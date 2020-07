Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Kommersant»: Lukaschenko-Gegner bei Wahl in Belarus ausgeschlossen

MOSKAU: Zum Ausschluss der populären Oppositionskandidaten bei der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch in Moskau:

«Die Wahlkommission hat die Namen der Kandidaten, die an der Präsidentenwahl am 9. August teilnehmen, bekanntgegeben. Es werden fünf sein, darunter auch der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko. Doch seine wichtigsten Konkurrenten Viktor Babariko und Waleri Zepkalo erhielten eine Abfuhr, was der Europäischen Union nun schon einen Grund gab, Zweifel an der «Ehrlichkeit und der demokratischen Ausrichtung der Wahlen» zu äußern.

Entgegen der sonst üblichen Praxis in Belarus wurden nun aber sogar die Zustimmungswerte aus Umfragen für Alexander Lukaschenko veröffentlicht. Nach Erhebungen des staatlichen Operativen Analysezentrums (OAZ) fielen die Popularitätswerte des Präsidenten im März zwar massiv auf etwa 60 Prozent, lagen im Juni aber schon bei 76 Prozent. Und schon bald könnten sie wieder die Marke von 80 Prozent übersteigen.»

«Diena»: Politische Polarisierung

RIGA: Zur Präsidentenwahl in Polen meint die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Mittwoch:

«Polens Unstimmigkeiten mit Brüssel über eine Politik, die niemand als pro-europäischen Liberalismus bezeichnen wird, und seine Unstimmigkeiten mit Deutschland über die historischen und aktuellen Warschauer Ansprüche gegen Berlin sind ebenso wenig etwas Neues wie die Tatsache, dass Polen zu einer Bastion des Proamerikanismus in Europa geworden ist. Doch diesmal waren die Widersprüche besonders stark ausgeprägt und überschritten manchmal die zulässigen Grenzen. Auch nicht neu sind die radikal unterschiedlichen Stimmungen innerhalb der polnischen Gesellschaft. Doch auch hier wurden in der Hitze der Wahlkampf teils Argumente eingesetzt, die außerhalb der erlaubten Grenzen lagen.

Dass jeder politische Kampf in Polen immer radikaler wird, gibt Anlass zu großer Sorge. Die Leidenschaften haben zwar nach Wahlen oder anderen bedeutenden Ereignissen bisher immer nachgelassen. Doch wenn es so weitergeht, wird früher oder später die Zeit kommen, wo es dann so viel zu verhandeln gibt, dass keine Kompromisse mehr gefunden werden können. Und dies vollzieht sich nicht nur in Polen, sondern auch in einer Reihe anderer Länder, was zumindest in der westlichen Welt von einer wachsenden politische Instabilität zeugt.»

«Le Parisien»: Macron droht Verlust des Publikums

PARIS: Das TV-Interview von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron anlässlich des Nationalfeiertages am Dienstag kommentiert die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Mittwoch:

«Nach den Kommunalwahlen (von Ende Juni) wurde eine (neue) Premierministerin mit linker und grüner Ausrichtung erwartet. Er (Macron) hat einen Mann der Rechten ausgewählt, der nur zartgrün ist. Die Franzosen haben (den früheren Premier) Édouard Philippe geschätzt - er (Macron) hat ihn verabschiedet (...).

Seine Interviewer haben ihn zu den wichtigen aktuellen Regierungsthemen gefragt: Masken, Beschäftigung, sozialer Dialog, die Wahl des Innenministers. Da er niemals da sein will, wo man ihn erwartet, droht er sein Publikum zu verlieren(...).»

«NZZ»: Geopolitik schafft Fakten

ZÜRICH: Großbritannien schließt den chinesischen Technologiekonzern Huawei vom Ausbau seines 5G-Netzes aus. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Johnson dürfte schlicht klargeworden sein, dass sich die Amerikaner nicht mit Kompromissen abspeisen lassen. Und zwar unabhängig davon, ob der Präsident des Landes Trump oder Biden heißt. Das dürfte auch in Berlin, Paris und sogar Bern registriert worden sein. Vor die Wahl gestellt, ob sie mit Peking oder Washington brechen wollen, dürften sie sich kaum anders entscheiden als die Briten. Die Tage von Huawei könnten in Europa gezählt sein. Man mag das bedauern oder begrüssen: Auch Geopolitik schafft zuweilen Fakten.»

«De Tijd»: Angst vor US-Sanktionen sitzt tief

BRÜSSEL: Großbritannien schließt Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes aus. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«Mit dem Ausschluss von Huawei wird es beim Ausbau der 5G-Technologie unvermeidlich Verzögerungen geben. Und die Rechnung wird für alle Telekomunternehmen stark steigen. Den Preis dafür werden am Ende die Verbraucher bezahlen.

