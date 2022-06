Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«DNA»: Neue EU-Sanktionen kommen zum richtigen Zeitpunkt

STRAßBURG: Zum neuen EU-Sanktionspaket gegen Moskau schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Mittwoch:

«Europäer und Amerikaner waren davon überzeugt, dass sie den Kremlherrn (Russlands Präsident Wladimir Putin) mit wirtschaftlichen und politischen Sanktionen langsam ersticken könnten. Die westliche Strategie hat ihre Ziele aber auch nicht erreicht. (...)

Russland ist nun dabei, sich in diesem Krieg der Verlierer einen mageren Vorteil zurückzuholen. Es ist nicht mehr sowjetisch, aber bleibt ein stahlharter Block.

Die Europäische Union hingegen wirkte in den letzten Wochen etwas gespalten und zu oft passiv. Es war von entscheidender Bedeutung, diese Spirale zu stoppen. Mit der (...) Einigung auf ein «sechstes Sanktionspaket» gegen Moskau, zu dem auch ein Embargo für Importe russischen Öls gehört, haben die EU-Staaten zum richtigen Zeitpunkt wieder die Initiative ergriffen. Sie dürfen nie vergessen, dass Untätigkeit und ablaufende Zeit die besten Verbündeten Wladimir Putins sind.»

«Magyar Nemzet»: Orbans historischer Sieg für Ungarn

BUDAPEST: Über das Ölembargo der EU gegen Russland, von dem Ungarn ausgenommen ist, schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Mittwoch:

«(Ministerpräsident) Viktor Orban hat für Ungarn einen historischen Sieg errungen. (...) Die Regierung verteidigte damit die Wohnnebenkosten-Preisbremse sowie die Benzinpreisdeckelung. Viele dürften jetzt Ungarn beneiden, auch die Bürger wohlhabenderer Staaten. Denn vergeblich verdienen die Menschen dort mehr Geld, die Energiepreise sind auch für sie einschneidend. (...) Bloß möge es niemanden überraschen, wenn die Brüsseler Bürokraten demnächst verlangen werden, dass Europa auch auf russische Gasimporte verzichten müsse. Die Ukraine fordert es bereits. (...) Viktor Orban hat einen wichtigen Sieg errungen, aber der Krieg ist noch nicht zu Ende. Es besteht weiterhin die Notwendigkeit, dass die Regierung die Interessen des Landes verteidigt.»

«El Mundo»: Die Illiberalen müssen sich entscheiden: EU oder Putin

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die schwierige Einigung auf ein Embargo gegen russisches Öl:

«Die Einigung über das EU-Embargo gegen russisches Öl ist nicht so zufriedenstellend, wie sie sein könnte. Vor allem, weil Öl per Pipeline ausgenommen bleibt, eine Forderung Ungarns, die von der Slowakei und Tschechien unterstützt wurde. Die Visegrad-Gruppe benimmt sich wie ein Trojanisches Pferd russischer Interessen im Herzen Europas. Putins Krieg in der Ukraine und seine Drohungen gegen andere Länder zwingen uns, die Loyalität von Visegrad - und vor allem Orbans - gegenüber den Werten der EU zu prüfen, die Putins nationalistischer Autokratie diametral entgegengesetzt sind.

Wenn die EU-Länder keine Einigkeit erzielen können, wenn sie in ihrer Mitte gegensätzliche Strömungen zulassen, die Illiberalismus verbreiten und das Vetorecht missbrauchen, dann ist es Zeit, zum Mehrheitsprinzip überzugehen. Vielleicht werden sich diese Gesellschaften und ihre politische Klasse dann wirklich für Integration, Sicherheit und Freiheit unter dem Dach der EU entscheiden. So wie Polen, das sich seit Ausbruch des Krieges sowohl bei der Flüchtlingshilfe als auch bei den Sanktionen vorbildlich verhält.»

«Wall Street Journal»: EU trifft Putin dort, wo es weh tut

NEW YORK: Zur EU-Einigung auf ein weitgehendes Einfuhrverbot für Öl aus Russland schreibt das «Wall Street Journal»:

«Siehe da, nach einem Monat des Ringens haben sich die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf ein neues Sanktionspaket gegen russisches Öl geeinigt. Die Sanktionen werden zwar das Blatt im Krieg in der Ukraine nicht wenden, sie erhöhen jedoch die Kosten für Wladimir Putin und verdeutlichen die Entschlossenheit Europas, ihn zu bestrafen. (...) Höhere Ölpreise werden den Westen zweifellos schmerzlich treffen, aber vielleicht nicht so sehr, wie die Sanktionen Putin schaden könnten. Russland hat im vergangenen Jahr Öl im Wert von rund 180 Milliarden Dollar exportiert, etwa dreimal so viel wie Gas. Die Einnahmen von Rosneft allein machen etwa ein Fünftel des Kreml-Haushalts aus. (...) Die Ölsanktionen zeigen jedoch, dass Europa bereit ist, einige wirtschaftliche Opfer zu bringen, um der Ukraine zu helfen und die Aggression des Kremls abzuwehren. (...) Europa wäre wirtschaftlich weitaus weniger verwundbar, wenn es sich nicht so abhängig von russischem Öl und Gas gemacht hätte. Aber nachdem Europa diesen Fehler gemacht hat, versucht es nun, sich vom Energie-Druckhebel des Kremls zu befreien. Das Öl-Embargo ist ein Schritt in die richtige Richtung.»

