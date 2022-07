Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«El Economista»: Schwacher Euro bedroht Wirtschaften der EU

MADRID: Zur Schwäche des Euro, der am Dienstag mit einem Kurs von 1,0235 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren fiel, schreibt die spanische Zeitung «El Economista» am Mittwoch:

«Die Anfälligkeit der europäischen Wirtschaft gegenüber der US-amerikanischen, der Ukraine-Krieg und die Unterschiede zwischen der Geldpolitik der Fed und derjenigen der Europäischen Zentralbank lassen den Euro nicht zur Ruhe kommen. Und zwar so sehr, dass die EU-Währung inzwischen mit 1,02 Dollar einen 20-jährigen Tiefstand erreichte. Die Tatsache, dass die Abwertung des Euro gegenüber dem Greenback nicht aufzuhalten ist, ist für die Eurozone gefährlich. Die Importe werden nämlich teurer.

Diese Entwicklung findet wegen der Rekordpreise für Energie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt statt, da sie den Kauf von Öl und Gas, die beide in Dollar notiert werden, zusätzlich verteuert. Dies schadet insbesondere den vom Inflationsdruck betroffenen Sektoren, wie etwa der Industrie, da sie eine große Nachfrage nach Produktionsmitteln hat. Ein schwacher Euro stellt daher eine zusätzliche Gefahr dar, die Europa näher an die Rezession bringt.»

«La Stampa»: Rücktritte könnten für Johnson Anfang vom Ende sein

ROM: Zur Regierungskrise in Großbritannien schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Mittwoch:

«Jetzt riskiert es Boris Johnson wirklich: Der britische Premierminister ist zunehmend allein, überwältigt von einem weiteren Skandal mit Sex-Hintergrund eines sehr loyalen konservativen Abgeordneten, und nun von zwei sehr mächtigen Ministern verlassen, die am Abend mit unbarmherzigen Worten zurückgetreten sind.

Mit in einer in Stücken liegenden Regierung und dem Risiko, dass eine Kettenreaktion andere Mitglieder der Exekutive zum Verlassen bringt, könnte dies drei Jahre nach seinem Einzug in die Downing Street der Anfang vom Ende für Johnson sein. Neben Sajid Javid, der im Gesundheitsministerium den zweiten Teil der Corona-Krise managte, ging auch Rishi Sunak, der als Finanzminister die Schlüsselrolle in der Wirtschaftspolitik innehatte. Beide sind potenzielle Gegner um den Titel als Vorsitzender der Konservativen Partei.»

«Nepszava»: Fast alle verlieren durch Ukraine-Krieg

BUDAPEST: Die ungarische Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Mittwoch die Folgen des Ukraine-Kriegs:

«Russland wird sich auf Jahrzehnte von jeglicher Entwicklung westlichen Typs verabschieden müssen, inklusive einer Mittelklasse auf - wie man es dort versteht - «europäischem» Lebensniveau. Die Ukraine wird 500 bis 1000 Milliarden Euro für den Wiederaufbau brauchen, so viel aber nicht bekommen, was zu politischer Instabilität und Radikalisierung führen wird. Amerika hat genügend Probleme im Inneren - mit dem Krieg halst es sich neue Belastungen auf, an denen es noch lange würgen wird.

Die EU wird für Jahre mit den enormen Schwierigkeiten kämpfen, die sich aus der Umstrukturierung der Energieimporte und Industrieexporte ergeben. Auch die Deutschen werden die steigenden Verteidigungsausgaben zu spüren bekommen, insbesondere die Ärmeren unter ihnen: für Krankenhäuser, Schulen, Renten und Wohlstand wird es noch weniger Geld geben. Doch wer fehlt in dieser Aufzählung? China - es sieht still lächelnd dabei zu, wie sich seine Rivalen gegenseitig schwächen.»

«Chicago Sun-Times»: USA handeln bei Waffenrecht irrational

CHICAGO: Zur Bluttat bei einer Straßenparade zum US-Nationalfeiertag in Highland Park bei Chicago schreibt die «Chicago Sun-Times»:

«Die heutigen Schlupflöcher ermöglichen es Massenmördern, leistungsstarke Kriegswaffen legal zu kaufen, um blutiges Chaos zu verbreiten. (...)

Ein Land handelt irrational, wenn es, wie die Polizei annimmt, einem 21-jährigen Mann erlaubt, legal ein leistungsstarkes Gewehr zu kaufen, mit dem er ahnungslose Paradebesucher massakrieren wird. Die Größe des illegalen Waffenmarktes in diesem Land ist nicht zu rechtfertigen. Das gilt auch für den ungehinderten Zugang zu so vielen Waffen an so vielen Orten. Andere hoch entwickelte Länder erlauben dies nicht, und - Überraschung - sie leiden nicht unter unserer täglichen Flut von Vorfällen mit Schusswaffen und Tötungen. (...)

