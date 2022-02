Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Le Républicain Lorrain»: Mali zieht russische Söldner vor

METZ: Zum angekündigten Abzug der französischen Kampftruppen aus Mali schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Le Républicain Lorrain» am Freitag:

«Im Jahr 2013 wurden sie wie die Befreier in Empfang genommen, jetzt verlassen die französischen Soldaten Mali. (...) Indem Paris den Abzug aus Mali angekündigt hat, hat Frankreich seinen Status als einst alliierter und nun unerwünschter Partner zur Kenntnis genommen. (Bamako) zieht die obskuren Methoden privater russischer Söldner der Wagner-Gruppe vor. Was viel über das Abdriften des malischen Regimes verrät, dessen Ziel es ist, seine Macht durch Waffenrasseln zu bewahren (...).»

«La Stampa»: Bei Kompromissen glänzt der Putinismus nicht

ROM: Zum Ukraine-Konflikt schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Freitag:

«Putins Dilemma bleibt unlösbar: Seine postimperiale Weltanschauung erlaubt es ihm nicht, sich einer Ukraine zu fügen, die von Russland in die Arme des Westens flieht, aber die Invasion hat einen zu hohen Preis für alle, in erster Linie für seine eigenen Anhänger. Auch der gestern vom Außenministerium veröffentlichte Text trägt die Zeichen dieser Ambivalenz: Bei der Abrüstung spendet er dem «Einigungspotenzial» mit den USA Beifall, bekräftigt aber gleichzeitig hartnäckig alle russischen Positionen zur Krim, zum Donbass und zur Nato.

Es könnte die indirekte Übermittlung einer Botschaft sein, aber die Existenz eines möglichen Krachs innerhalb des Kremls kann man nur aus indirekten Zeichen erraten, die noch zweideutiger sind als die, die das Politbüro zur Zeit Breschnews aussendete. Kompromisse waren noch nie eine Kunst, in der der Putinismus glänzte. Sie zu erreichen und/oder sie durchzusetzen, wird nicht einfach sein.»

«Aftenposten»: Diplomatie stabilisiert die Situation

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Freitag die diplomatischen Versuche zur Lösung des anhaltenden Konflikts mit Russland:

«Putin hat vom Westen mehr Aufmerksamkeit bekommen als jemals zuvor in seiner langen Zeit an der Macht. Viel spricht dafür, dass das auch das Ziel war. Russland möchte als Großmacht ernst genommen werden, nicht nur als regionaler Rüpel. Bundeskanzler Olaf Scholz sorgte für gewisses Aufsehen, als er sagte, eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft stehe nicht auf der Tagesordnung. Er fuhr fort, indem er auf die Sinnlosigkeit hinwies, einen Krieg über ein Thema zu führen, das es nicht gebe. Scholz ging so weit, wie es für die Nato möglich ist. Das muss durchdacht gewesen sein. Der Kanzler ist nicht dafür bekannt, sich zu versprechen. Die Hoffnung ist wohl, dass das Signal dazu beitragen wird, dass Putin zufrieden ist.»

«de Volkskrant»: Niederlande stellen sich kolonialer Vergangenheit

AMSTERDAM: Die niederländische Armee hat laut einer Studie während des Unabhängigkeitskrieges Indonesiens Gewalt auch gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Zu Recht hat Ministerpräsident Mark Rutte um Entschuldigung für Gewalttaten im Krieg gebeten, mit dem die Niederlande zwischen 1945 und 1950 ihre Kolonialherrschaft im damaligen Niederländisch-Indien aufrechtzuerhalten versuchten. Die Bekundung des Bedauerns erfolgte nach einer umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass sich das niederländische Militär - mit Wissen von Politikern und anderen Autoritäten - vielfach der exzessiven Gewalt schuldig gemacht hat, darunter Misshandlung, Folter, standrechtliche Erschießungen und das Niederbrennen ganzer Dörfer. Es ist gut, dass der Umfang der Gewalt nun durch unabhängige Historiker von drei maßgeblichen Instituten aufgrund eines Auftrags der niederländischen Regierung festgestellt wurde. Es ist höchste Zeit, dass die Niederlande sich ehrlich ihrer kolonialen Vergangenheit stellen.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Lage in Ostukraine verschlechtert sich

