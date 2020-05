Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.05.20

«NZZ»: Dämpfer für Selbstermächtigung der EZB

ZÜRICH: Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Anleihenkäufe der EZB meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Durch ihre fortschreitende Selbstermächtigung hat sich die EZB immer mehr zum Handlanger der Politik gemacht. Das geht inzwischen so weit, dass sie politische Entscheidungen faktisch vorwegnimmt, ohne dafür eine demokratische Legitimation zu haben. So kommt der Aufkauf von fast einem Drittel der europäischen Staatsschulden, der ganz offensichtlich noch lange nicht am Ende ist, der Einführung von Eurobonds durch die Hintertür gleich, obwohl etliche Mitgliedsstaaten diese Vergemeinschaftung von Schulden bis jetzt für inakzeptabel halten. Die EZB hat nicht das Mandat, die Euro-Zone in eine Schuldenunion zu führen.

Das Urteil der deutschen Verfassungsrichter zeigt, dass auch die Geldpolitik letztlich der Kontrolle der Gerichte unterliegt. Das ist ein gutes Zeichen für die europäische Demokratie. Der Spruch der Verfassungsrichter ist aber auch ein Zeichen der konzeptionellen Brüche in Europa und des unterschiedlichen Politikverständnisses von Nord und Süd, das die Euro-Zone immer wieder vor eine Zerreissprobe stellt.»