Menschen, die sich weigern, nach einem Weg zur Verringerung der Waffengewalt zu suchen, tragen einen Teil der Verantwortung für das Blut auf den Straßen. (...) Einige Waffenrechtverfechter sagen, es sei an der Zeit, die Gewalttat in Highland Park hinter sich zu lassen und sich quasi auf die nächste einzustellen. Das ist unzumutbar. Schließt die Schlupflöcher.»

«The Telegraph»: Britische Regierung im Herzen verwundet

LONDON: Zur Regierungskrise in London meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Mittwoch:

«Plötzlich wird das Ausmaß der Krise, die die Regierung von Boris Johnson belastet, in überwältigender Weise deutlich. Der gemeinsame Rücktritt von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid hat ein Loch in das Herz des Kabinetts gerissen, das unmöglich zu reparieren sein wird, selbst wenn der Premierminister es versuchen sollte.

Angesichts der Vorwürfe (...) kann er die Kritik nicht länger als oppositionelles Gejammer oder die Ansichten bekannter Gegner abtun. Javid sagte, das Land brauche eine «starke und prinzipientreue konservative Partei, und die Partei ist größer als eine Einzelperson». Sunak sagte, das Land erwarte, dass die Regierung «kompetent und seriös» geführt werde. Tugenden, die seiner Meinung nach fehlen. Das sind ernsthafte Anschuldigungen von ernsthaften Leuten. Dies ist eine existenzielle Krise nicht nur für Johnson, sondern für die Regierung und die Konservativen. Zum Wohl der Partei und des Landes muss sie überwunden werden.»

«Tages-Anzeiger»: Ukrainer brauchen Hilfe beim Wiederaufbau

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Lugano:

«Russland hat in der Ukraine gerade sein erstes Kriegsziel erreicht und die östliche Region Luhansk unter seine Kontrolle gebracht. Nun richtet sich die alles vernichtende russische Feuerwalze auf die Schwesterrepublik Donezk. Die Städte Kramatorsk und Slowjansk, die zusammen eine Viertelmillion Einwohner zählten, sind über Nacht zur neuen Front geworden. Das ganze Land ist zudem unter praktisch permanentem Raketenbeschuss.

Wie kann man da in Anbetracht der Zerstörungswelle von Wiederaufbau reden? Die Antwort der Ukrainer auf diese Frage war in Lugano klar: Der Aufbau hat bereits begonnen, und dafür brauchen wir Unterstützung - jetzt. Die Menschen in den Gebieten nördlich von Kiew und im Osten um Charkiw, die zum Teil schreckliche Kriegsverbrechen erlebt haben, kämpfen sich mit aller Kraft zurück ins Leben. Sie brauchen Plastikplanen, Zement, Medikamente, Arbeitsplätze, funktionierende Schulen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wer wollte ihnen sagen: Wartet mit dem Leben, bis der Krieg vorbei ist?»

«Times»: Johnson sollte zurücktreten

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» fordert den konservativen Premierminister Boris Johnson am Mittwoch zum Rücktritt auf:

«Trotz der Rücktritte von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid klammert sich Boris Johnson weiterhin an sein Amt in der Downing Street. Das ist ein Fehler. Er hat das Vertrauen seiner Partei und des Landes verloren.

Es gibt keine realistische Chance, dass Johnson, dem bei einer Vertrauensabstimmung im vergangenen Monat 148 Abgeordnete die Unterstützung versagten, seine Autorität zurückgewinnen kann, um die effektive Führung zu übernehmen, die das Land in einer Zeit der akuten nationalen Krise braucht. Jeder Tag, den er im Amt bleibt, verstärkt das Gefühl von Chaos. Im Interesse des Landes sollte er gehen.»

«The Guardian»: Johnsons Zeit ist abgelaufen

LONDON: Die britische Zeitung «Guardian» urteilt am Mittwoch über Premierminister Boris Johnson, dessen Zeit sei abgelaufen:

«Die anscheinend koordinierten Rücktritte von Schatzkanzlers Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid sind sicherlich ein Zeichen dafür, dass Boris Johnsons als Premierminister vor dem Aus steht. Es war bereits klar, dass eine Reihe von Skandalen - vor allem die durch «Partygate» demonstrierte Verachtung des Premierministers für die Öffentlichkeit - Johnsons Ansehen irreparablen Schaden zugefügt haben.

Großbritannien hat etwas Besseres verdient als einen Premierminister, der zur Lachnummer geworden ist und in einer Zeit der Wirtschaftskrise einer steuerlosen Regierung vorsteht. Im Interesse der Wahrung ihrer Selbstachtung müssen die anderen Mitglieder von Johnsons Kabinett dem Beispiel von Sunak und Javid folgen. Der Premierminister muss mit der Wahrheit konfrontiert werden: Seine Zeit ist abgelaufen.»