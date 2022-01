Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.22 | Überblick

«Washington Post»: Afghanische Gelder eingefroren lassen

WASHINGTON: Die «Washington Post» verteidigt am Freitag die Position von US-Präsident Joe Biden, eingefrorene Gelder der afghanischen Regierung vorerst nicht freizugeben:

«Vor fünf Monaten haben die letzten amerikanischen Soldaten Afghanistan verlassen, und das Land fiel unter die Kontrolle der Taliban. Eine entscheidende Frage - die Verfügung über neun Milliarden Dollar Reserven der früheren Regierung, die die Vereinigten Staaten eingefroren haben - bleibt bisher ungelöst. Taliban-Vertreter haben diese Woche eine Konferenz mit US- und europäischen Diplomaten in Oslo (...) mit der Forderung begonnen, dieses Geld sofort freizugeben. Da die verarmte afghanische Wirtschaft kurz vor dem Kollaps steht und die Hälfte der afghanischen Bevölkerung laut Vereinten Nationen in diesem Winter Hunger leidet, könnte das Land das Geld wirklich brauchen. Die Bitte der Taliban wird von Russland und China unterstützt, aber auch von einer unparteiischeren Figur, UN-Generalsekretär António Guterres.

Die Position der Biden-Regierung ist trotzdem ein «noch nicht» - und das sollte sie auch sein. Anders als die rechtmäßigen Besitzer dieser Vermögenswerte, die fehlerhafte, aber gewählte afghanische Republik, die von den Taliban gestürzt wurde, genießen die Taliban keine internationale Anerkennung und machen keinen Versuch, Demokratie und Menschenrechte, vor allem die Rechte der Frauen, zu respektieren. Es bleibt abzuwarten, ob die Versprechen der Gruppe erfüllt werden, jegliche Unterstützung des Terrorismus zu beenden.»

«Die Presse»: Wie die EU auf Weltmachtniveau kommen könnte

WIEN: Weil Litauen eine offizielle Vertretung Taiwans duldet und China das Land deshalb wirtschaftlich unter Druck setzt, hat die EU bei der Welthandelsorganisation Beschwerde gegen China eingereicht. Dazu schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Die Solidarität der anderen EU-Länder war anfangs daher überschaubar, weil die Balten das Problem selbst heraufbeschworen hatten. Bei diesen dürfte auch einiges an Enttäuschung mitgespielt haben. Waren sie zuvor ja Mitglied der 17+1- (jetzt 16+1-)Gruppe, mit der China mittels Investitionen osteuropäische Staaten stärker an sich binden will.

Teil des Plans ist dabei, einen Keil in die EU zu treiben, was auch gelang. So blockierte etwa Ungarn im Vorjahr eine Erklärung der EU, mit der Pekings Vorgehen in Hongkong kritisiert werden sollte. Doch zunehmend dämmert den osteuropäischen Ländern, dass die wirtschaftlichen Zugeständnisse aus China auch mit politischer Loyalität verbunden sind. Außerdem macht sich Ernüchterung breit, weil oft mehr versprochen wurde, als schlussendlich zustande kam. Die EU sollte sich aber nicht darauf verlassen, dass dieser Keil von selbst verschwindet, sondern sich besser darauf vorbereiten, die eigenen Interessen stärker zu vertreten. (...) Schafft die Union es dann auch, sich bei heiklen geopolitischen Themen ordentlich abzustimmen, bevor einzelne Länder hier Vorstöße machen, dann wäre sie zumindest in diesem Bereich wirklich auf dem Niveau jener Weltmacht, die sie gern wäre.»