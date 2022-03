Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«NZZ»: Niemand will Zielscheibe der Atommacht Russland sein

ZÜRICH: Die USA haben sich gegen die von Polen angebotene Lieferung von MiG-Kampfflugzeugen an die Ukraine entschieden. Das sei richtig gewesen, meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Polen hatte sich zwar mit seinem Angebot generös gezeigt, aber gleichzeitig betont, die Lieferung wäre ein Akt der Nato, dem alle Mitglieder zustimmen müssten. Entsprechend wollte Polen die Flugzeuge nicht auf eigenem Boden übergeben, sondern auf der amerikanischen Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland. Die Amerikaner wiederum wollten die MiG-29 als ein Geschenk Warschaus verstanden wissen, für das Polen selbst verantwortlich sei. Die Übergabe auf ihrer Luftwaffenbasis lehnten sie ab. Die beiden Länder schoben also das Risiko, Zielscheibe einer Eskalation mit einer Atommacht zu werden, wie eine heiße Kartoffel hin und her. (...)

Das Gratisangebot polnischer Kampfflugzeuge war ein spektakuläres Symbol für die Großzügigkeit und Solidarität Warschaus gegenüber dem um seine Existenz kämpfenden Nachbarland. Viel mehr stellt es aber nicht dar. Nun gilt es erst recht, der Ukraine durch die fortgesetzte Lieferung von Waffen für die Kampftruppen an der Front, durch Finanz- und Nothilfen für die Bevölkerung sowie maximalen wirtschaftlichen Druck auf den Aggressor beizustehen.»