«Tages-Anzeiger»: Beim Ölembargo ist die Schweiz gefragt

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch das Erdölembargo der EU gegen Russland:

«Von Mal zu Mal wird es schwieriger, innerhalb der EU die nötige Einstimmigkeit für neue Sanktionen gegen Russland zustande zu bringen. Das sechste Paket mit dem Ölembargo als größtem Brocken war ein Kraftakt, der Risse in der bisher recht geschlossenen Front der EU-Staaten sichtbar gemacht hat. Allerdings ist das Glas nicht halb leer, sondern eher zu drei Vierteln voll. Die Einigung ist ein Erfolg und schneidet Wladimir Putins Kriegsmaschinerie von einer wichtigen Einnahmequelle ab. (...)

Gleichzeitig wird in Brüssel und den europäischen Hauptstädten die Erwartung groß sein, dass die Schweiz Umweggeschäfte verhindert und auch das sechste Sanktionspaket der EU schnell übernimmt. Offen ist noch, wie das Verbot von Versicherungen und anderen Dienstleistungen für den russischen Ölexport sich auf die Schweiz auswirken wird. 80 Prozent des russischen Gases und Öls werden über Zug beziehungsweise Genf gehandelt. Der Druck auf die Schweiz als wichtigsten Hub für den russischen Rohstoffhandel dürfte zunehmen.»

«NZZ»: Europäische Politik bleibt ein Ringen um Kompromisse

ZÜRICH: Zum Erdölembargo der EU gegen Russland schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Kommissionspräsidentin von der Leyen war eine hochriskante Wette eingegangen, als sie vor einem Monat das Erdölembargo als Teil des Sanktionspakets ankündigte. Es sind schließlich die Mitgliedstaaten, die im Konsens entscheiden müssen, und deren Interessen liegen energiepolitisch weit auseinander. Es wird auch in Zukunft immer wieder - und wohl in wachsendem Maße - schwierig sein, die 27 Länder auf eine gemeinsame Politik gegenüber Russland und gegenüber der Ukraine zu verpflichten.

Die Solidarisierung, die der Schock des russischen Überfalls ausgelöst hat, ist abgeklungen. Europäische Politik bleibt ein zähes Ringen um Kompromisse. Denn der Konflikt mit Russland wird lange dauern und weiter gehen, auch wenn die Waffen schweigen. Ihn durchzustehen, braucht Ausdauer, und die Regierungen müssen ihre Bürgerinnen und Bürger bei der Stange halten. Sonst werden sie abgewählt. Sie werden also abwägen, welche Kosten sie den Wählern zumuten, ohne deren Solidarität mit der Ukraine aufs Spiel zu setzen. Die Opferbereitschaft ist zwischen den einzelnen Ländern ungleich verteilt. Zwischen der Stimmung im Baltikum und jener in Portugal oder in Frankreich liegen Welten, und dazwischen muss vermittelt werden.»

«The Guardian»: Ölembargo erhöht Druck auf Russland

LONDON: Zum Ölembargo der EU gegen Russland meint der Londoner «Guardian» am Mittwoch:

«Im Vorfeld des EU-Gipfels in Brüssel warnte der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, die Einigkeit über Sanktionen gegen Russland beginne zu bröckeln. Wenn diese Einschätzung die EU-Staats- und Regierungschefs in einem entscheidenden Moment wachrütteln sollte, so scheint sie ihren Zweck gerade noch erfüllt zu haben.

Das auf dem Gipfeltreffen beschlossene Teil-Embargo für russische Öleinfuhren stellt eine bedeutende, wenn auch verspätete Verschärfung des wirtschaftlichen Drucks auf das Regime von Wladimir Putin dar. Nach einmonatigen Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten konnten die Einwände Ungarns schließlich durch eine befristete Ausnahmeregelung für Öl, das durch eine Pipeline aus der Sowjetzeit nach Mitteleuropa transportiert wird, überwunden werden. Da Deutschland und Polen auf Einfuhren aus dieser Quelle verzichten werden, dürfte das Embargo bis Ende des Jahres über 90 Prozent der russischen Öllieferungen nach Europa abdecken. Im Laufe der Zeit und in Verbindung mit anderen Sanktionen wird das Embargo dazu führen, dass Moskau Mittel und Ressourcen für einen langwierigen Zermürbungskrieg entzogen werden, mit dem es nicht gerechnet hat.»

«de Volkskrant»: EU konnte Gesichtsverlust vermeiden

AMSTERDAM: Zum Beschluss eines EU-Ölembargo gegen Russland heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«EU-Diplomaten sagten hinterher, (der ungarische Regierungschef Viktor) Orban habe sich schließlich konstruktiv verhalten. Das bot Raum für einen Kompromiss. Noch wichtiger war das allgemein vorherrschende Gefühl, dass ein missglückter EU-Gipfel - also keine Einigung auf ein Ölembargo und zerstrittene Mitgliedstaaten - für die EU einen enormen Gesichtsverlust bedeutet hätte. Drei Monate nach dem Beginn des Krieges wäre damit das Ende der europäischen Einheit gekommen. (...)

Letztendlich sprangen die Staats- und Regierungschefs über ihren Schatten - vor allem wohl zu ihrer eigenen Überraschung. Das ist das, was EU-Experten als «die Magie des Saales» bezeichnen: Wenn sie hinter verschlossenen Türen unter sich sind, verlassen sie ihre Schützengräben.»