MOSKAU: Zum Konflikt in der Ukraine und zur Gefahr eines Krieges schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag in Moskau:

«Die Situation im Donbass hat sich am Donnerstag massiv verschlechtert. Sowohl die Vertreter Kiews als auch die der nicht anerkannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk teilten mit, dass die Kampfverbände innerhalb von 24 Stunden mehr als 30 Mal die Waffenruhe gebrochen hätten.

Dabei wurde fast immer Artillerie mit einem Kaliber von mehr als 100 Millimetern eingesetzt - Waffen, die gemäß dem Friedensplan von Minsk verboten sind. Die Artillerieduelle liefen praktisch den ganzen Tag. Auf beiden Seiten gab es Verletzte unter Zivilisten.

Der Beschuss geht weiter. Und gerade dieser Umstand kann aus Sicht von Experten zu einem Anlass werden für den Beginn von aktiven Kampfhandlungen, die dann dazu führen können, dass russische Streitkräfte eingreifen. Die Artillerieduelle im Donbass können einen Vorwand für einen Krieg liefern.»

«Nepszava»: Im Ukraine-Konflikt ist der Kreml zu weit gegangen

BUDAPEST: Zu den Auswirkungen der von Russland provozierten Ukraine-Krise auf Mitteleuropa schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Freitag:

«Wir hier, in der Mitte Europas, befinden uns in einer neuen Lage. (...) Die Rolle der Nato hat nämlich eine Aufwertung erfahren, (der französische Präsident Emmanuel) Macron würde das Bündnis heutzutage kaum mehr als hirntot bezeichnen, wie er es noch 2019 tat. Der Spielraum der (russlandfreundlichen) ungarischen Regierung (von Ministerpräsident Viktor Orban) wird immmer enger. Wie man uns in (dem an sich Orban-freundlichen) Warschau zu verstehen gibt, ist es an der Zeit, die Anbiederung an Putin zu beenden. Ob er nun die Ukraine angreift oder nicht, der Kreml ist zu weit gegangen. Die letzten zwei Monate lassen sich nicht ungeschehen machen, die Demokratien müssen sich auf neue Belastungsproben einstellen. Ungarn steht nun (am 3. April) in der Tat vor Schicksalswahlen.»

«The Telegraph»: Putins Argumente sind paranoid

LONDON: Die britische Zeitung «The Telegraph» kommentiert am Freitag die Ukraine-Krise:

«Die britische Regierung hat stets betont, dass die Unabhängigkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine nicht gefährdet werden dürfen. Dies ist eine grundsätzliche Haltung, die sich wohltuend von der Beschwichtigungstaktik Deutschlands und Frankreichs abhebt. (...)

Es steht viel mehr auf dem Spiel als das Schicksal der Ukraine, so wichtig das auch sein mag. Nimmt man die Forderungen des Kremls für bare Münze, dann will Wladimir Putin die Nato dauerhaft lähmen und der Idee ein Ende setzen, dass es einer einzelnen Nation freistehen sollte, ob sie sich um einen Beitritt zur Allianz bewerben will.

Seine Argumente sind paranoid und beruhen auf der absurden Vorstellung, die Nato sei ein aggressives Bündnis, das Russland einkreisen soll. Das ist sie nicht: Sie ist ein Verteidigungsbündnis, das jedem in Frage kommenden Land offen stehen sollte, unabhängig davon, ob ein Diktator oder Tyrann dieses Land als in seinem Einflussbereich liegend betrachtet. Es ist beunruhigend, dass so viele im Westen nicht mehr in der Lage zu sein scheinen, diese Dinge klar zu sehen.»

