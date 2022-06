Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.22 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«Verdens Gang»: Ein Sieg für die Nato, eine Niederlage für Putin

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die Lösung des Streits mit der Türkei um eine Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato:

«Dass die Türkei die Blockade gegen eine finnische und schwedische Mitgliedschaft aufhebt, ist ein großer diplomatischer Sieg für Generalsekretär Jens Stoltenberg und seinen Nato-Stab. Sie haben viel Arbeit investiert, um eine Tür zu öffnen, die lange verschlossen erschien. Dass sich das Ganze um fünf vor zwölf vor dem Nato-Gipfel lösen sollte, kam überraschend. Ebenso ist es eine große politische Niederlage für Wladimir Putin, dass Schweden und Finnland der Nato beitreten. Eine seiner wichtigsten Forderungen vor dem katastrophalen Beschluss zum Krieg gegen die Ukraine war, dass die Nato keine neuen Mitglieder aufnehmen sollte. Eine andere war, dass die Nato ihre Truppen aus den östlichen Mitgliedstaaten zurückziehen sollte. Nun bekommt die Nato zwei neue Mitglieder - und verstärkt ihre Verteidigung im Osten erheblich.»

«LA Times»: Kongress muss wichtige Rechte vor Supreme Court schützen

LOS ANGELES: Zur historischen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, das liberale Abtreibungsrecht des Landes zu kippen, schreibt die «Los Angeles Times»:

«Es ist noch nicht so lange her, als es undenkbar war, dass Millionen amerikanischer Frauen das Grundrecht verlieren würden, über ihren Körper und ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

Doch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Freitag (...) hat dies nun zur Realität gemacht. Nach Jahrzehnten mit Entscheidungen, mit denen die Rechte der Amerikaner schrittweise erweitert wurden, hat das Gericht nun eine Mehrheit an Richtern, die bereit sind, ihre Macht zu nutzen, um persönliche Freiheiten zu beschneiden.

Das bedeutet, dass unsere gewählte politsche Führung damit rechnen muss, dass dieses rechtsgerichtete Gericht in den kommenden Jahren noch mehr undenkbare Urteile fällen könnte - und dass sie jetzt handeln muss, um die Rechte der Amerikaner zu schützen. Der Kongress muss rasch Gesetze verabschieden, die den Amerikanern das Recht auf Zugang zu Verhütungsmitteln, auf einvernehmliche gleichgeschlechtliche Intimbeziehungen und auf die Eheschließung mit einem gleichgeschlechtlichen Partner garantieren, um das Gericht daran zu hindern, auch diese Rechte zu kassieren.»

«Neatkariga Rita Avize»: Nato-Ostflanke muss maximal geschützt werden

RIGA: Zum Nato-Gipfel schreibt die lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Mittwoch:

«Die Entscheidungen, die heute und morgen beim Nato-Treffen in Madrid getroffen werden, sowie die darauf aufbauenden Verteidigungspläne müssen so gestaltet sein, dass Lettland und die anderen Länder an der Nato-Ostflanke so sicher wie möglich vor einem russischen Angriff sind. Sowohl am Himmel als auch am Boden - und Riga nicht schlechter geschützt ist als Paris, Berlin, Washington oder Madrid.»

«The Guardian»: Brexit stärkt Ruf nach Unabhängkeit Schottlands

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch die Ankündigung eines neuen Anlaufs zu einem Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands durch dessen Regierungschefin Nicola Sturgeon:

«Premierminister Boris Johnson sagt nicht zu Unrecht, dass angesichts der Krise der Lebenshaltungskosten und der Bewältigung der Corona-Folgen jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, um die Frage der Unabhängigkeit erneut zu stellen. Die schottische Regierungschefin hat jedoch auch recht, wenn sie sagt, der Brexit bedeute, dass die Umstände, unter denen Schottland 2014 gegen die Unabhängigkeit gestimmt hat, nicht mehr bestehen. Beim britischen Referendum über den Austritt aus der EU haben alle schottischen Regionen für den Verbleib in der EU gestimmt. Die schottische Frage ist wieder in den Vordergrund gerückt, weil viele Schotten das Gefühl haben, dass sie auf eine Reise zu einem Ziel mitgenommen wurden, für das sie nicht gestimmt haben.»

