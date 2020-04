«El País»: Johnson zwischen unverständlichem Handeln und Fanatismus

«Tages-Anzeiger»: Generäle sind Bolsonaros wichtigste Stütze

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die politische Zukunft des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro:

«Die Generäle sind die wichtigste Stütze des Präsidenten und werden immer präsenter in der Öffentlichkeit. Seit Wochen gibt es Spekulationen, ob sie nicht längst die Macht an sich gerissen haben und Bolsonaro als Marionette nur noch ihre Befehle ausführt. Selbst wenn dem so wäre, würde die Situation ziemlich schnell unhaltbar, viel zu unberechenbar ist Bolsonaro, und eine Schattenregierung in Zeiten einer Pandemie wäre kaum praktikabel. Dann also lieber ein Staatsstreich? Diese Option hätte ihre Unterstützer. Sie wäre aber gefährlich. Dem letzten Putsch 1964 folgten Folter, Mord und bleierne Jahre. Es bleibt also nur das Warten. Darauf, dass Bolsonaros Rückhalt schwindet. Dafür wäre Einschneidendes notwendig. Nach Zehntausenden Covid-19-Toten und Massenarbeitslosigkeit könnte man den Präsidenten vielleicht aus dem Amt bekommen. Aber selbst dessen größte Kritiker werden sich so ein Ende nicht wünschen, dem Land und seinen Bewohnern zuliebe.»

«Nesawissimaja»: Libyenkonflikt führt Russland in die Enge

MOSKAU: Zur Aufkündigung des Abkommens für das Bürgerkriegsland Libyen durch General Chalifa Haftar schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Erklärung des Kommandeurs der libyschen Nationalen Armee, Chalifa Haftar, zum Übergang der Macht in seine Hände löste in Russland keine Zustimmung aus. Russland versuchte, seit Jahresbeginn als Garant für eine Lösung des Konflikts aufzutreten. Aber nun hat der militärische Anführer nicht nur von einer Stärkung seiner eigenen Vollmachten gesprochen, sondern faktisch auch von einer Ablehnung eines diplomatischen Prozesses zur Konfliktlösung unter der Ägide der Vereinten Nationen. Die Regierung auf der anderen Seite bezeichnete die Erklärung Haftars als einen Putschversuch. Haftars Ambitionen führen Moskau nun in die Enge (.) Immerhin wurde Russland nicht nur einmal vorgeworfen, Haftar direkt zu unterstützen.»

«de Volkskrant»: Reiche Länder müssen Solidarität zeigen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» warnt am Mittwoch vor katastrophalen Auswirkungen der Corona-Krise bei der Versorgung mit Lebensmitteln in armen Ländern:

«Zusätzlich 130 Millionen Menschen sind weltweit als Folge der Corona-Krise vom Hungertod bedroht. Die Nahrungsmittelhilfe in Bürgerkriegsländern wie dem Jemen, Syrien und Afghanistan kommt zum Stillstand, wenn Geberländer Finanzhilfen kürzen und Handelsbarrieren errichtet werden. Aber auch anderswo in der Welt ist die Sicherheit der Versorgung mit Lebensmitteln durch protektionistische Maßnahmen und die rapide sinkende Kaufkraft als Folge der Abriegelungsmaßnahmen bedroht.

Die für Ernährung zuständigen Organisationen der UN warnten letzte Woche davor, dass eine Hungerpandemie möglicherweise mehr Todesopfer fordern könnte als Covid-19. Um eine solche Katastrophe zu verhindern, müssen die reichen Länder jetzt internationale Solidarität zeigen und nationalistische Reflexe eindämmen, die kontraproduktiv für die gefährdeten Menschen auf der anderen Seite der Welt sind.»

«Politiken»: Corona-Krise sollte Startschuss für grüne Wende sein

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Mittwoch den Stand der Bemühungen um eine nachhaltigere und klimafreundlichere Zukunft:

«Jetzt ist die Corona-Krise da und es ist entscheidend, das Beste daraus zu machen. Es braucht ein Umdenken, Visionen und politischen Mut. Und dann ist es an der Zeit, Vollgas zu geben bei der grünen Umstellung. Modernisiert das Bahnnetz, investiert in Nachtzüge und rüstet den öffentlichen Nahverkehr massiv auf. Stellt überall im Land Ladestationen für E-Autos auf. Versucht lieber zu viel als zu wenig. Man muss alles tun, um sicherzustellen, dass Kopenhagen auch in einer Welt mit weniger Flugverkehr ein internationaler Knotenpunkt bleibt. Das wird Arbeitsplätze schaffen, das wird Hoffnung schaffen, und es wird eine bessere und nachhaltigere dänische Gesellschaft und Wirtschaft auf der anderen Seite der Corona-Krise schaffen.»

