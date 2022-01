Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«Neatkariga Rita Avize»: Militärhilfe im Eigeninteresse Moskaus

RIGA: Zur Lage in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Freitag:

«Das seit 20 Jahren bestehende Machtgleichgewicht in Zentralasien hat sich durch den US-Rückzug aus Afghanistan im vergangenen Jahr verändert. Da die Amerikaner nicht mehr zum Krieg machen da sind, ist es möglich, den Erfolg der Taliban in andere zentralasiatische Länder zu exportieren. Angesichts der Gesamtlänge der Landgrenze zwischen Russland und Kasachstan von 7600 Kilometern ist eine Destabilisierung Kasachstans unter den gegebenen Umständen für Russlands Widersacher von Vorteil. Sollte sich Kasachstan in einen Hort der Instabilität und des islamischen Extremismus in Zentralasien verwandeln, bedeutet dies eine Bedrohung für die gesamte Südgrenze Russlands. Russland würde enorme Ressourcen für den Schutz seiner Südgrenze aufwenden müssen und es wird dann an Mitteln fehlen, um die Spannungen gegenüber Europa aufrechtzuerhalten. Deshalb hat sich Moskau umgehend beschlossen, «Friedenstruppen» zu entsenden, um eine weitere Destabilisierung und einen Machtwechsel in Kasachstan zu verhindern.»

«Dennik N»: Trumps große Lüge wirkt noch immer nach

BRATISLAVA: Zum Jahrestag der Erstürmung des Kapitols in Washington schreibt die liberale slowakische Tageszeitung «Dennik N» am Freitag:

«Optimisten hofften damals, dass der schockierende Angriff auf das Kapitol eine Wende markieren werde. Nach diesem Tiefpunkt niedergehender politischer Kultur, menschlichen Anstandes und parteipolitischer Spaltung der amerikanischen Gesellschaft müsste eine Zeit der Besinnung folgen, eine Umkehr, wenn schon nicht zu einem neuerlichen Idealbild, dann wenigstens zur Normalität und zivilisiertem Verhalten.

Doch ein Jahr nach dem Angriff sieht es gar nicht danach aus. Und das liegt nicht nur daran, dass die USA wie auch viele andere Staaten in einer gesellschaftlichen Krise stecken und dass die Corona-Pandemie das Misstrauen in Wissenschaft und staatliche Autoritäten auch unter wohlmeinenden Bürgern ansteigen hat lassen. In den Vereinigten Staaten zirkulieren nämlich noch immer Lügen über eine angeblich gestohlene Wahl, woran 70 Prozent der republikanischen Wähler glauben. (Ex-Präsident Donald) Trump muss gar nicht in den sozialen Netzen aktiv sein. Sein Geist schwebt auch so weiterhin über der Partei der Republikaner und einem Teil der Amerikaner.»

«The Guardian»: Tokajews Hilferuf ist ein Zeichen der Schwäche

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Freitag die Bitte des kasachischen Präsidenten um militärischen Beistand Russlands:

«Die Einschaltung der (von Russland geführten) Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) ist ein besonders riskanter Schritt - möglicherweise deutet er darauf hin, dass Präsident Kassym-Jomart Tokajew durch Berichte über Sicherheitskräfte verunsichert ist, die sich auf die Seite der Demonstranten geschlagen haben sollen, oder dass er entsprechende Befürchtungen hinsichtlich anderer Teile der Elite hat. Die Inanspruchnahme der Hilfe Moskaus ist nicht nur ein stillschweigendes Eingeständnis seiner Schwäche, sondern dürfte auch viele Menschen in einem Land verärgern, das auf seine «multivektorale» Außenpolitik stolz ist. Das Bündnis der postsowjetischen Staaten hat noch nie in eine Krise eingegriffen, aber Russland (wie auch Kasachstans anderer mächtiger Nachbar China) will Stabilität an seinen Grenzen und nicht, dass Straßenproteste eine weitere Regierung in der Region stürzen.»

«De Tijd»: Putin braucht keinen neuen Brandherd

BRÜSSEL: Zum Einsatz russischer Truppen in Kasachstan meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Freitag:

«Die Unruhen in Kasachstan kann der russische Staatschef Wladimir Putin so gut gebrauchen wie Zahnschmerzen. Er hat schon alle Hände voll zu tun mit der Ukraine, wo er Auge in Auge konfrontiert ist mit den USA und Europa. Ein neuer Brandherd an der russischen Grenze bedeutet eine militärische Belastung und den Einsatz von Truppen, die er anderswo brauchen kann.

