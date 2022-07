Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Vanguardia»: Der Linksruck des Pedro Sánchez in Spanien

MADRID: Zum neuen Entlastungspaket des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez für die Bürger Spaniens, das mit einer Sonderbesteuerung von Banken und Energiekonzernen finanziert werden soll, schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Pedro Sánchez hat gestern seinen Linksruck untermauert. Der Sozialist hat sein soziales Profil geschärft und versucht, der von der Inflation gebeutelten Mittelschicht Empathie zu zeigen. Gleichzeitig hat er die Wunden im Verhältnis (zum weiter links stehenden Koalitionspartner) Unidas Podemos geschlossen, um das Regierungsbündnis und eine progressive Agenda voranzutreiben. Seine parlamentarischen Verbündeten begrüßten gestern vorsichtig den Kurswechsel, forderten die Regierung aber auch zu mehr Ehrgeiz auf.

Das Ziel des Regierungschefs ist es, die Unterstützung der Bürger zurückzugewinnen, die heute eher zu einer (konservativen Volkspartei) PP zu tendieren scheinen, die gestern - genauso wie (die Rechtspopulisten von) Vox - zwar alle Vorschläge von Sánchez kritisiert hat, aber keine konkreten Gegenvorschläge gemacht hat.»

«The Independent»: Tories präsentieren unseriöse Steuersenkungen

LONDON: Zum Kandidatenrennen um die Nachfolge von Boris Johnson in der Konservativen Partei meint der Londoner «Independent» am Mittwoch:

«Ein Wahlkampf um die Führung der Partei sollte eine gute Gelegenheit für potenzielle Premierminister sein, um darzulegen, wie sie die von den Menschen gewünschte Art der Regierungsführung gewährleisten wollen. Stattdessen haben wir eine Parade von Spitzenkräften erlebt, die Fantasiesteuersenkungen anbieten, sowie einen Kandidaten, der auf einem Ticket für die Abschaffung von Unisex-Toiletten zu kandidieren scheint.

Was ist die oberste Priorität der britischen Bevölkerung? Es sind die Lebenshaltungskosten. Und was haben die Kandidaten ihnen zu bieten? Hauptsächlich nicht gegenfinanzierte Steuersenkungen. Kürzungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen, der Einkommensteuer, der Mineralölsteuer und sogar der Unternehmenssteuer. Keiner von ihnen hat glaubwürdige Ausgabenkürzungen angekündigt, um diese Dinge zu finanzieren. Das lässt auf eine höhere Kreditaufnahme in einer Zeit steigender Zinssätze schließen und würde Kosten nach sich ziehen, die von künftigen Generationen getragen werden müssten.»

«La Repubblica»: Biden will mit Nahost-Reise Putin entgegenwirken

ROM: Zur Reise von US-Präsident Joe Biden in den Nahen Osten schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Auch wenn er es nicht offen sagt, ist das Hauptziel von Präsident Biden während seines Besuchs im Nahen Osten, das Abraham-Abkommen auszuweiten, und weiter natürlich die Golfstaaten zu ersuchen, ihre Ölproduktion zu erhöhen, um die Inflation einzudämmen und Wladimir Putin entgegenzuwirken, der die Energie als Erpressungswaffe nutzt. Es ist kein Ergebnis, das er bereits auf der Reise, die gestern Abend mit der Abreise aus Washington begann, zu erwirken hofft - aber seine Absicht ist es, Grundlagen zu schaffen und den Dialog zu beginnen, damit dies geschehen kann.

Und wenn er es schafft, Saudi-Arabien und die Palästinensische Autonomiebehörde in dieses Projekt einzubeziehen, würde er mit dem Aufbau eines Bündnisses gegen den Iran beginnen, welche das Gegenstück zu einer Koalition darstellen würde, die Putin durch seinen nächsten Besuch in Teheran bilden will.»

