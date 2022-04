Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Standaard»: Russland steht vor schwieriger Zukunft

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch die Sanktionen des Westens gegen Russland:

«Der wirtschaftliche «Blitzkrieg» des Westens habe nicht funktioniert, sagte Präsident Wladimir Putin in seiner typischen selbstsicheren Art. Die Sanktionen hätten einen «Bumerang-Effekt», da sie zu höheren Preisen führten und somit Druck auf westliche Politiker ausüben würden. (...) Und in gewisser Weise sind die Auswirkungen der Sanktionen tatsächlich fragwürdig. Sie haben den Frieden bisher nicht näher gebracht. Putin hat deutlich gemacht, dass er umso verbissener weiterkämpfen wird, je mehr man ihn reizt.

Dennoch sollte der Westen die Sanktionen nicht als nutzlos abtun. Das sind sie keineswegs. Kurzfristig scheinen sie nicht viel gebracht zu haben. Aber es ist klar, dass Russland auf lange Sicht eine sehr schwierige Zukunft bevorsteht. Putin hat sein Land zu einem Pariastaat gemacht, mit dem niemand im Westen etwas zu tun haben will. Zwar wird der Gashahn jetzt noch nicht zugedreht, aber Europa will sich lieber früher als später von russischen Energielieferungen abkoppeln. Und das ist eine schlechte Nachricht für den Kreml.»

«El Mundo»: Putins Gelächter

MOSKAU: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die weiter hohen Einnahmen Russlands aus Energie-Exporten:

«Am Anfang hieß es, Russland werde wirtschaftlich zusammenbrechen. Von wegen. Russland wird im April mit Öl- und Gasverkäufen 9,6 Milliarden Dollar einnehmen. Europa nutzt weiter russische Energie, deren Bezahlung dazu dient, die abscheuliche Invasion in der Ukraine zu finanzieren. Klar, dass Wolodymyr Selenskyj empört ist und es satt hat, die Parlamente der halben Welt zum Boykott russischer Energie aufzurufen. Russland weist in diesem ersten Quartal des Jahres die besten Wirtschaftsdaten seit Jahrzehnten auf. Seine Leistungsbilanz weist einen Überschuss von 58,2 Milliarden Dollar auf. Wenn es nicht doch noch zu einem Boykott kommt, wird der Überschuss 2022 auf den Rekordwert von 321 Milliarden Dollar steigen.

Was für Widersprüche und Heucheleien! Putin lacht im Kreml, der jetzt damit beschäftigt ist, den Osten und Süden der Ukraine zu zerstören und wer weiß was noch alles zu fordern und Schrecken zu verbreiten. Es ist das große moralische und wirtschaftliche Dilemma der EU, das sie zu spalten droht. Viele Streicheleinheiten, Besuche und Applaus für den Helden Selenskyj, aber am Ende des Tages ist es Putin, der seine Kassen mit Geld und Leichen füllt.»

«NZZ»: Ausladung Steinmeiers ist nicht unverdient

ZÜRICH: Zur Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Der Grund soll Steinmeiers jahrelanger Schmusekurs mit dem Kreml sein. Den hat der Sozialdemokrat inzwischen zwar öffentlich bereut, aber in der Ukraine, die gerade um ihre Existenz kämpft, zählen Taten dieser Tage offenkundig mehr als schöne Worte. Bedauern muss man Steinmeier nicht. Wenige westliche Politiker haben die russische Bedrohung für die europäische Sicherheit so ausdauernd heruntergespielt und die energiepolitische Abhängigkeit von Moskau so sehr befördert wie der einstmals engste Mitarbeiter Gerhard Schröders. Die Ausladung mag ein diplomatischer Affront sein, aber sie ist nicht unverdient.»