Zugleich kann der starke Mann im Kreml nicht zulassen, dass die Dinge in Kasachstan aus dem Ruder laufen, wenn er seinen Einfluss in der Region aufrechterhalten will. Ähnlich wie 2020, als er dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beistehen musste, kann er jetzt nicht anders, als Truppen nach Kasachstan zu schicken. Das ändert aber nichts daran, dass das wichtigste Thema für den Kreml noch immer die Ukraine ist.»

«Aftenposten»: Mehr als Gas hinter Aufruhr in Kasachstan

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Freitag die Lage in Kasachstan:

«Hintergrund der Unruhen sind hohe Gaspreise. Viele in Kasachstan haben ihr Auto umgebaut, um mit Gas statt mit Benzin zu fahren. Bis vor kurzem hatte das Land einen Preisdeckel für Gas. Rund um Neujahr wurde der Deckel entfernt, der Preis schoss in die Höhe. Aber die Proteste handeln auch von Unzufriedenheit mit den Behörden. Als Kasachstan 2019 erstmals seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion eine Präsidentenwahl abhielt, war Nursultan Nasarbajew zum ersten Mal nicht unter den Kandidaten. Aber die Wahl war alles andere als frei. Nasarbajew hatte von langer Hand seinen Nachfolger Kassym-Jomart Tokajew auserkoren. Präsident Tokajew hat versprochen, dass der Preisdeckel für das Gas wiederkommt, aber das hat die Proteste nicht beendet. Es half auch nicht, dass er die Regierung abgesetzt hat. Vielleicht würde eine freie Wahl eine bessere Lösung darstellen.»

«de Volkskrant»: Kasachstans Bitte um Militärhilfe ist mysteriös

AMSTERDAM: Zu den Unruhen in Kasachstan meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Vieles von dem, was in Kasachstan geschieht - einem strategisch gelegenen Land, das an China und Russland grenzt und so groß ist wie Westeuropa, nur mit mehr Rohstoffen - ist mysteriös. Das gilt auch für die Bitte des Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew um militärische Hilfe. Hat er das wirklich ganz allein beschlossen oder bekam er einen Anruf aus Moskau?

Wir kennen das schon aus Belarus: In Bedrängnis geratene Autokraten schlagen wie verrückt um sich. Ein Blutbad in Almaty ist die vorläufige Folge. (...) Ebenso bemerkenswert wie die Bitte um Militärhilfe ist, dass russische Truppen schon so schnell danach in Bewegung kamen, denn einen solchen Schritt hatte die (von Russland geführte) Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) zuvor noch nicht unternommen. 2010 hatte der damalige russische Präsident Dmitri Medwedew ein Eingreifen in Kirgistan noch mit der Begründung abgelehnt, es liege keine «externe Bedrohung» vor und die dortigen Probleme hätten «interne Ursachen». Das gilt auch für die Unruhen in Kasachstan, die abgesehen vom unmittelbaren Anlass auch aufgrund einer jahrelang aufgestauten Frustration zum Ausbruch kamen.»

«La Repubblica»: Putins Traum könnte platzen

ROM: Zur Rolle Russlands in Kasachstan mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit der Nato schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Kasachstan kann die Rache für Putin werden. Während der russische Präsident die Ukraine mit der Androhung einer Invasion von 100.000 Mann, die nahe der Grenze versammelt wurden, gängelt, und angesichts der Treffen mit den Vereinigten Staaten und der Nato in der kommenden Woche eine Reihe von «roten Linien» absteckt, droht der Gasaufstand im reichsten und modernsten postsowjetischen Staat, den Traum des Kremlführers von einer getarnten Wiederbelebung der UdSSR in Trümmer zu schlagen.

Und nicht nur das. Es schwächt ihn in den Verhandlungen, die er selbst mit höchst provozierenden Dokumenten und Säbelrasseln an der ukrainischen Grenze in Gang gesetzt hat, die am Montag in Genf mit den USA und am Mittwoch in Brüssel mit der Nato geführt werden. Der russische Präsident hatte sich ausgerechnet, aus einer Position der Stärke dorthin zu gelangen, und eine Weltanschauung abgepaust vom geopolitischen Atlas des Kalten Krieges durchzusetzen. Das gesamte von Moskau vorgelegte Vorschlagspaket hat den Zweck, einen strategischen Puffer zum Schutz Russlands zu schaffen.»

