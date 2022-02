Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 04.02.22 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

«The Times»: In Nordirland wächst Instabilität

LONDON: Der nordirische Regierungschef Paul Givan von der protestantisch-unionistischen Partei DUP hat aus Protest gegen Brexit-Regeln für Nordirland seinen Rücktritt erklärt. Dazu meint die Londoner «Times» am Freitag:

«Anfang der Woche veröffentlichte die Regierung ein langes Dokument zu angeblichen Vorteilen des Brexits, das nicht nur auffallend wenig politische Maßnahmen enthielt, sondern auch keinerlei Angaben zu den Kosten machte. Nirgendwo sind diese Kosten deutlicher zu spüren als in Nordirland, das seit dem Brexit-Votum mit wachsender politischer Instabilität konfrontiert ist. Der Rücktritt von Paul Givan - nachdem der nordirische Landwirtschaftsminister Edwin Poots beschlossen hatte, die Zollkontrollen für Waren abzuschaffen, die die Irische See von Großbritannien aus überqueren - wird die Instabilität nur noch verstärken.

Aber die DUP scheint auch einen bewussten Versuch zu unternehmen, die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU zum Scheitern zu bringen, bei denen es um pragmatische Lösungen für Schwierigkeiten geht, die sich aus dem Nordirland-Protokoll des Brexit-Abkommens ergeben.»

«La Vanguardia»: Schwein gehabt, aber um einen hohen Preis

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Verabschiedung einer wichtigen Arbeitsmarktreform in Spanien mit nur einer Stimme Mehrheit, die von einem Oppositionsabgeordneten stammte, der aus Versehen mit Ja stimmte:

«Wenn noch jemand daran zweifelte, dass das Glück auf der Seite des Regierungschefs (Pedro Sánchez von der sozialistischen PSOE) liegt, braucht er sich nur anzusehen, was gestern im Parlament geschehen ist, wo die Arbeitsmarktreform nur wegen eines Abstimmungsfehlers eines Abgeordneten der konservativen Oppositionspartei PP angenommen wurde. Das schwierigste Gesetzesvorhaben in der gesamten politischen Karriere von Sánchez wurde buchstäblich in letzter Minute zu seinen Gunsten entschieden. Skandal, Machtmissbrauch, Manipulation, schimpfte die PP, aber das Gesetz ist formell angenommen, bis möglicherweise das Verfassungsgericht noch eingreift. Dieses Durcheinander wird noch Folgen haben. Der Graben zwischen PSOE und PP wird noch tiefer werden und vor der Regionalwahl in Kastilien und León (im Februar) wird es verbale Feuerwerke geben. Und das Vertrauen in die Fähigkeit der Minderheitsregierung von Sánchez, Mehrheiten zu erzielen, ist auch angeschlagen.»

«De Tijd»: Vorgehen der EZB ist riskant

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Freitag die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank:

«Im Vergleich mit der Bank of England und der amerikanischen Zentralbank bleibt die EZB relativ ruhig. Die britische Notenbank erhöhte am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge den Leitzins. Ähnlich wie die Fed will sie zudem ihre Zentralbankbilanz abmagern.

Dass die EZB hinterherhinkt, liegt vor allem an ihrer Einschätzung, wonach die Wiederherstellung der europäischen Volkswirtschaften langsamer verläuft als in Großbritannien oder den USA. Zudem hätte eine straffere Zinspolitik unmittelbare Folgen für die Schulden.

Für Privatleute würde das bedeuten, dass Immobilienkredite mit variablen Zinsen teurer werden. Auch für Länder mit hoher Staatsverschuldung wäre das eine schlechte Nachricht. Die Kreditkosten würden steigen. (...) Das behutsame Vorgehen der EZB birgt ein großes Risiko. Wenn die Inflation hartnäckiger ist als im EZB-Szenario angenommen, wird die Zentralbank wohl schneller und härter eingreifen müssen. Das würde wirtschaftlich mehr Schmerzen verursachen als ein stufenweises Vorgehen.»

«NZZ»: Scholz positioniert Deutschland als «good cop» des Westens

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Haltung Deutschlands in der Ukraine-Krise:

«Wenn der deutsche Kanzler Olaf Scholz am Montag den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Washington zu seinem Antrittsbesuch trifft, wird die schwelende Ukraine-Krise im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Während Biden energisch handelt, auf Dialog mit Moskau setzt, gleichzeitig aber auch zusätzliche Soldaten nach Europa verlegt, wird er auf einen Kanzler treffen, der sich bisher ziemlich passiv verhalten hat. Entweder muss man diesen als führungsschwach bezeichnen - oder als einen Regierungschef, der sein Land gegenüber Russland und der Ukraine genau so positioniert, wie er es für richtig hält. (...)

Wahrscheinlicher ist die zweite These - dass Scholz Deutschland genau da positioniert hat, wo er es haben will: als den «good cop» des westlichen Lagers. Sollen andere Staaten Waffen liefern, Abschreckungsszenarien aufbauen und konkrete Sanktionsoptionen formulieren. Der Grund für die deutsche Zurückhaltung selbst bei symbolischen Maßnahmen dürfte vor allem in der Abhängigkeit des Industrielands von russischen Energielieferungen liegen. Die Eigenart der deutschen Energiewende erhöht diese noch zusätzlich.»

«Washington Post»: Krieg gegen IS noch nicht gewonnen

WASHINGTON: Zur Tötung des Anführers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi, bei einer US-Militäroperation in Syrien schreibt die «Washington Post»:

«Allen Anzeichen nach war die Entscheidung von Präsident (Joe) Biden richtig, einen Angriff von Spezialkräften auf das Versteck des Chefs des Islamischen Staates in Nordsyrien anzuordnen. Die Welt ist ohne ihn ein besserer Ort, und der IS ist, zumindest vorübergehend, eine geschwächte Organisation. Der Präsident hat alle Hände voll zu tun mit der Abschreckung Russlands in der Ukraine und dem längerfristigen Bemühen, China entgegenzuwirken. Doch wie Bidens Entscheidung gezeigt hat, können diese Ziele nicht auf Kosten der Wachsamkeit gegen den dschihadistischen Terrorismus verfolgt werden.»

«Nesawissimaja»: Deutsche Welle bald «ausländischer Agent»?

MOSKAU: Zum Verbot der Deutschen Welle in Russland schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Das russische Außenministerium hat Gegenmaßnahmen gegen die Deutsche Welle veröffentlicht, weil Deutschland die Ausstrahlung des deutschsprachigen Programms von RT verboten hatte. Kurz gesagt: Die DW wird aus der Russischen Föderation verbannt. Gleichzeitig wird das Außenministerium eine Anerkennung dieses ausländischen Senders als ausländischer Agent einleiten. Dies widerspräche den Behauptungen russischer Staatsbediensteter, dass der Status eines ausländischen Agenten nicht mit Verboten oder Einschränkungen verbunden ist.

So hat Präsident Wladimir Putin vor nicht allzu langer Zeit auf einer großen Pressekonferenz am 23. Dezember erneut erklärt, dass ausländische Agenten in Russland im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten nicht inhaftiert und nicht einmal generell an der Fortsetzung ihrer Tätigkeit gehindert werden. (...) Nicht ganz klar ist aber nun: Warum sollte man einem ausländischen Medienunternehmen, das zudem unter ein vollständiges Verbot fällt, als ausländischen Agenten einstufen?»