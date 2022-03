Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Tages-Anzeiger»: Moskau könnte die Konfrontation mit der Nato suchen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Freitag das Brüsseler Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU zum Krieg in der Ukraine:

«Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen nicht nur für die Freiheit ihres Landes. Setzen sich die russischen Streitkräfte durch oder kann Putin etwa nach einem Waffenstillstand und einem schmutzigen Deal einen Teil des Landes behalten, wären Balten und Polen als Nächste im russischen Visier. Während die Westeuropäer die Abhängigkeit vom russischen Gas zementiert haben und selbst nach der Annexion der Krim rasch wieder zur Tagesordnung übergingen, haben die Osteuropäer schon länger vor dem aggressiven Charakter des Regimes in Moskau gewarnt und leider recht bekommen.

Der Ernst der Lage sollte inzwischen allen bewusst sein: Der dreifache Gipfel von Nato, G-7-Staaten und EU mit US-Präsident Joe Biden war eine Demonstration der Geschlossenheit. (...) Gut möglich ist allerdings, dass Putin den Westen zum nächsten Schritt zwingt, wenn er tatsächlich Gas und Öl nur noch gegen Rubel liefert oder den Vernichtungskrieg in der Ukraine weiter eskalieren lässt. Balten, Polen und Finnen hätten dann mit ihren Mahnungen einmal mehr recht behalten. Leider ist auch nicht ausgeschlossen, dass Moskau die Konfrontation mit der Nato sucht. Der Westen ist jedenfalls gewarnt.»

«NZZ»: In der Ukraine-Krise ist Joe Bidens Leistung überzeugend

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag das Agieren von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine-Krise:

«77 Jahre nach der Bezwingung Hitlers ist Amerika weiterhin die beste Garantie dafür, Freiheit und Demokratie in Europa vor größenwahnsinnigen Diktatoren zu beschützen. Ohne den zwar nicht selbstlosen, aber beherzten und durchdachten Einsatz Washingtons wäre die Ukraine als Staat vielleicht bereits kollabiert und das Baltikum in Untergangsstimmung. Biden mag durch einen historischen Zufall in seine Rolle gefunden haben. Aber es ist schwer vorstellbar, dass einer seiner Rivalen im Präsidentschaftswahlkampf 2020 die USA in der heutigen Krise zu einer überzeugenderen Leistung geführt hätte. Sowohl Trump, der bei unbelehrbaren Rechtsaußenpolitikern hierzulande noch immer Bewunderung genießt, als auch Bernie Sanders, das Idol der radikalen europäischen Linken, wären denkbar ungeeignet für diese Aufgabe gewesen.

Auch über Biden ist das historische Urteil noch längst nicht gesprochen. Das Potenzial für katastrophale Fehlentwicklungen im Zuge dieses Krieges bleibt hoch. Aber für den Moment bleibt anzuerkennen, dass Biden seiner Präsidentschaft neues Leben eingehaucht hat. (...) Kamala Harris gewinnt in dieser Krise nicht an Statur und überzeugte jüngst auch bei ihrem Besuch in Osteuropa nicht. So sinkt ihr Stern, während jener Bidens steigt.»

«The Times»: Verbündete der Ukraine müssen standhaft bleiben

LONDON: Zum Ukraine-Gipfel der Nato in Brüssel meint die Londoner «The Times» am Freitag:

«Um Putins Kriegsmaschinerie ernsthaft zu schaden, muss der Westen seine Abhängigkeit von russischer Energie reduzieren, idealerweise auf Null. (...) In der Tat muss eine schnelle Niederlage Putins jetzt das klare Ziel der westlichen Politik sein, und nicht ein chaotischer Kompromiss und ein Friedensabkommen, wie es einige westliche Regierungschefs zu bevorzugen scheinen. Selbst wenn Russland nur einen Teilsieg erringt, birgt dies ernste Sicherheitsrisiken, sofern Putin dadurch Zeit gewinnt, seine Kräfte neu zu formieren und seine aggressiven Ambitionen weiter zu verfolgen.

Der größte Test für die Entschlossenheit könnte kommen, wenn Putin Kiew einen Waffenstillstand anbietet, nachdem er weitere Gebietsgewinne im Süden und Osten erzielt hat. Der Westen könnte dann unter Druck geraten, die Sanktionen als Bedingung für eine Einigung zu lockern. Es ist jedoch wichtig, dass die Verbündeten standhaft bleiben. Sie müssen deutlich machen, dass die Waffenlieferungen so lange fortgesetzt werden, wie die Ukrainer bereit sind zu kämpfen, und dass keine einzige Sanktion aufgehoben wird, ehe der letzte russische Soldat ukrainischen Boden verlassen hat.»

«Der Standard»: Schulbildung für Mädchen als afghanische Tragödie

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» schreibt zur Lage in Afghanistan:

«Obwohl sich die öffentliche Aufmerksamkeit derzeit völlig auf die Ukraine richtet, ist es den Taliban gelungen, Afghanistan zumindest kurz in die internationale Berichterstattung zurückzubringen. Die afghanische Tragödie war diesmal als Farce inszeniert: Seit Wochen verkündeten die neuen und alten Herren in Kabul, dass ab März auch Mädchen ab der sechsten Schulstufe wieder in den Unterricht dürfen. Viele der Schülerinnen waren schon in ihren Klassen - und die Medien standen bereit, darüber zu berichten -, als das Retour-Kommando kam. Die Bilder von Tränen, die sonst hinter verschlossenen Türen fließen müssen, gingen um die Welt. (...) Das Dilemma für die internationale Gemeinschaft wird damit noch größer. Am 31. März findet eine Uno-Geberkonferenz statt, deren Ziel es ist, 4,4 Milliarden US-Dollar für humanitäre Hilfe aufzustellen. Die Frage der Grundrechte - wie das Recht auf Ausbildung - von Mädchen und Frauen spielt eine fundamentale Rolle bei der Bereitschaft, auf einer minimalen Basis mit den Taliban zusammenzuarbeiten, auch wenn sie weiter nicht als rechtmäßige Regierung anerkannt werden.»