Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Abtreibungsverbot würde ärmere Frauen benachteiligen

AMSTERDAM: Zum durchgesickerten Entwurf des abschließenden Urteils des Obersten Gerichts der USA in der Abtreibungsfrage meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Sollte es an diesem durchgestochenen Entscheidungsentwurf des Obersten Gerichtshofs keine grundlegenden Änderungen mehr geben, werden die Vereinigten Staaten ein halbes Jahrhundert zurückgeworfen. Obwohl die Hälfte der fünfzig Bundesstaaten ihr eigenes Abtreibungsrecht beibehalten wird, werden wieder jährlich Zehntausende von Frauen in konservativen Regionen zwischen der Geburt eines ungewollten Kindes und dem Schrecken illegaler Praktiken wählen müssen.

Damit wird das Selbstbestimmungsrecht der Frau dem Recht ihres ungeborenen Kindes untergeordnet. Da vor allem arme Frauen ungewollt schwanger werden, haben die meisten Kinder, die in dieser Situation geboren werden, kein einfaches Leben vor sich. Auch ihre Mütter nicht. Aber diese Entscheidung liegt dann nicht mehr bei ihnen. (...)

Bald wird jeder Bundesstaat selbst entscheiden müssen, ob Abtreibung noch erlaubt ist oder nicht. Progressive Bundesstaaten wie Kalifornien haben bereits angekündigt, dass sie die Abtreibung auf eine solide Rechtsgrundlage stellen werden. Wohlhabendere Frauen aus konservativen Staaten werden sich auf den Weg dorthin machen. Wie so oft sind es die ärmeren Menschen, deren Freiheit eingeschränkt wird.»

«Guardian»: Religiöse Eiferer setzen das Leben von Frauen aufs Spiel

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch den durchgesickerten Entwurf für das abschließende Urteil des Obersten Gerichts der USA in der Abtreibungsfrage:

«Wenn der Oberste Gerichtshof das Urteil «Roe v. Wade» aufhebt, wie ein durchgesickerter Entwurf nahelegt, wäre dies ein vernichtender Schlag für das Grundrecht der Frauen in den USA, selbst über ihren Körper zu bestimmen. Es ist der düstere Höhepunkt eines Kreuzzuges von Eiferern, die gegen den Willen der Mehrheit die Gesundheit, das Glück und das Leben von Frauen aufs Spiel setzen. Die zunehmende Aushöhlung von Rechten und Leistungen hat den Zugang zu Abtreibungen bereits stark eingeschränkt. Und viele befürchteten, dass Donald Trumps juristisches Vermächtnis die Einschränkung oder Aufhebung des Urteils von 1973 sein würde, mit dem Abtreibungen landesweit legalisiert worden waren. (...)

Eine solche Entscheidung würde Frauen dazu zwingen, in einem Land zu gebären, in dem die Müttersterblichkeitsrate hoch ist und in dem es keinen nationalen Anspruch auf bezahlten Mutterschaftsurlaub gibt. Sie würde das Leben von Frauen aufs Spiel setzen, die dann illegale Abtreibungen vornehmen lassen. Und sie droht gefährdete Frauen sowie diejenigen, die ihnen helfen, zu kriminalisieren (selbst jene, die eine Fehlgeburt haben). Und noch mehr Kinder würden zur Armut verdammt werden.»

«Aftonbladet»: Frauenfeindlichkeit in den USA ist Gefahr für uns alle

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die hitzige Debatte über das Recht auf Abtreibung in den USA:

«Jetzt könnten die USA die Freiheit der halben Bevölkerung kräftig einschränken. Durchgesickerte Dokumente des Obersten Gerichtshofs zeigen, dass eine Mehrheit der neun Richter das Recht auf Abtreibung aufheben will. Was in den USA passiert, ist eine Warnung für alle, die nicht glauben, dass Rechte widerrufen oder abgeschafft werden können. Diejenigen, die die Bedrohung demokratischer Einschränkungen als Einzelfälle von Extremismus abtun. Das war genau das, was man von Donald Trump glaubte. Dann wurde er Präsident. Die USA sind natürlich nicht das einzige Land, das bei Gleichstellung und Abtreibungsrecht in die falsche Richtung geht. Es wird aber schwer werden mit einer solch frauenfeindlichen Haltung im Land, wenn man zugleich versucht, ein demokratisches Vorbild für den Rest der Welt zu sein.»

