Hoffnungslosigkeit in Großbritannien

MADRID: Zur Ernennung von Liz Truss zur neuen britischen Premierministerin schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Truss steht vor riesigen Herausforderungen (...). Sie übernimmt von ihrem Vorgänger Boris Johnson ein Land, das sich in einer schrecklichen wirtschaftlichen und sozialen Krise befindet. Sie hat zwar von ihrer Partei viel Unterstützung erhalten, aber nur ein Fünftel der Briten glaubt, dass es ihr gelingen wird, die Inflation einzudämmen und die Wirtschaft anzukurbeln. Dies spiegelt das Klima der Hoffnungslosigkeit in der Gesellschaft wider (...).

Es wird erwartet, dass die neue Premierministerin am Donnerstag als eine ihrer ersten Maßnahmen ein Einfrieren der Kraftstoff- und Erdgaspreise ankündigen wird. Es gibt jedoch ernste Zweifel daran, dass Truss die gleiche Führungsqualität wie (Margaret) Thatcher erreichen wird, die sie nach eigenen Angaben bewundert. Das einzig Sichere ist, dass es dem Vereinigten Königreich nie so schlecht ging, seit die Eiserne Lady an die Macht kam. Der Erfolg der neuen konservativen Premierministerin wird in hohem Maße auch von der Unterstützung in ihrer eigenen Partei abhängen, in der es allerdings starke interne Spaltungen gibt.»

«De Standaard»: Putin will Europa mit Gasstopp unter Druck setzen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch die Energiekrise in Europa:

«Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein schweres Torpedo in Richtung Europa abgefeuert. Durch die Schließung der Gaspipeline Nord Stream 1 für unbestimmte Zeit hofft er, den europäischen Energiemarkt lahmzulegen, so dass Privatleute und Unternehmen schwere finanzielle Probleme bekommen. Diese Taktik ist durchsichtig, aber deshalb nicht weniger gefährlich: Das russische Regime hofft, die Unterstützung des Westens für die Ukraine untergraben zu können, indem es Europa der Kälte aussetzt. (...)

Europas Energieminister werden am Freitag versuchen, sich auf Notmaßnahmen zu verständigen. Das Spitzentreffen ist von enormer Bedeutung: Wenn es zu einem Deal kommt, der es ermöglicht, die Energiepreise in bezahlbaren Grenzen zu halten, gewinnt Europa eine wichtige Feldschlacht. Das wäre ein Erfolg, der die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union stärkt. Ein Misserfolg hingegen würde bedeuten, dass Europa nicht in der Lage ist, seine Bürger und seine Unternehmen in entscheidenden Momenten vor Unheil zu bewahren. Der Winter 2022 könnte dann zu einer gefährlichen Periode von Energieausfällen, unvorhersehbaren politischen Frustrationen und sozialem Unfrieden werden.»

«Corriere della Sera»: In Ukraine steht Abnutzungskrieg bevor

ROM: Zur Entwicklung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Die ukrainische Offensive, die vor einer Woche in Cherson an der Südfront gestartet wurde - dazu muss man gleich sagen, dass davon wenig bekannt ist - hat tatsächlich zumindest die Psychologie verändert. Es ist bezeichnend, dass die pro-russischen Behörden die Verschiebung des geplanten Referendums über die Annexion des Gebiets an die Russische Föderation angekündigt haben - eine Entscheidung, die mit der Sicherheitslage zusammenhängt. Wenn das nicht das Zeichen eines klaren ukrainischen Erfolgs ist, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Angriff gerade seine Wirkung zeigt und die Russen in die Defensive zwingt. Allgemeiner ist es ein Signal, dass die westliche Hilfe, Waffen, Ausbildung und Geheimdienste einen Unterschied zu Kiews Vorteil machen.

Bedeutet dies, dass sich das Kriegsglück wendet? Nein. Es entsteht eher der Eindruck, dass wir zunehmend einem Abnutzungskrieg gegenüberstehen, der dazu bestimmt ist lange, vielleicht Jahre zu dauern. Trotz großer Unterschiede der beiden Militärapparate und der überwältigenden zahlenmäßigen und strategischen Überlegenheit Russlands scheint keine Seite in der Lage zu sein, der anderen kurz- oder mittelfristig eine militärische Niederlage zuzufügen.»

«The Times»: Großbritannien muss seinen Energiebedarf verringern

LONDON: Die Londoner «Times» fordert am Mittwoch Maßnahmen der britischen Regierung zur Senkung des Energieverbrauchs:

«In Deutschland wird die Temperatur in öffentlichen Gebäuden ab September auf 19 Grad begrenzt. Es will den Gasverbrauch um zwei Prozent pro Jahr senken. Die Abhängigkeit von russischem Gas hat Deutschland bereits ein Stück weit verringert, von 55 Prozent vor dem Krieg in der Ukraine auf 35 Prozent. (...)

Das Fehlen ähnlicher Maßnahmen in Großbritannien ist verwerflich. Der britische Energiemarkt ist eng mit dem des übrigen Kontinents verknüpft: Das Land importiert Gas aus Norwegen und Strom aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Werden diese europäischen Länder bereit sein, knappe Energievorräte aus ihren eigenen Speichern nach Großbritannien zu exportieren, wenn das Land keine eigenen Anstrengungen zur Senkung der Nachfrage unternommen hat? (...)

Die Senkung der Energienachfrage ist von entscheidender Bedeutung, um künftige Preissteigerungen einzudämmen, die Kosten für die Haushalte zu mindern und die Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen zu begrenzen. Eine kluge und umfassende öffentliche Informationskampagne kann dazu beitragen. Der neue Energieminister sollte eine solche Kampagne zügig einleiten.»

«NZZ»: Die Deutschen sind nicht zu beneiden

ZÜRICH: Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck werden alle drei deutschen Kernkraftwerke Ende 2022 vom Netz gehen, zwei davon aber in Reserve gehalten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die erste Priorität des Grünen-Politikers Habeck scheint zu sein, mit seinem Nein zur Kernenergie recht zu behalten - koste es die Bürger, was es wolle. Die erste Priorität des Wirtschaftsministers Habeck müsste es sein, so viel Strom im eigenen Land zu produzieren wie irgend möglich. Dabei geht es nicht nur darum, Blackouts zu verhindern, sondern auch darum, durch ein größeres Angebot den Preisanstieg zu bekämpfen.

Habecks zweiter Denkfehler betrifft seinen Zeithorizont. «Mitte April ist auch für die Reserve Schluss», heißt es aus seinem Ministerium. Weil der Krieg in der Ukraine dann vorbei ist? Weil die geplanten schwimmenden Terminals für flüssiges Erdgas beim übernächsten Jahreswechsel garantiert schon dafür sorgen, dass kein Gasmangel mehr herrscht? Weil es beim geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien sicher keine Verzögerungen gibt? (...)

Die Deutschen sind am Ende dieses Sommers wahrlich nicht zu beneiden. In der Diskussion über die richtige Energiepolitik schwanken ihre Spitzenpolitiker zwischen Ideologie und wankelmütigem Populismus. Und die Energiekrise hat noch gar nicht richtig begonnen.»