«Nepszava»: Verfall des Ölpreises könnte Putin die Macht kosten

BUDAPEST: Über die Folgen des historischen Einbruchs der Ölpreise für Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Eine (nur von Öleinnahmen lebende) Volkswirtschaft ist wie ein Kartenhaus: Ein Lüftchen kann es, ein Wind wird es mit Sicherheit umstoßen. (...) Als Wladimir Putin vor 20 Jahren an die Macht gelangte, wusste er das. Große Pläne wurden damals gewälzt, von der Entwicklung der Nanotechnologie bis zur Modernisierung des Maschinenbaus. (...) Doch die Machthaber vermochten der Versuchung des leichten Geldes nicht zu widerstehen. Anstatt die Wirtschaft mit Konzepten weiterzuentwickeln, fiel es leichter, (...) mit dem für gutes Geld verkaufbaren Erdöl die befreundeten Oligarchen und den bis ins Mark korrupten Staatsapparat zu schmieren. Und dabei nur so viel davon in den Sozialstaat tröpfeln zu lassen, dass keine Bauernaufstände ausbrechen. Damit ist nun vorläufig Schluss - und der vorläufige Zustand kann noch Jahre dauern. Darüber kann man auch stürzen.»

«De Tijd»: Politik muss schwierige Entscheidungen treffen

BRÜSSEL: Zum Umgang mit der Corona-Pandemie in den Ländern Europas meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«In Europa sucht jeder einen Ausweg aus den Corona-Zwangsmaßnahmen, aber eine Bedienungsanleitung für einen guten und sicheren Exit gibt es derzeit nicht. Es ist, als fahre man blind auf unbekanntem Terrain. (...) Wie unterschiedlich das Herangehen auch sein mag, die Dilemmas sind überall gleich. Dem Neustart des wirtschaftlichen und sozialen Lebens steht das Risiko für die Gesundheit gegenüber. Aber der Druck, Wirtschaft und Gesellschaft wieder in Gang zu bringen, ist enorm.

Die Einschränkungen gehen in vielen Ländern sogar weiter als in Zeiten von Krieg oder Besatzung. Diese radikalen Maßnahmen können nur aufrechterhalten werden, wenn die Gründe dafür verständlich sind. Es ist auch klar, dass die Politiker schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Die Angst vor einer zweiten Welle, einem Wiederaufflammen der Pandemie, sitzt tief. In Deutschland ist die Corona-Ansteckungsrate wieder gestiegen - und das ist ein beunruhigender Indikator.»

«Financial Times»: Unterstützung für «Trump der Tropen» bröckelt

LONDON: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro gerät zunehmend unter Druck. Dazu meint die «Financial Times» am Mittwoch:

«Wegen seiner Beherrschung der sozialen Medien, seiner Fähigkeit, Anhänger zu begeistern, und seiner giftigen Angriffe auf Gegner wurde er «Tropen-Trump» genannt. Bolsonaro hat die brasilianische Elite verärgert, indem er die Verfassung missachtet, Bigotterie gegenüber Schwulen, Frauen und Schwarzen sowie Sorglosigkeit angesichts der Brandrodungen im Amazonas-Regenwald an den Tag gelegt hat. Aber Unternehmen und Investoren haben ihn als beste Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft nach einer schweren Rezession und Jahren linker Misswirtschaft und Korruption toleriert. (...)

Jegliche positive Stimmung hat sich inmitten einer dreifachen Krise verflüchtigt: einem sich vertiefenden Gesundheitsnotstand, einer tiefen wirtschaftlichen Rezession und politischem Unheil. (...) Vorerst halten die wichtigsten Unterstützer an ihm fest. Aber seine bisherigen Hintermänner im Militär fühlen sich zunehmend unwohl.»

«El País»: Johnson zwischen unverständlichem Handeln und Fanatismus

MADRID: Zur Rückkehr an die Arbeit des vom Coronavirus genesenen britischen Premierministers Boris Johnson meint die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch:

«Angesichts der Pandemie haben einige Regierungen (wenige) gut reagiert. Viele haben Fehler gemacht und einige haben unverständlich gehandelt. Dies ist der Fall bei der britischen Regierung, deren Premierminister Boris Johnson am Montag sein Amt wieder angetreten hat, nachdem er selbst an dem Coronavirus gelitten hatte. (...)

Die vielleicht gefährlichste und fragwürdigste Untätigkeit hat er gezeigt, als er seinem Land verweigerte, mit den 27 EU-Mitgliedern an der massiven und gemeinsamen Ausschreibung für medizinische Schutzausrüstung teilzunehmen (...). Seine Hartnäckigkeit, mit der er eine mögliche Verschiebung des Austritts aus der EU ablehnt, die seinen Mitbürgern mehr zugute käme als den kontinentalen, grenzt schon an Fanatismus. (...) Alles deutet darauf hin, dass Johnson beschlossen hat, die wirtschaftlichen und sozialen Rückschläge seines harten Brexits mittels der noch extrem schwereren Mehrfachkrise, die die Pandemie verursacht, zu verschleiern. Als ob es nicht bei der Bevölkerung doppeltes Leiden verursacht, wenn man in einem Chaos Zuflucht sucht, um ein anderes gleichzeitig zu minimieren.»