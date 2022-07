Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.07.22 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«Boston Globe»: USA brauchen Reform der Wahlstimmenauszählung

BOSTON: Zum Reformentwurf für die Auszählung von Stimmen bei einer US-Präsidentenwahl - damit sollen künftig unter anderem Vorwürfe einer gestohlenen Wahl und Ereignisse wie der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 verhindert werden - schreibt die US-Zeitung «Boston Globe»:

«Noch während der Ausschuss des US-Repräsentantenhauses den Tag untersuchte, an dem die friedliche Machtübergabe in Gefahr war, arbeitete eine andere parteiübergreifende Gruppe von 16 Senatoren (...) an einem Gesetzentwurf, der den Prozess der Stimmenauszählung reformieren und bedeutende Sicherheitsmechanismen einführen würde, um zu verhindern, dass dieser Prozess unterlaufen wird. In dieser Woche gab die Gruppe eine Einigung über einen Gesetzentwurf bekannt (...), mit dem genau das erreicht werden soll. Die Tatsache, dass diese Reform des veralteten Gesetzes von 1887 bereits von neun republikanischen Senatoren unterstützt wird - einer weniger als die benötigten zehn (...) -, gibt ihr den nötigen Auftrieb. (...) Das Gesetz ist nicht die umfassende Wahlrechtsreform, die sich einige Demokraten erhofft hatten (...). Aber diese Umstrukturierung des Gesetzes kann einige Schlupflöcher schließen und jene Unklarheiten beseitigen, die anfällig für den Missbrauch durch den nächsten Kandidaten sind, der sich in einen Tyrannen verwandelt und den Willen des Volkes unterlaufen will. Es ist ein wichtiges Gesetzesvorhaben, das lange vor der nächsten Präsidentenwahl in Kraft sein sollte.»

«NZZ»: Verdi zieht die Machtkarte zu einem falschen Zeitpunkt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Warnstreik von Verdi bei der Lufthansa:

«Die Lufthansa-Gruppe schreibt immer noch rote Zahlen. Im ersten Quartal lag der Betriebsverlust (Ebit) bei 640 Millionen Euro. Kommende Woche präsentiert der Konzernchef Carsten Spohr die Halbjahreszahlen. Sie dürften Anlass geben zur berechtigten Hoffnung, dass der Konzern Ende des Jahres wieder Gewinn macht. Das setzt allerdings voraus, dass die Flugzeuge auch abheben können und der Konzern seinen Gesundungsprozess fortsetzen kann.

Wohlverstanden: Verdi hat mit der Lufthansa einen mächtigen Gegner, der in vielen Bereichen eine Monopolstellung innehat. Und Streiks sind ein valables Mittel. In dieser Ausnahmesituation allerdings wäre es verantwortungsvoller gegenüber den eigenen Mitarbeitern, dem Arbeitgeber und den Kunden gewesen, die Machtkarte nicht zu einem Zeitpunkt zu spielen, in dem die dritte Verhandlungsrunde bereits angesetzt ist. Erst recht nicht, wenn alle das Gleiche wollen: fliegen.»