«Corriere della Sera»: Starkes Signal der G7 war wichtig

ROM: Zum Ende des Gipfels der sieben wichtigsten demokratischen Industrienationen (G7) schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Die Botschaft der Einheit und Entschlossenheit, die die westlichen Verbündeten in diesen Stunden an Wladimir Putin lancieren, kann nicht missverstanden werden. In einer Art Grand Slam, der in der vergangenen Woche mit dem Europäischen Rat in Brüssel begann, beim G7-Gipfel fortgesetzt wurde, welcher gestern in den bayerischen Alpen zu Ende ging, und heute mit dem Nato-Gipfel in Madrid den Schluss-Termin erreicht hat, sagt der Westen dem Kreml-Chef, dass er bereit ist, dessen imperiale Absichten und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine so lange wie nötig zu bekämpfen. Und dass er beabsichtigt, die politischen und wirtschaftlichen Kosten, die auf den Kremlchef zukommen, zu erhöhen, um ihn eines Tages an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Dass die bevorstehenden neuen Maßnahmen und Sanktionen gegen Moskau noch Zeit brauchen, um wirksam zu werden, wie die von Mario Draghi stark geforderte Preisobergrenze auf Gas und Öl, nimmt dem Wert des Ergebnisses wenig. (...) Nach der Eskalation um Kaliningrad und der Ankündigung Putins, Iskander-Raketen, möglicherweise mit Atomsprengköpfen bewaffnet, nach Weißrussland liefern zu wollen, war es absolut notwendig, ein klares Signal zu setzen, fähig, die Berechnungen des Zaren kaputtzumachen.»

«De Telegraaf»: Nato unternimmt die richtigen Schritte

AMSTERDAM: Zur Entwicklung der Nato heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Zwei recht starke Armeen schließen sich nun der Nato an. Obendrein in einer Region, wo die Vertragsorganisation bislang am schwächsten aufgestellt war. Vereinfacht gesagt: die Ostsee und der hohe Norden. Aber das ist noch nicht alles. Nato-Militärs, die lange darunter litten, dass Regierungen nicht allzu tief in die Portemonnaies greifen wollten, erkennen ihre Chance. Es wird neues Material angeschafft und die Zahl der Soldaten in höchster Alarmbereitschaft wird aufgrund der russischen Aggression gegen ein Nachbarland auf 300.000 erhöht und damit fast verachtfacht.

Eben noch hatten die baltischen Staaten befürchtet, dass Artikel 5 (des Nordatlantikvertrages), wonach ein Angriff auf einen Mitgliedstaat von der Nato als Angriff auf alle betrachtet wird, nicht mehr gelten könnte. Nun sind sie beruhigt. Tallinn, Riga und Vilnius werden, wenn es nach den Verbündeten geht, kein neues Mariupol. Es wäre wohl unklug, wenn die «neue Nato» sich bereits selbst loben würde, aber vorläufig sind die richtigen Schritte unternommen worden.»

«NZZ»: Beschämende Haltung gegenüber einem Diktator

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» setzt sich am Mittwoch mit der Haltung der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auseinander:

«Dass ausgerechnet die SVP, die sich stolz-patriotisch gibt, eine geschichtsvergessene Sicherheitspolitik betreibt, auf Appeasement gegenüber einem Diktator setzt und den Freiheitswillen des ukrainischen Volkes als vernachlässigbar behandelt, ist beschämend. Doch leider kommt dies keineswegs überraschend. Man kennt das Phänomen von der deutschen AfD und anderen nationalkonservativen Parteien in Europa.

Der SVP-Politiker Roger Köppel (...) zeigt in geradezu grotesker Weise Verständnis für den starken Mann im Kreml. Er scheut sich dabei nicht, russische Propagandalügen ungefiltert dem Schweizer Publikum einzuflößen, beispielsweise mit der Behauptung, die Amerikaner hätten Atombomben in die Nähe Russlands verlegt. (...) Das Schöne an der Demokratie ist, dass man anders als in Putins Kerkerstaat jede Meinung vertreten darf. Das Schwierige daran ist, dass die Wähler eine gewisse Anstrengung unternehmen müssen, ihre Schlüsse daraus zu ziehen.»

«De Standaard»: Putin hat die besseren Karten

BRÜSSEL: Zur Möglichkeit, einen Preisdeckel für russische Öl- und Gasexporte durchzusetzen, meint die belgische Zeitung «De Standard» am Mittwoch:

«Auch die westlichen Politiker leugnen hartnäckig den Ernst der Lage. Auf dem G7-Gipfel haben sie kühn beschlossen, an einem Mechanismus zu arbeiten, der es uns ermöglicht, weniger für Öl und Gas an Russland zu zahlen. Sie glauben immer noch, dass sie eine gewisse Kontrolle darüber haben. Sie gehen immer noch davon aus, dass Putin ein vernünftiger Mensch ist, der uns lieber Öl und Gas zu einem niedrigeren Preis verkauft als gar nicht. Das ist einfach nur eine von Wunschdenken bestimmte Vermutung. Alles deutet darauf hin, dass der russische Präsident kein Homo oeconomicus, sondern ein Pokerspieler ist. Er ist bereit, Europa mehr und mehr den Hahn zuzudrehen. Er hat die besseren Karten, wir bluffen nur.»