«Philadelphia Inquirer»: US-Senat muss endlich auf Mehrheit hören

PHILADELPHIA: Zum Entwurf einer Urteilsbegründung des Obersten US-Gerichts, wonach das liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt werden soll, schreibt die US-Zeitung «Philadelphia Inquirer»:

«Das Land sieht einer Katastrophe im Gesundheitswesen entgegen, die unverhältnismäßig viele nicht-weiße Frauen treffen wird, die in Armut leben. Es ist noch Zeit, das Gesetz zu stoppen (...), aber dazu müsste der US-Senat etwas tun, was er selten tut: den Willen der Mehrheit der Amerikaner widerspiegeln. (...)

Es gibt eine Lösung. Im vergangenen September hat das US-Repräsentantenhaus das Gesetz zum Schutz der Gesundheit von Frauen (Women's Health Protection Act) verabschiedet - einen Gesetzentwurf, der Abtreibung im Bundesgesetz verankern würde. Es ist an der Zeit, dass alle Demokraten im Senat und die wenigen Republikaner, die angeblich an das Recht auf freie Wahl glauben, alles Menschenmögliche tun (...), um das Gesetz (zum Unterschreiben) auf den Schreibtisch von Präsident Joe Biden zu bringen. (...)

Amerika steuert auf dunkle Zeiten zu. Roe zu kippen ist schon schlimm genug, aber die Argumentation, die in der Urteilsbegründung von (Richter Samuel) Alito dargelegt wird, lässt sich auch auf andere Rechte ausdehnen - von der Empfängnisverhütung bis zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Die Senatoren (...) haben die Wahl: den Willen der Mehrheit zum Ausdruck zu bringen oder zuzulassen, dass eine Handvoll Richter, die von Senatoren bestätigt wurden und eine Minderheit der Amerikaner vertreten, uns ein Recht nach dem anderen rauben. Die Uhr tickt.»

«NZZ»: Ein Debakel für das Oberste Gericht der USA

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den durchgesickerten Entwurf zum finalen Urteil des Obersten Gerichts der USA in der Abtreibungsfrage:

«Nach Jahrzehnten des erbittert geführten Streits wäre damit «Roe v. Wade» Geschichte, ein fast fünfzig Jahre alter Leitentscheid, der in seiner Berühmtheit wohl nur von den Urteilen zur Gleichstellung der Afroamerikaner übertroffen wird.

Überraschend ist dabei nicht, dass das Abtreibungsrecht eingeschränkt wird. Nachdem das Oberste Gericht vor anderthalb Jahren mit der dritten von Donald Trump zu besetzenden Vakanz eine klare konservative Mehrheit erhalten hatte, war das zu erwarten. Erstaunlich ist vielmehr die Radikalität, mit der die Richter «Roe v. Wade» kippen. (...)

Wer ein Interesse am Leak hatte, vermutlich um damit das Urteil noch in eine andere Richtung zu lenken, ist offen. Gewiss ist aber, dass dies den Supreme Court in den Strudel der Parteipolitik reißt. Das schadet dem Ansehen des Gerichts enorm - und damit der Akzeptanz seiner Entscheidungen.

Spürbar wird das bereits im Juni sein, wenn die Richter ihr definitives Urteil in der Abtreibungsfrage fällen werden. Wie auch immer es ausfallen wird: Für einen Teil des Landes wird es sich um einen rein politischen Entscheid handeln, der entsprechend kompromittiert ist. Für das Oberste Gericht ist das ein Debakel.»

«El País»: Deutschland bei Öl-Embargo treibende Kraft

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch Deutschlands Rolle beim geplanten Öl-Embargo gegen Russland:

«Das sechste Sanktionspaket, das Brüssel gegen Wladimir Putin vorbereitet, wird den Stopp russischer Öllieferungen umfassen. Deutschland hat die Rolle des Motors dieser Maßnahme übernommen, indem es die Fristen für die Verringerung seiner Abhängigkeit von Gas und Öl deutlich verkürzt hat, um damit die enormen Einnahmen zu reduzieren, die Putin auf diese Weise erzielt. Die Entscheidung könnte Länder wie Italien, Österreich, Griechenland oder die Slowakei, die stärker von russischem Öl abhängig sind, zum Umdenken bewegen und sogar Ungarn dazu bringen, die Entscheidung zu akzeptieren. Deutschland hat seine Abhängigkeit von russischem Öl und Gas bereits erheblich reduziert. Die Wende von Scholz erhöht nun die Chancen auf ein baldiges sechstes Sanktionspaket. Einigkeit wird auch in Zukunft das entscheidende Element sein, das die EU gegenüber Putin stärkt. Und dieses Mal ist es Deutschland, das diese Einigkeit ermöglicht.»