Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Gazeta Wyborcza»: Absurde deutsche Atompolitik

WARSCHAU: Zur Diskussion über die Laufzeit der letzten Kernkraftwerke in Deutschland schriebt die liberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Europa steht am Rande einer Energiekrise. Es kann sein, dass im Winter Kohle und Gas fehlen, dass es Probleme mit der Stromversorgung gibt. In dieser Lage ist jedes Megawatt Gold wert. Gleichzeitig will Deutschland, das plangemäß zu Jahresbeginn (vor dem Krieg in der Ukraine) drei Atomkraftwerke abgeschaltet hat, seine letzten drei Werke zu Jahresende schließen. (..)

Warum? So steht es im Plan, die Entscheidung ist vor vielen Jahren gefallen. Nur hat der Ausbruch des Krieges die Lage grundlegend verändert. Doch die Deutschen sind unbeugsam. Die Situation ist absurd, denn während emissionsfreie Kernkraftwerke geschlossen werden, wird Deutschland stillgelegte Kohlekraftwerke wieder anfahren.»

«Aftenposten»: Die EU braucht Reformen

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert den Gastbeitrag von Bundeskanzler Olaf Scholz für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung», in der er sich für eine stärkere und «geopolitische Europäische Union» einsetzt:

«Die EU bewältigt die meisten Krisen gut. Großbritanniens Austritt begegnete sie mit Entschlossenheit. Dasselbe kann über den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland gesagt werden. Die Effektivität ist überraschend, bedenkt man, dass die 27 Mitgliedstaaten so unterschiedlich sind. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz meint, dass die Zeit reif ist, um Mehrheitsbeschlüsse in mehreren Bereichen einzuführen, insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Bedingung der Einstimmigkeit in wichtigen Fragen hat einen Wert. Sie zwingt die Länder dazu, Verantwortung zu zeigen. Scholz hat dennoch Recht darin, dass eine stetig wachsende EU Reformen benötigt, um funktionieren zu können. Jetzt können auch die Ukraine und Moldau auf dem Weg in die EU sein. In diesem Fall erhöht sich nicht nur die Anzahl der Länder. Die Union bekommt so auch stärker divergierende Interessen und politische Kulturen.»

«The Telegraph»: Russland und Iran wollen dem Westen schaden

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Mittwoch die Beziehungen zwischen Russland und dem Iran:

«Ähnlich wie Russland wird der Iran - wegen seiner nuklearen Ambitionen - als Pariastaat angesehen, und er versucht, mit anderen gemeinsame Sache zu machen. Putin braucht Waffen, um die großen Verluste an Kriegsmaterial in der Ukraine zu ersetzen, und der Iran wird liefern, wenn er kann.

Beide sind wichtige Öl- und Gasproduzenten und können eine Strategie ausarbeiten, um den Schaden für die westliche Wirtschaft durch die Einschränkung der Brennstofflieferungen zu maximieren und gleichzeitig hohe Preise für ihre Exporte zu sichern - Preise, die genau von den Ländern gezahlt werden müssen, die versuchen, sie zu isolieren. (...) Wie lange werden Länder wie Deutschland und Italien, die mit Öl- und Gasknappheit konfrontiert sind, die Stellung noch halten können? Putin setzt darauf, dass sie bald ins Wanken geraten werden.»

«La Vanguardia»: Energie-Notfallplan stellt EU-Einheit auf die Probe

MADRID: Zu den hohen Energiepreisen, dem befürchteten Gasmangel im Winter in Europa und dem Notfallplan, den die EU-Kommission vor diesem Hintergrund vorstellen will, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Der Notfallplan, der heute von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird, sieht obligatorische Verbrauchsreduzierungen vor und wird einige Länder stärker treffen als andere. Dies wird unter anderem eine Umverteilung der verfügbaren Ressourcen und eine Nivellierung der Kosten erforderlich machen. Die Solidarität zwischen den 27 Mitgliedsländern der EU wird damit auf die Probe gestellt. Es bleibt abzuwarten, ob im Falle einer Energierationierung, die die derzeitige Inflationsspirale weiter verschärfen würde, die Einheit aufrechterhalten werden kann (...)

Vor diesem «fast apokalyptischen» Szenario, wie es die Europäische Zentralbank definiert hat, kommen in der EU bereits Zweifel und Meinungsverschiedenheiten darüber auf, ob es wirklich nötig ist, den Krieg in der Ukraine weiter in die Länge zu ziehen. Und ob man nicht wieder Friedensverhandlungen unter Bedingungen aufnehmen sollte, die für Russland akzeptabel wären, um ein noch größeres wirtschaftliches Debakel zu vermeiden.»

«de Volkskrant»: Westen gibt Wirtschaft Vorrang vor Moral

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch die Suche nach Ersatz für russische Energielieferungen:

«Die USA sind nicht die einzigen, die wirtschaftlichen Interessen Vorrang vor moralischen geben: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnete eine strategische Energiepartnerschaft mit Aserbaidschan - eine Autokratie, die erst vor zwei Jahren einen blutigen Krieg gegen Armenien führte, aber auch ein Land, das Europa möglicherweise mit zusätzlichem Gas versorgen kann.

