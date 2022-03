Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«El Mundo»: Aufnahmebereitschaft der EU ist lobenswert

MADRID: Zur Einigung der EU-Staaten auf eine schnelle Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Freitag:

«Die Tragödie, die durch den imperialistischen Wahnsinn von (Kremlchef Wladimir) Putin ausgelöst wurde, eröffnet eine Front, die nicht weniger beunruhigend ist als die militärische oder die wirtschaftliche. Es handelt sich um die humanitäre Krise. In der ersten Woche des Krieges wurden fast eine Million Menschen vertrieben. Eine so massive Abwanderung in so kurzer Zeit wurde zuletzt im Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Diese Migrationskrise stellt für Europa eine noch größere Herausforderung dar als der Krieg in Syrien. (...)

Wir Europäer können nicht wegschauen, wenn Massen von Flüchtlingen, die vor dem Krieg fliehen, über den Kontinent ziehen und Asyl suchen. Die Reaktion aller EU-Länder, einschließlich von Polen und Ungarn, ist lobenswert. Diese Bereitschaft zur Aufnahme von Menschen macht die Union noch bedeutender und größer: Sie ist und muss vor allem eines sein: eine moralische Idee des Zusammenlebens.»

«Le Figaro»: Französischer Wahlkampf durch Ukraine-Krieg verflucht

PARIS: Zur spät erklärten erneuten Kandidatur von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um das höchste Staatsamt schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» (Freitag):

«Emmanuel Macron Kandidat! Diese Neuigkeit ist alles andere als überraschend, aber in anderen Zeiten hätte sie Sturzbäche von Analysen und Fluten von Kommentaren ausgelöst. Doch jetzt, wo (in der Ukraine) Männer kämpfen und sterben, getroffen von Bomben, wo die Angst ganz Europa im Griff hat, traut man sich kaum, dieser Sache auch nur ein paar Zeilen zu widmen, die plötzlich fast lächerlich erscheint. Eine Wahl - welche Wahl? Dieser Wahlkampf ist verflucht, war erst drei Monate wegen Corona eingefroren und ist jetzt erstarrt durch den Krieg in der Ukraine. Er scheint zu Ende zu sein, bevor er überhaupt begonnen hat.»

«Wall Street Journal»: Putins Handlanger in Belarus

NEW YORK: Zur Rolle des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beim Ukraine-Krieg schreibt das «Wall Street Journal»:

«Sollte es jemals ein Tribunal für Kriegsverbrechen in der Ukraine im Stil der Nürnberger Prozesse geben, wird Wladimir Putin nicht der einzige auf der Anklagebank sein. Direkt neben ihm könnte Alexander Lukaschenko sitzen, Präsident von Belarus und Co-Aggressor gegen den friedfertigen Nachbarn. Lukaschenko befolgt Putins Befehle wie ein Gefreiter in einem Ausbildungslager. Er hat zugelassen, dass sich russische Truppen und Panzer an seiner Grenze zur Ukraine ansammeln, um einen schnellen Angriff auf Kiew zu erleichtern. Russland hat von belarussischem Boden aus Raketen auf die Ukraine abgefeuert. (...)

Am Sonntag hat Belarus mithilfe eines manipulierten Volksentscheids weitreichende Änderungen seiner Verfassung angenommen. Damit wurde die Verpflichtung von Belarus zur nuklearen Neutralität beseitigt, was Russland die Möglichkeit gibt, Atomwaffen an den Grenzen zu Polen und den baltischen Staaten zu stationieren. (...) Lukaschenko ist zutiefst unpopulär, und Putin hat ihm geholfen, die Proteste nach einer manipulierten Präsidentenwahl im Jahr 2020 gewaltsam niederzuschlagen. (...) Bei der Errichtung seines großrussischen Reiches schwebt Putin vor, dass eine demokratische Ukraine ein weiteres Belarus wird, das von einem unterwürfigen Autokraten geführt wird, der seinen hässlichen Anordnungen Folge leistet.»