«de Volkskrant»: Biden gibt gegenüber Saudi-Arabien klein bei

AMSTERDAM: Zum bevorstehenden Besuch von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Während seines Wahlkampfes 2019 hatte er Saudi-Arabien unter Hinweis auf den brutalen Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi noch als «Paria» bezeichnet. (...) Nun gibt Biden widerwillig klein bei und schüttelt dem saudischen Kronprinzen die Hand - einem Mann, der im Frühjahr die Rekordzahl von 81 politischen Gefangenen exekutieren ließ. Die wichtigsten Motive für Biden sind praktischer Natur: Wegen des Krieges in der Ukraine will niemand noch russisches Öl kaufen und die Kraftstoffpreise sind durch die Decke gegangen. Die USA wollen, dass Saudi-Arabien und andere Opec-Staaten mehr Öl fördern, damit die weltweiten Öl- und Gaspreise sinken. Ob das geschieht, ist fraglich: Saudi-Arabien hat seine maximal mögliche Förderung von elf Millionen Barrel pro Tag schon fast erreicht.»

«Washington Post»: Trump wusste es vor Angriff auf Kapitol besser

WASHINGTON: Zur jüngsten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses des US-Repräsentantenhauses zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 schreibt die «Washington Post»:

«Der Ausschuss hat gezeigt, dass Trump es besser wusste: Seine engsten Berater, seine Anwälte und sein eigenes Justizministerium sagten ihm, dass es für den von ihm unterstellten weit verbreiteten Wählerbetrug keine Beweise gibt. Viele seiner Anhänger wussten es jedoch nicht besser - denn sie vertrauten einem Präsidenten, der sich nicht um die Wahrheit schert. Trump fand großen Gefallen an der Wirkung, die seine Worte auf seine Anhänger hatten. Ein verantwortungsbewusster Präsident hätte diese Macht genutzt, um unsere gemeinschaftliche Realität wiederherzustellen, aber er nutzte sie, um seine Anhänger weiter in die Irre zu führen. Eine verantwortungsbewusste Republikanische Partei würde nun auch für die Fakten kämpfen, anstatt sich den Bemühungen zu widersetzen, sie zu finden.»

«De Standaard»: Billiger Euro hat fast nur Nachteile

BRÜSSEL: Zur Schwäche des Euros schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«In der Vergangenheit war ein schwacher Euro für gewöhnlich günstig für die europäische Wirtschaft. Der Export erhielt dadurch Auftrieb. Deutsche Autos zum Beispiel wurden in den USA im Vergleich zu amerikanischen Marken relativ preiswert, was gut war für die deutschen Autohersteller und deren Beschäftigte. Dieser Effekt spielt nun jedoch aufgrund der allgemeinen Knappheit eine geringere Rolle. Deutschland kann nicht viele Autos zusätzlich exportieren, weil es wegen der Engpässe bei Halbleitern nicht genug Fahrzeuge produzieren kann. (...)

Der billige Euro hat heute vor allem Nachteile. Zudem werden die meisten Rohstoffe in Dollar gehandelt. Ein teurer Dollar bedeutet für die Europäer, dass sie mehr für Öl oder Soja bezahlen müssen. Dadurch büßen sie an Kaufkraft ein, und zugleich bleibt die Inflation hoch. Der Unterschied zum Beginn der 2000er Jahre - als es ebenfalls eine Euro-Dollar-Parität gab - könnte daher kaum größer sein: Damals kostete ein Barrel Öl zehn Dollar, jetzt aber das Zehnfache.»

«Tages-Anzeiger»: Starker Dollar erhöht Risiken für Weltwirtschaft

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Euro-Dollar-Parität:

«Während die US-Notenbank ihre Bereitschaft zeigt, notfalls auch eine Rezession zu riskieren, um die Inflation zu brechen, reagiert die Europäische Zentralbank zögerlich. Das liegt einerseits an der schwächeren Konjunktur und den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, andererseits an der Befürchtung, höhere Zinsen könnten in den hoch verschuldeten Mitgliedsstaaten wie Italien eine neue Schuldenkrise auslösen.

Die Euro-Dollar-Parität hat Auswirkungen weit über die USA und Europa hinaus. Der starke Dollar erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer sind in Dollars verschuldet; manche werden Mühe haben, Zinsen zu leisten oder Schulden zurückzuzahlen. Zu Krieg, Inflation, Nahrungsmittelengpässen und Rezessionsgefahr kommen also auch noch drohende Schuldenkrisen hinzu.»