Die Angst vor amerikanischen Sanktionen sitzt tief. Die USA stehen im Ruf, weltweit einzugreifen, wenn die von ihnen verhängten Sanktionen nicht befolgt werden. Deshalb hat sich Europa weitgehend aus dem Iran zurückgezogen, nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Land kündigten.

Die europäischen Staaten und Unternehmen werden unvermeidlich einen Preis für ihre Haltung bezahlen. Auch China wird ihnen Sanktionen auferlegen. Damit gerät der Welthandel noch weiter unter Druck. Die Globalisierung war bereits am Zerbröckeln, der digitale Kalte Krieg beschleunigt diesen Prozess nur noch.»

«The Times»: Der Westen braucht Führung

LONDON: Zu möglichen geopolitischen Folgen des Ausschlusses von Huawei vom britischen G5-Netz meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Unklar ist, wie Peking sich rächen wird. Die bilateralen Beziehungen haben sich bereits wegen Hongkong verschlechtert. Nun könnten britische Firmen erleben, dass sie in wachsendem Maße von China ausgeschlossen werden. Zu einer Zeit, da sich Großbritannien aus dem weltgrößten Handelsblock zurückzieht, dürfte jedweder Verlust von Zugang zu der jahrelang am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft seine globale Position weiter schwächen.

In solchen Zeiten besteht die beste Verteidigung Großbritanniens in dem Schutz, den starke, von multilateralen Institutionen gestützte Allianzen bieten können. Es ist bedauerlich, dass die USA unter Präsident Donald Trump manchmal in einer Art und Weise geredet und agiert haben, die diese Sicherheit in Zweifel gezogen hat. Gleichwohl besteht eine der Konsequenzen des neuen Selbstbewusstseins Chinas darin, dass der Westen näher zusammenrückt. Was er jetzt braucht, ist Führung.»

«De Telegraaf»: Süden kritisiert Steuerpolitik der Niederlande

AMSTERDAM: Die Niederlande stehen wegen Steuervorteilen für internationale Konzerne in der Kritik. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Bei ihrem Amtsantritt als Präsidentin der Europäischen Kommission kündigte Ursula von der Leyen an, dass sie «große Schritte» bei der Bekämpfung der Steuervermeidung machen wolle. Wegen ihrer günstigen Regelungen für multinationale Konzerne werden die Niederlande nun aufs Korn genommen. Am Steuerklima gibt es bereits seit einiger Zeit viel Kritik; unser Land wird als Steuerparadies betrachtet. Im Streit um den europäischen Corona-Wiederaufbaufonds weisen die südlichen Mitgliedsstaaten nun darauf hin, dass über die Niederlande Dutzende Milliarden an hinterzogenen Steuereinnahmen abfließen würden. (...) Die Niederlande haben bereits eine Reihe von Änderungen angekündigt, aber es bleibt abzuwarten, ob dies ausreicht. Schließlich geht es vielen gegen den Strich, dass multinationale Konzerne lukrative Steuerdeals abschließen können, während kleinere Unternehmen und Bürger voll bezahlen müssen. Das ist ungerecht und behindert einen fairen Wettbewerb.»

«Der Standard»: Wenn Merkel das Heft in die Hand nimmt

WIEN: Die Corona-Krise könnte endlich die «Stunde Europas» bringen, meint die Wiener Zeitung «Der Standard» - dank Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Die Union zeigt nach anfänglicher Paralyse immer mehr Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln, vor allem, weil Deutschland unter Angela Merkel das Heft in die Hand genommen hat. Wie immer das Tauziehen um die Details des Wiederaufbauplans am kommenden Wochenende ausgeht - die Chancen stehen gut, dass «etwas Wuchtiges» herauskommt, wie es Merkel fordert. Die EU ist die letzte Bastion des Multilateralismus, der für die Eindämmung des Coronavirus genauso benötigt wird wie im noch größeren Kampf gegen die Klimakrise. Und die demokratisch-liberalen Werte, für die Europa steht, haben weltweit immer noch starke Anziehungskraft.

Eine globale Führungsrolle ist kein Selbstzweck, und bisher konnten sich die Europäer immer auf die USA verlassen, wenn sie beim gemeinsamen Handeln versagten. Doch diese Hoffnung ist vorerst tot. Trotz riesiger Differenzen unter den 27 Mitgliedsstaaten scheint die EU geschlossener als die tiefgespaltenen USA - und nachhaltig stabiler als das zunehmend willkürlich regierte China. Von ihrer Fähigkeit, der Welt politisch und wirtschaftlich ihren Stempel aufzudrücken, hängt langfristig auch der Wohlstand auf dem Kontinent ab.»