Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Globe and Mail»: Diplomatie und Abschreckung sind keine Gegensätze

TORONTO: Zu den Waffenlieferungen vieler Länder an die Ukraine im Angriffskrieg Russlands schreibt die kanadische Zeitung «The Globe and Mail»:

«Rückblickend ist klar, dass die Nato-Staaten in den Monaten und Jahren vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar einen sehr großen Fehler gemacht haben. Es war ein Akt der Unterlassung, aber ein bewusster Schritt. (...) (In) der Ukraine hat dieser westliche Fehler den gegenwärtigen Krieg wahrscheinlicher gemacht, indem er den Aggressor vergleichsweise stärker machte, als er vielleicht gewesen wäre, und das beabsichtigte Opfer schwächer. (...)

Das Schicksal der Ukraine wird nun nicht durch diplomatische Manöver, sondern auf dem Schlachtfeld entschieden. Deshalb schicken westliche Länder, die selbst nach der Invasion lange auf eine Art ausgehandelte Lösung gehofft hatten, nun im Eiltempo immer größere Mengen an Waffen in die Ukraine. (...) Zum ersten Mal stehen auch schwere Waffen wie gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie auf der westlichen Lieferliste.

Das ist der richtige Ansatz. Aber wie anders hätte es aussehen können, wenn die Ukraine all diese Waffen in den Jahren nach der Invasion von 2014 erhalten hätte und nicht erst in den Wochen und Monaten nach der Invasion von 2022? Es ist eine Erinnerung daran, dass Diplomatie und Abschreckung keine Gegensätze sind. In den richtigen Händen kann Stärke einen Krieg weniger wahrscheinlich machen, nicht wahrscheinlicher.»

«Aftenposten»: Balanceakt zwischen Abschreckung und Beschwichtigung

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert die vom Ukraine-Krieg ausgelöste Debatte in Finnland und Schweden zu einem möglichen Nato-Beitritt der Länder:

«Schweden und Finnland sind in eine akute Situation geworfen worden, in der sie eine große und wichtige Entscheidung treffen müssen, die auf einer möglichst guten Grundlage getroffen werden sollte. Beide Länder müssen ihre eigenen Wahl treffen. Es geht auch um ein Entweder-oder: Entweder sind die Mitglieder mit kollektivem Schutz in der Nato. Oder sie sind es nicht. Von russischer Seite wird Druck ausgeübt, der Nato nicht beizutreten. Das ist inakzeptabel. Finnland und Schweden wählen ihre Allianzen selbst, und sie bestimmen selbst, ob und wann sie Nato-Mitglieder sein wollen. Norwegen kann hier mit seiner jahrelangen Erfahrung als Nato-Mitglied und Nachbar Russlands helfen. Es ist ein Balanceakt zwischen Abschreckung und Beschwichtigung gewesen. Die norwegische Nato-Mitgliedschaft ist für niemanden eine Bedrohung. Es ist eine Sicherheit für Norwegen. Und so kann es auch eine Sicherheit für Finnland und Schweden sein.»