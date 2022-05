Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Magyar Nemzet»: Energieembargos gegen Russland ruinieren Europa

BUDAPEST: Die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» versucht in ihrem Kommentar am Mittwoch, den hartnäckigen Widerstand Ungarns gegen den geplante Lieferstopp der EU für russisches Erdöl zu rechtfertigen:

«Weder die Slowakei, noch Tschechien, noch Bulgarien, noch Kroatien können auf die Energie verzichten, die aus Russland kommt. (...) Doch selbst Italiener, Österreicher und Deutsche würden für all dies einen äußerst bitteren Preis bezahlen. (...) Die Kämpfe (in der Ukraine) werden früher oder später zu Ende gehen. (...) Die Wirtschaft Europas wird aber fast im selben Maße in Ruinen liegen wie die der Ukraine. Ungarn steht nicht alleine da, obwohl es nur am konsequentesten jenen Standpunkt vertritt, der auch die Interessen mehrerer EU-Mitgliedsländer zum Ausdruck bringt. (Ministerpräsident) Viktor Orban ist nicht isoliert, sondern ein Politiker, dessen Handeln für Europa zunehmend bestimmend wird.»

«El País»: EU muss föderaler werden

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch die Diskussion um eine Reform der EU-Verträge:

«Die EU steht vor einem wichtigen Augenblick ihrer Geschichte. Ein föderaler Schub, der zugleich auf großen Widerstand treffen wird, ist unvermeidlich. Wie üblich in der EU folgt die Dringlichkeit einer großen Umwandlung aus einer großen Krise, in diesem Fall Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Im Mittelpunkt stehen die Probleme bei der Energieversorgung. Im Kampf gegen hohe Strompreise haben Spanien und Portugal eine Ausnahme mit der EU vereinbart, ohne die Mechanismen der anderen EU-Mitglieder zur Preisbildung auszuhebeln. Das ist Ausdruck eines EU-Binnenmarktes, der durch gemeinsame Regeln bei gleichzeitiger Sensibilität für besondere Fälle gekennzeichnet ist.

Der zweite Punkt ist die Treibstoffversorgung. Der Öl-Import soll Richtung Null reduziert werden. Das größte Problem besteht beim Gas. Brüssels Absicht, das verfügbare Gas der 27 notfalls zu rationieren und zu teilen, ist Ausdruck eines föderalen Ansatzes. Der Weg ist nicht einfach, aber vielversprechend, wenn die gemeinsame Nutzung von Gas den Weg festigt, das Leid der Europäer, ob sie nun aus dem Norden oder dem Süden kommen, stets zu teilen.»

«NZZ»: Politik muss gegen muslimischen Antisemitismus vorgehen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Zunahme antisemitischer Straftaten in Deutschland:

«Die Ergebnisse zeigen, dass antisemitische Einstellungen bei in Deutschland lebenden Muslimen viel häufiger vorkommen als in der übrigen Bevölkerung. Neben judenfeindlichen Einstellungen bringen Migranten aus islamisch geprägten Regionen oft auch weitere problematische Überzeugungen mit - etwa ein groteskes Frauenbild oder die Ansicht, gleichgeschlechtliche Liebe sei verdammenswert. Solche Einstellungen können sich mit der Zeit genauso ändern wie ein gesellschaftlich tradierter Antisemitismus. Es wäre aber naiv, einfach nur auf den kollektiven Gesinnungswandel bei in Deutschland lebenden Muslimen zu hoffen. Die verantwortlichen Politiker müssen das Problem endlich beim Namen nennen.»