«The Times»: Auch die Deutschen werden Mali wohl verlassen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Freitag Frankreichs Rückzug aus Mali:

«Paris hat genug. Emmanuel Macron bestätigte den Rückzug, nachdem er bei einem Treffen mit westafrikanischen Staats- und Regierungschefs die Zustimmung der Region erhalten hatte. (...) Zwei Monate vor den französischen Wahlen musste er jedoch auch zeigen, dass es sich nicht um ein weiteres Afghanistan handelt. Er sagte, die Truppen würden in den nächsten sechs Monaten nach Niger verlegt und würden weiterhin gegen die Islamisten vorgehen, die immer mehr in der Sahelzone vordringen.

Ob die UN-Truppen, die kein Mandat für offensive Einsätze haben, in der Lage sein werden, sich zu halten, scheint zweifelhaft. Auch die deutschen und britischen Truppen werden wahrscheinlich nach Hause gehen, das EU-Kontingent könnte aufgelöst werden, und Mali wird auf sich allein gestellt sein, um mit den Extremisten fertig zu werden.

Eine Konsolidierung der Islamisten in Westafrika wäre extrem gefährlich, nicht nur für eine wirtschaftlich angeschlagene Region, sondern auch für die Sicherheit Westeuropas. Die Islamisten werden mit Sicherheit den Drogen- und Migrantenschmuggel über das Mittelmeer unterstützen und ihre Netzwerke in Europa fördern.»

«NZZ»: Eigentlich müsste auch Deutschland aus Mali abziehen

ZÜRICH: Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada haben den Anti-Terror-Einsatz in Mali beendet. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Emmanuel Macron hat recht: Es ist Zeit zu gehen. Die Bedingungen für den von Frankreich angeführten Anti-Terror-Einsatz in Mali haben sich in den letzten Monaten kontinuierlich verschlechtert. Bereits im vergangenen Frühsommer, als es in Bamako zum zweiten Militärputsch innert neun Monaten kam, war eigentlich klar: So weitermachen wie bisher - das hat keinen Sinn mehr. (.)

Der Abzug der französischen Truppen wird auf die UN-Mission, in deren Rahmen sich Deutschland mit gut tausend Soldaten engagiert, vorerst zwar keinen direkten Einfluss haben. Dennoch stellt sich für Deutschland jetzt mit noch größerem Nachdruck die Frage, ob man sich an der Seite einer militärischen Übergangsregierung engagieren möchte, deren Kommandanten die Bemühungen um Demokratie mit Füßen treten und die inzwischen gar unter EU-Sanktionen gestellt worden sind. Eigentlich kann auch in Berlin die Antwort nur sein: Es ist Zeit zu gehen.»

«Kommersant»: Washington ignoriert Moskaus wichtigste Forderungen

MOSKAU: Zur Reaktion Russlands auf die Vorschläge der USA für Sicherheit in Europa schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Dem US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, ist eine zehnseitige russische Reaktion auf die US-Antwort zu den Sicherheitsgarantien übergeben worden. In dem Dokument wird festgestellt, dass Washington die wichtigsten Forderungen Moskaus ignoriert und nur Punkte aus dem russischen Vertragsentwurf ausgewählt hat, die für die USA genehm sind. Moskau ist bereit, einige der US-Vorschläge zu diskutieren, sieht sich aber gezwungen, auf die Unnachgiebigkeit Washingtons mit Maßnahmen «militärisch-technischer Natur» zu reagieren. Russland plane jedoch nicht, in die Ukraine einzumarschieren, hieß es in dem Schreiben.

Der US-Botschafter nahm nach seinem nur 15-minütigen Aufenthalt im Außenministerium die russische Antwort auf US-Kommentare zu Moskaus Initiative zu den Sicherheitsgarantien mit. Im Einklang mit dem für die Diplomatie ungewöhnlichen neuen Trend zur Transparenz von Informationen wurde das Dokument zwei Stunden später auf der Internetseite des russischen Ministeriums veröffentlicht.»