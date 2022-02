Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Washington Post»: Maßlose kanadische Trucker-Proteste

WASHINGTON: Zu den Protesten der kanadischen Lastwagenfahrer gegen die Corona-Politik der Regierung in Ottawa schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe:

«Ein paar Hundert kanadische Trucker, wütend über die strengen Corona-Beschränkungen ihrer Regierung, haben ihre Sattelschlepper benutzt, um das Zentrum der Hauptstadt Ottawa lahmzulegen, die Autoindustrie mit der Blockade von drei größeren Grenzübergängen zu den Vereinigten Staaten zu gefährden und nun den Rücktritt des kürzlich wiedergewählten Premierministers Justin Trudeau zu fordern. (...) Die Trucker, die sich selbst «Freiheits-Konvoi» nennen, nutzen ihre Kraft, um die Regierung einzuschüchtern und wirtschaftlichen Schaden von geschätzt mehreren hundert Millionen Dollar pro Tag anzurichten (...) Die Ironie der Geschichte ist, dass Kanadas strenge Pandemiemaßnahmen zu einer der niedrigsten Covid-19-Todesraten in der entwickelten Welt beigetragen haben, grob ein Drittel derjenigen in den Vereinigten Staaten. Die Trucker sind die Beschränkungen leid - schön, wer ist das nicht? Aber indem sie eine Hauptstadt lahmlegen, den Handel kaputtmachen und Jobs gefährden und dazu aufrufen, eine frei gewählte Regierung zu stürzen, haben sie die Grenzen des legitimen Protestes in Richtung Rabaukentum überschritten.»