Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Lidove noviny»: Russland hat Verbündeten wenig anzubieten

PRAG: Der russische Präsident Wladimir Putin hat jüngst einen Ausbau der militärischen Kooperation mit den Verbündeten seines Landes angekündigt. Dazu schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Russland braucht keine Verbündeten, sondern Vasallen. Seine Verbündeten sind keine Verbündeten im eigentlichen Sinne, sondern ein Gemisch verschiedener Mächte (China, Indien, Indonesien, Brasilien, Südafrika) und mehr oder weniger bizarrer Staaten (Belarus, Syrien, Venezuela, Nordkorea). Was das Angebot der Lieferung russischer Waffen an Partnerländer angeht, so rühmt sich Russland zwar gerne mit seinen Produkten. Doch die modernen Waffen sind noch nicht fertig - und die erprobten Waffen sind nicht modern. Die Kalaschnikow ist zwar weltberühmt, aber braucht China solche Sturmgewehre noch? Sicherlich darf man Russland nicht unterschätzen, aber mehr und mehr verhält es sich so, also ob es seiner eigenen Propaganda glauben würde.»

«Washington Post»: USA brauchen mehr Liz Cheneys

WASHINGTON: Die US-Zeitung «Washington Post» schreibt zur Niederlage der wichtigsten innerparteilichen Kritikerin von Ex-Präsident Donald Trump, Liz Cheney, bei Vorwahlen im Bundesstaat Wyoming:

«Während viele Republikaner (einschließlich ihrer Kontrahentin) sagen, die Präsidentenwahl 2020 sei manipuliert worden, weigert sich Cheney, sich an der Wahlleugnung zu beteiligen. Während fast alle ihre Kollegen im Repräsentantenhaus sich weigerten, sich den Bemühungen der Demokraten anzuschließen, den Aufstand vom 6. Januar zu untersuchen, spielte Cheney eine zentrale Rolle in dem Sonderausschuss, der die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen soll. Ihre Teilnahme verlieh dem Unterfangen parteiübergreifende Legitimität.

Sie hat verloren, weil sie sich weigerte, sich Trump zu beugen - oder zumindest zu seiner Kampagne zur Untergrabung der US-Demokratie zu schweigen. Der Unterschied zwischen ihr und der republikanischen Führung im Repräsentantenhaus, von der sie verdrängt wurde, besteht darin, dass sie erkannt hat, dass Ideologie und Parteiloyalität keine Rolle spielen sollten, wenn es um eine grundlegende Bedrohung der Demokratie geht. Das Land braucht, unabhängig von ihren Positionen zu Steuererhöhungen, Deregulierung oder Freihandel, mehr Liz Cheneys in der Regierung. Jetzt wird es eine weniger haben.»

«Irish Times»: Rutos Wahlsieg in Kenia weckt Hoffnung und Sorge

DUBLIN: Die irische Tageszeitung «Irish Times» kommentiert am Mittwoch den knappen Sieg von William Ruto bei der Präsidentschaftswahl in Kenia:

«Er stellte Klassengegensätze in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs, betonte seine Herkunft aus einfachen Verhältnissen und präsentierte sich als Stimme der Armen in einem Land, das nach seinen Worten von Ungleichheit und Korruption zerrissen ist. Angesichts der Tatsache, dass die Armen bereits schwer unter den Auswirkungen von Corona, steigenden Lebensmittel- und Kraftstoffpreisen und einer verheerenden Dürre im Norden des Landes zu leiden haben, war dies eine Botschaft, die großen Anklang fand.

Ruto steht in der Tat für Veränderung. Ob es jedoch der Wandel ist, den Kenia braucht, ist eine andere Frage. Er wurde vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, weil er angeblich in die Gewalt nach den Wahlen 2007 verwickelt war (die Anklage wurde fallengelassen). Und gegen eine Reihe seiner Verbündeten wurde im Zusammenhang mit anderen Verbrechen ermittelt. Sein Wirtschaftsliberalismus, gepaart mit der Rhetorik eines starken Mannes, erinnert an populistische Führer in anderen Ländern. Wenn die Gerichte das Wahlergebnis bestätigen, wird Kenia einen Präsidenten haben, dessen Aufstieg sowohl Hoffnung als auch Sorge hervorruft.»

«Independent»: Großbritannien muss Wettbewerbsfähigkeit stärken

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Independent» kommentiert am Mittwoch die wirtschaftliche Lage Großbritanniens:

«Die Aussichten für die nächste Regierung sind entmutigend. Abgesehen vom derzeitigen Inflationsdruck wird weithin befürchtet, dass Großbritannien nächstes Jahr eine Rezession droht. Es gibt jedoch einige Stärken, auf die sie aufbauen kann: Der Arbeitsmarkt scheint solide zu sein, und das Haushaltsdefizit ist schneller als erwartet zurückgegangen. Letztendlich ist jedoch ein detailliertes und solides Programm erforderlich, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft zu verbessern.

Die nächste Regierung wird sich daran messen lassen müssen, wie gut sie auf die aktuelle Herausforderung der Krise der Lebenshaltungskosten reagiert. Aber auch daran, ob es ihr gelingt, die Bewältigung der längerfristigen Probleme in Angriff zu nehmen. Der Druck auf den Lebensstandard sollte ein Weckruf sein, nicht nur für die Politiker, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Wir müssen mehr tun, wenn wir das Wohlergehen aller Bürger in den kommenden Jahren sicherstellen wollen.»

«NZZ»: Wahltheater in Kenia ist Gift für Demokratie

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Mittwoch die Präsidentschaftswahl in Kenia:

«Es sind bemerkenswerte Worte, mit denen sich William Ruto am Montag an sein Volk richtete. «Es gibt keine Verlierer in dieser Wahl», sagte der neue Präsident Kenias kurz nach Bekanntgabe der Resultate. «Das kenianische Volk hat gewonnen.» Für den Zweitplatzierten Raila Odinga, der nunmehr zum fünften Mal eine Präsidentschaftswahl verloren hat, dürfte das wie Hohn klingen. Bemerkenswert sind die Worte aber vor allem deshalb, weil es nach den Ereignissen der letzten Wochen in Kenia einen noch viel bedeutsameren Verlierer gibt: die Demokratie.

Bereits im Wahlkampf hatte sich abgezeichnet, dass der Glaube an die Erneuerungskraft des politischen Systems in Kenia gering ist. Gerade junge Kenianerinnen und Kenianer zeigten weniger Interesse an diesen Wahlen als in früheren Jahren. Das liegt nicht an einem generellen Politikverdruss. Es liegt an den Kandidaten selbst. Ruto und Odinga sind seit Jahrzehnten Teil der politischen Elite des Landes. Viele in Kenia haben sich von dieser Wahl einen wirklichen Wandel erhofft. Doch der stand nicht auf dem Wahlzettel. Ruto und Odinga stehen in vielerlei Hinsicht gar für das genaue Gegenteil davon: für einen Erhalt des Status quo und für eine politische Elite, die sich in Endlosschleife reproduziert.»