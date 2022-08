Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Le Monde»: Krise in Großbritannien ist Warnung für seine Nachbarn

PARIS: Zur drohenden Wirtschaftskrise in Großbritannien schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«(...) Mit einer Inflationsrate von über 10 Prozent im Jahr und einem erwarteten Höchststand von 13 Prozent ab Oktober müssen die Briten die schlimmsten Preissteigerungen in den G7-Ländern hinnehmen.(...) Die Leiter des Nationalen Gesundheitsdienstes warnten vor einer «humanitären Krise», die durch die Verarmung der Bevölkerung ausgelöst werden könnte. (...)

Die politische Situation um den Noch-Premierminister Boris Johnson verstärkt nur noch den Eindruck eines Landes, das sich im Leerlauf befindet. (...) Die Wirtschaftskrise und die Instabilität könnten die antieuropäische und nationalistische Rhetorik noch bestätigen. In einer Zeit, in der sich die Bedrohungen in ganz Europa häufen(...), klingt die Krise in Großbritannien wie eine Warnung für alle seine Nachbarn.»

«Correio da Manhã»: Ein Krieg ohne Sieger

LISSABON: Zu den sechs Monaten seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Mittwoch:

«Heute sind sechs Monate seit Beginn des Krieges in der Ukraine vergangen. Niemand konnte sich vorstellen, dass der Konflikt so lange dauern würde. Am allerwenigsten (Kremlchef) Wladimir Putin, der sicher gehofft hat, die Invasion würde nur ein kurzer Ausflug seiner Truppen nach Kiew sein. Ein halbes Jahr später scheint der Krieg in einer Art Pattsituation zu stecken. Weder können die Russen große Fortschritte erzielen noch haben die Ukrainer offenbar die menschlichen und die materiellen Kapazitäten, um die versprochene Gegenoffensive zu starten und den Eindringling zu vertreiben. Es wird immer deutlicher, dass es in diesem Krieg keinen Sieger geben wird. Es gibt nur Verlierer. Und das sind wir alle. Man muss nur zum Supermarkt gehen oder das Auto tanken, um das zu begreifen.»

«The Irish Times»: Sorgen in Moskau und Kiew über den Kriegsverlauf

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Mittwoch den Krieg in der Ukraine:

«Öffentliche Erklärungen Kiews und Moskaus, man sei angesichts der Entwicklungen auf dem Schlachtfeld zuversichtlich, täuschen darüber hinweg, dass es in beiden Hauptstädten große Sorgen über den Verlauf des Krieges gibt. Putin macht zweifellos die riesige russische Opferliste zu schaffen, die auf bis zu 60.000 geschätzt wird, und auch, dass sein ursprünglicher Plan, Kiew einzunehmen, trotz der großen militärischen Überlegenheit Russlands völlig gescheitert ist. Es ist schwer vorstellbar, dass es innerhalb des Regimes keine ernsthaften Zweifel an einem Krieg gibt, den Russland eindeutig nicht gewinnt, selbst wenn sich diese Zweifel nicht in offener Opposition gegen Putin niederschlagen. Kiew ist seinerseits nach wie vor darauf bedacht, sicherzustellen, dass die westliche Unterstützung - die für das Land in militärischer, diplomatischer und humanitärer Hinsicht so wichtig ist - nicht nachlässt, wenn die Kriegsmüdigkeit einsetzt und die Energiekrise in diesem Winter Europa hart trifft.»

«The Telegraph»: Die Ukraine kämpft nicht für sich allein

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint der Londoner «Telegraph» am Mittwoch:

«Die Verwundbarkeit der Ukraine bestand schon immer darin, dass sie von Nato-Ländern abhängig ist, die jene hochentwickelten Waffen liefern, die notwendig sind, um Russlands militärischer Überlegenheit entgegenzuwirken. Sicherlich muss die Ukraine befürchten, dass ein harter Winter in Europa sowie politische Veränderungen in den USA nach den Zwischenwahlen die Entschlossenheit der Politiker im Westen, diese Lieferungen aufrechtzuerhalten, untergraben werden - insbesondere wenn Putin die Energieexporte weiterhin als Erpressungsinstrument einsetzt. (...)

Die Ukraine kämpft nicht nur für ihre Unabhängigkeit und Freiheit, sondern auch für den Grundsatz, dass es Aggressorstaaten nicht erlaubt sein sollte, Grenzen mit Gewalt neu zu ziehen. Nachdem Putin 2014 die Krim annektiert hatte, waren westliche Staats- und Regierungschefs überzeugt, dass sie durch Sanktionen genug getan hatten, um ihn davon abzuhalten, noch weiter zu gehen. Ohnehin war es nicht in ihrem Interesse, einen Stellvertreterkrieg mit Russland zu führen. Sie haben sich geirrt. Zu den Folgen dieser schrecklichen Fehleinschätzung gehören die Gräueltaten, die heute in der Ukraine verübt werden.»

«NZZ»: Der Ukraine bleibt nur Verteidigung oder totale Unterwerfung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den vor sechs Monaten begonnenen Krieg Russlands gegen die Ukraine:

«Russland macht keine Anstalten, seine barbarische Feuerwalze einzustellen oder sich gar aus besetzten Gebieten zurückzuziehen. Dennoch versucht der Kreml in einer Täter-Opfer-Umkehr, die Ukraine und ihre Unterstützer als die wahren Kriegstreiber darzustellen. Moskau wäre ja zu Verhandlungen bereit, so die ans eigene Publikum wie die kriegsmüden Gesellschaften Westeuropas gerichtete Botschaft, aber die durch die USA gesteuerten Ukrainer setzten auf Eskalation.

Dieser Zynismus ließe sich getrost ignorieren, wenn er nicht auch im Westen auf Resonanz stieße, und zwar nicht nur bei Kreml-freundlichen Rechtspopulisten und antiimperialistischen Altlinken. Dabei ist klar, dass von einer Anstiftung der Ukrainer von außen keine Rede sein kann. In ihrem Kampfeswillen sind Gesellschaft und Armee geeint. Russlands Wüten hat allen gezeigt, dass die Alternative zur Verteidigung der Heimat die totale Unterwerfung, der Verlust der Identität und oft genug des eigenen Lebens ist.»