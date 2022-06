Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.22 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

«De Standaard»: Johnson hält Zügel nicht mehr in Hand

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Mittwoch mit der politischen Zukunft des britischen Premierministers Boris Johnson:

«Wenn Johnson nicht in der Lage ist, neue und alte Parlamentssitze der Konservativen zu verteidigen, werden sich viele Tory-Abgeordnete Sorgen um ihre Wiederwahl machen und ihrem Vorsitzenden den Rücken kehren.

Obwohl Johnson alle Anstrengungen unternimmt, den Anschein zu erwecken, dass er die Zügel wieder fest in der Hand hat, sieht es eher danach aus, dass er sowohl die Kontrolle über das Land als auch über seine eigene Führung aufgeben musste. Jetzt stellen sich viele Briten die Frage, ob er freiwillig zurücktreten wird oder bis zu einer neuen - endgültigen - Vertrauensabstimmung weiterkämpft. Im letzteren Fall werden die Briten noch einige Monate warten müssen, bevor sich etwas an ihrer sinkenden Kaufkraft, der Qualität ihres Gesundheitssystems und den Bildungschancen ihrer Kinder ändert.»

«de Volkskrant»: Auftragsmörder sind eine Gefahr für die Demokratie

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch den Prozess um den Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries:

«Natürlich sind die Täter nicht die Hauptverantwortlichen. De Vries war die Vertrauensperson von Nabil B., dem Kronzeugen gegen den Drogenhändler Ridouan T., der mutmaßlich für eine Serie von Liquidationen verantwortlich ist. Auch der Bruder des Kronzeugen und dessen Rechtsanwalt wurden ermordet. Die Täter handelten im Auftrag eines «Mordmaklers», der seine Order wahrscheinlich von T. bekommen hatte. (...) Dass sie jederzeit ersetzt werden können, ist besorgniserregend: Selbst wenn man einen wegsperrt (für beide Verdächtige wurde lebenslange Haft gefordert), steht jemand für den nächsten Auftrag bereit.

Insgesamt können diese Randfiguren das Herz der Demokratie treffen. Durch den Mord an unserem wichtigsten Kriminalreporter sind die Niederlande auf der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen um 22 Plätze abgestürzt. Darum ist es gut, dass die Regierung nun mehr Geld ausgibt für den Schutz von «Personen an der Frontlinie» des Kampfes gegen zersetzende Kriminalität. Tragisch ist, dass dies für Peter R. de Vries zu spät kam.»

«Público»: Anfang vom Ende Johnsons

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Aussichten des britischen Premierministers Boris Johnson, sich nach dem überstandenen Misstrauensvotum noch lange im Amt zu halten:

«Johnsons Erfolg beim Misstrauensantrag ist zugleich Vorbote eines angekündigten Desasters. Johnson will mit Investitionen in die Infrastruktur und der Stärkung seiner internationalen Stellung auf Grundlage der militärischen Unterstützung der Ukraine weitermachen, als ob im Parlament nichts passiert wäre. Aber es wird schwierig sein, im Amt zu bleiben, wenn mehr als 40 Prozent der konservativen Abgeordneten das nicht unterstützen.

Der Party-Skandal in der Downing Street ist nicht vorbei. Die Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen während des Lockdowns und der Verdacht, dass Johnson Abgeordnete belogen hat, kann ihm die Schande einer öffentlichen Verurteilung einbringen. Partys in der Residenz des Premierministers sind zu einem ethischen Problem geworden. Es ist unbestreitbar: Johnsons Tage sind gezählt.»

«NZZ»: Johnson und Konservative schwer angeschlagen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch das Ringen des britischen Premierministers Boris Johnson um sein politisches Überleben:

«Der Mann ist schwer angeschlagen, und dasselbe gilt für die in ihrem zwölften Regierungsjahr erschöpfte Partei. Folgen weitere politische Niederlagen - die werden bei zwei Nachwahlen ins Parlament schon in zwei Wochen befürchtet - und bleiben die Umfragewerte so schwach wie jetzt, wird die Nervosität in der Partei zunehmen. Noch ist viel Zeit bis zur nächsten Parlamentswahl, die spätestens Ende 2024 stattfinden muss. Doch je später die Partei Johnson stürzt, umso schwieriger wird es für seine Nachfolgerin oder seinen Nachfolger werden, sich den Wählern als bessere Alternative anzubieten.»

«Der Standard»: Naives Wunschdenken in der EU bezüglich Serbien

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» findet, das EU-Abkommen mit Serbien sollte ausgesetzt werden. Die Zeitung schreibt:

«Im Abkommen zwischen Serbien und der EU, das vor neun Jahren unterzeichnet wurde, wurden eine stärkere Annäherung Serbiens zur Sicherheits- und Außenpolitik der EU und «gemeinsame Ansichten über Sicherheit und Stabilität in Europa» vereinbart. Dieser Teil des Vertrags wurde nicht umgesetzt: Belgrad hat den Schaukelkurs fortgesetzt, ja, sich sogar so stark wie nie zuvor an China gebunden. China wird sogar Prognosen zufolge Deutschland als wichtigster Investor in Serbien überholen. Auch bei den EU-Verhandlungen ging nichts weiter, weil die Regierung kaum Reformen unternahm und die EU-Kapitel nicht geschlossen werden konnten.

Gleichzeitig hat die ständige Appeasement-Politik vieler EU-Akteure gegenüber dem immer autokratischer werdenden Regime von Aleksandar Vucic diesen in seiner Haltung nur bestärkt. Vucic spielt erfolgreich und intelligent mit allen. Die Annahme, dass er die Haltung zu Russland oder zum Westen grundlegend ändern werde, gehört in den Bereich des naiven Wunschdenkens. Effizienter und konsequenter wäre es, den EU-Vertrag mit Serbien auszusetzen, zumal man damit zeigen würde, dass man an eigenen Abkommen festhält.»