«De Tijd»: EU braucht bessere Vereinbarungen zur Flüchtlingspolitik

BRÜSSEL: Zur Aufnahme hunderttausender Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der EU meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«Auch 2015 gab es eine große Welle der Solidarität mit bedrängten Menschen, die sich in dem traurigen Bild des ertrunkenen dreijährigen Jungen Alan Kurdi kristallisierte. Schon bald jedoch schlug die kollektive Ergriffenheit in die Befürchtung um, Europa habe die Kontrolle über seine Flüchtlingspolitik verloren.

Die große Gefahr besteht darin, dass sich dies wiederholt. Dass der Krieg in der Ukraine zu Aussichtslosigkeit führt und die Flüchtlinge zu Recht darum bitten, in der EU bleiben zu dürfen, und dass sie von ihrem Recht Gebrauch machen, zu wählen, in welchem Land mit welcher sozialen Sicherheit sie dies tun wollen. Und das in einer Zeit, in der sich die Asylpolitik ohnehin seit Jahren in der Krise befindet und die Migrationspolitik wieder einmal in der Klemme steckt. Um dieses Szenario zu vermeiden, sind besser durchdachte Vereinbarungen erforderlich, die dann auch besser eingehalten werden müssen als beim letzten Mal.»

«The Telegraph»: Russen begehen in der Ukraine Gräueltaten

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Freitag das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine:

«Wer dachte, die moderne Kriegsführung sei eine relativ saubere Angelegenheit mit dem Einsatz von Drohnen, Cyberattacken und schnellen Angriffen von Spezialkräften auf militärische Ziele, wird durch das Grauen, das sich in der Ukraine abspielt, eines Besseren belehrt worden sein. Es ist Brutalität alten Stils, bei der jeder Anschein, man wolle zivile Opfer vermeiden, bedeutungslos wird, sobald Bomben und Raketen auf Städte niederprasseln.

Und es sind nicht allein die Toten und Verletzten, die das Elend ausmachen. Wenn städtische Gebiete eingekesselt sind, werden alle lebensnotwendigen Dinge abgeschnitten, von der Stromversorgung und der Kommunikation bis hin zu Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. (...) Die Belagerung von Mariupol - einer Hafenstadt mit rund 400.000 Einwohnern - erinnert an den Zweiten Weltkrieg, als es oft russische Städte wie Leningrad und Stalingrad waren, die sich dem Aggressor entgegenstemmten. Heute sind es zur ewigen Schande von Wladimir Putin und seinen Kreml-Kumpanen Russen, die solche Gräueltaten verüben.»

«Tages-Anzeiger»: Deutschland ist zur «Zeitenwende» bereit

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Freitag mit der deutschen Russlandpolitik:

«Gründe, warum eine ganze Generation deutscher Politiker einer Lebenslüge aufsaß und Putin nicht früher Grenzen setzte, gibt es viele. Nach zwei entfesselten Weltkriegen wurde das Bekenntnis «Nie wieder Krieg!» nach 1945 nicht von ungefähr deutsche Staatsräson. Nach 1989 galt dies erneut. Die alte Weisheit, dass den Frieden nur wahrt, wer sich auf den Krieg vorbereitet, war in der wiedervereinigten deutschen Gesellschaft wenig verbreitet und nie beliebt. «Frieden schaffen ohne Waffen», so stellt sich Deutschland die Welt bis heute am liebsten vor. (...)

Erst angesichts des Schlimmsten ist Deutschland nun endlich zu jener «Zeitenwende» bereit, die es zuvor noch mit allen Kräften zu vermeiden versucht hatte: Waffen an die Ukraine, Wirtschaftskrieg gegen Russland, Wiederaufrüstung der Bundeswehr. Sicherheit lasse sich in Europa nur gemeinsam mit Russland schaffen, lautete seit dem Fall der Mauer das Mantra in Berlin. Nun muss Deutschland mithelfen, Europa vor Putin in Sicherheit zu bringen.»