Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«NZZ»: Ukraine solle EWR-Beitritt nahegelegt werden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Antrag der Ukraine auf EU-Mitgliedschaft:

«Neben klaren Befürwortern in Osteuropa (Polen, Baltikum, Tschechien, Slowakei) gibt es etwa in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden viel Skepsis. Sie wird bis jetzt nur ganz verhohlen geäußert: Man will die Moral der kämpfenden Ukrainer nicht untergraben. (...) Ein Land mit 44 Millionen Einwohnern, das schon vor dem Krieg große strukturelle Probleme hatte, würde mit dem klassischen Erweiterungsprozess bloß auf eine Endlosschleife gesetzt. Stattdessen sollte Kiew die Aufnahme in den Europäischen Wirtschaftsraum nahegelegt werden (und ebenso den Staaten des Westbalkans, der Moldau und eventuell Georgien). Auch der EWR-Beitritt ist anforderungsreich und verlangt von den Kandidaten Wirtschaftsreformen und Rechtsstaatlichkeit. Doch die Hürden sind tiefer als beim Vollbeitritt, sie sind in nützlicher Frist überwindbar, und die Aussicht auf einen anschließenden Wirtschaftsaufschwung ist real.»