Tragisch ist, dass die Reise von US-Präsident Biden (nach Saudi-Arabien) nur sehr wenig gebracht hat. Optimisten meinen zwar, dass wenigstens die Beziehungen zur arabischen Welt zu einer Zeit wiederbelebt wurden, in der der Einfluss von (oder die Bedrohung durch) Russland, China und Iran in dieser Region wächst. Aber das kurzfristige Ziel - ein Versprechen Saudi-Arabiens, mehr Öl zu pumpen, damit die Preise sinken - ist nicht erreicht worden: Der Kronprinz verweigerte konkrete Zusagen. Das hat also ähnlich wenig gebracht, wie der Deal mit Aserbaidschan, denn auch da gab es keine festen Zusagen. (...) Erschrocken durch die Abhängigkeit von russischem Gas bettelt der Westen bei anderen Autokraten um Brennstoffe und er ist dabei wiederum bereit, die Augen vor Menschenrechtsverletzungen zu schließen - ähnlich wie einst bei Russland.»

«WSJ»: Europa erhält Crashkurs in russischer Energieerpressung

NEW YORK: Zur Energiepolitik Europas angesichts der Unsicherheit um die Zukunft der Ostseepipeline Nord Stream 1 schreibt die US-Zeitung «Wall Street Journal»:

«Was nun für Europa? Im besten Fall werden die durch den Schreck dieser Woche aufgewühlten Politiker ihre Planungen für realistische Alternativen vorantreiben. Dazu gehören Flüssiggaslieferungen aus anderen Ländern oder, wie im Falle Deutschlands, der weitere Betrieb der drei letzten Atomkraftwerke.

Die Gefahr ist, dass die Politiker stattdessen den Druck auf Kiew erhöhen, eine Lösung zu den Bedingungen des Kremls auszuhandeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron scheint dafür offen zu sein, für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bräuchte es nicht viel Überzeugungsarbeit, und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist womöglich nicht mehr lange genug an der Macht, um eine entschiedene Linie zu vertreten.

Was für ein Fehler das wäre. Europa erhält einen Crashkurs in russischer Energieerpressung. Das Einzige, was man auf keinen Fall tun darf, ist, dem Erpresser nachzugeben - andernfalls wird die Energieunsicherheit Europas noch schlimmer.»

«NZZ»: Freunde und Feinde zugleich beim Dreier-Gipfel in Teheran

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Dreier-Gipfel in Teheran:

«Um das Verhältnis von Wladimir Putin, Ebrahim Raisi und Recep Tayyip Erdogan zu beschreiben, drängt sich der englische Begriff «Frenemies» auf. Diese Verbindung aus Freund und Feind trifft die ambivalente, vielschichtige Beziehung der Präsidenten Russlands, Irans und der Türkei recht gut. Gerade Putin und Erdogan pflegen seit Jahren einen vertrauten, fast freundschaftlichen Umgang. Dies hält die beiden Staatsführer aber nicht davon ab, sich auf den Schlachtfeldern von Syrien, Libyen und dem Kaukasus teilweise erbittert zu bekriegen. (...)

Zusätzlich verkompliziert wird das Verhältnis dadurch, dass Moskau, Ankara und Teheran nicht nur in Syrien, sondern auch in der Ukraine, im Energiesektor und im Rüstungsbereich divergierende Interessen haben. So beliefert die Türkei die Ukrainer mit Bayraktar-Drohnen für den Kampf gegen die Russen. Diese wollen ihrerseits nun laut Informationen des amerikanischen Geheimdiensts von den Iranern Drohnen kaufen, um ihre eigenen Verluste in der Ukraine zu ersetzen.»

«Sydney Morning Herald»: Nicht gerüstet für Hitze wie in Australien

SYDNEY: Zur Extremhitze in Großbritannien und anderen Teilen Europas schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Mittwoch:

«Wenn der heutige 40-Grad-Tag ein Vorzeichen dafür ist, was auf Großbritannien zukommt, sind einige Dinge schmerzlich klar: Das Land ist weder gerüstet noch bereit für ein Klima nach australischem Vorbild. (...) Es gibt wenige Fluchtmöglichkeiten. Es gibt keine riesigen Einkaufszentren, in denen man Zuflucht suchen kann. Büros mögen klimatisiert sein, aber der Weg dorthin ist es nicht. Wenn 40 Grad im Sommer kein verrückter Einzelfall, sondern eine dauerhafte Erwärmung durch den Klimawandel sind, muss sich das ändern. (...)

Ohne klimatisierte öffentliche Verkehrsmittel wird London quasi in Lockdown-Tage zurückversetzt. Mittags waren beliebte Orte wie Covent Garden und Soho praktisch leer (...). Zum Glück dauerte diese Hitzewelle nur zwei Tage. (...) Aber was ist, wenn sie das nächste Mal eine Woche, einen Monat oder zeitweise den ganzen Sommer über anhält? (...) Die Nachrüstung von Gebäuden, von denen viele Hunderte von Jahren alt sind, wird kostspielig und teuer sein, aber jede vernünftige Regierung würde dies dringend als politische Option in Erwägung ziehen.»