«Lidove noviny»: Westen muss Russland klare Grenzen aufzeigen

PRAG: Zur Krise in Kasachstan und dem Eingreifen Russlands in dem zentralasiatischen Land schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Freitag:

«Die Ereignisse in Kasachstan verraten auch etwas über die Ambitionen der russischen Politik. Mancher wird sich noch erinnern, wie russische Einheiten im vorigen Jahr den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach beendet haben. Auch diesmal sorgt Russland für Ordnung. Das kann man nicht pauschal als Verbrechen verurteilen. Doch das Problem liegt darin, dass Russland nicht weiß, wo es anfangen darf und wo es aufhören muss. Sein Einschreiten in Bergkarabach und in Kasachstan stören den Westen nicht. Doch würde das auch im Falle Georgiens, der Ukraine oder gar des Baltikums gelten? Darüber müssen die USA und die Nato mit Russland verhandeln. Zwar ist der Begriff der Einflusssphären unbeliebt, aber manchmal ist es der bessere Weg, eine Grenze festzulegen, die noch als einigermaßen akzeptabel angesehen wird.»

«NZZ»: Moskau nutzt «Friedenstruppen» für geopolitische Ziele

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Einsatz russischer Truppen in Kasachstan:

«Dass Russlands Präsident Wladimir Putin in der gegenwärtigen Situation bereit ist, Truppen nach Kasachstan zu schicken, mag auf den ersten Blick erstaunen. In den letzten Wochen ließ er große Truppenverbände an die Grenze zur Ukraine verlegen - da scheint eine zweite Front mehrere tausend Kilometer östlich verwegen. Doch Putin ist bekannt dafür, dass er Gelegenheiten ergreift, wenn sie sich bieten. Offenbar sieht er die Unruhen in Kasachstan als Chance, um das größte Land Zentralasiens für absehbare Zeit fest an Russland zu binden. Die Vermutung, dass der Kreml zu diesem Zweck gar den Volkszorn angestachelt hat oder steuert, gehört wohl in die Kategorie der Verschwörungstheorien. Vielmehr nützt der gewiefte Opportunist Putin die Schwäche der kasachischen Autokraten geschickt für sich aus. (...)

Moskau nutzt seine «Friedenstruppen» in zahlreichen Republiken der ehemaligen Sowjetunion gnadenlos für seine geopolitischen Interessen: In Transnistrien, Abchasien und Südossetien halten sie seit Jahrzehnten die dortigen Regime am Leben.»

«Washington Post»: Trump und sein Geistesverwandter in Ungarn

WASHINGTON: Zur Unterstützung des früheren US-Präsident Donald Trump für den rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei dessen Wiederwahlbestrebungen schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe:

«Der frühere Präsident Donald Trump und der ungarische Premierminister Viktor Orban sind geistesverwandte Ethno-Nationalisten, die nicht nur eine Abscheu vor Migranten und demokratischen Normen teilen, sondern auch einen stümperhaften Umfang mit der Pandemie. Unter Herrn Trumps Führung bewegte sich die Zahl der Covid-19-Toten pro Kopf in den USA auf einen Spitzenwert unter den größten westlichen Demokratien zu. Unter Herrn Orban boomen Ungarns Leichenhallen (...).

Die gegenseitige Bewunderung geht so weit, dass Herr Trump diese Woche seine «volle Unterstützung» für Ungarns starken Mann aussprach, der mit der größten Herausforderung während seiner gesamten Amtszeit zu kämpfen hat. Bei den im Frühjahr anstehenden Wahlen, sieht er sich einer vereinigten Koalition von Oppositionsparteien gegenüber (...)

Herrn Trumps Unterstützung für Herrn Orban kommt nicht überraschend; der frühere Präsident hat eine langjährige Vorliebe für korrupte autoritäre Herrscher - Russlands Wladmir Putin, Rodrigo Duterte auf den Philippinen und Brasiliens Jair Bolsonaro -, die die Menschenrechte verletzten und politische Freiheiten einschränken. Nichtsdestoweniger ist das ein Affront gegen das, was einst als die von den Vereinigten Staaten und Europa gleichermaßen hochgehaltenen Kernideale galten: eine unabhängige Justiz, freie Medien, Pluralismus und eine stabile Zivilgesellschaft.»

«Der Standard»: US-Demokratie in existenzieller Gefahr

WIEN: Zum Jahrestag der Erstürmung des Kapitols in Washington schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«In derart existenzieller Gefahr wie heute, 245 Jahre nach seinem Beginn, war das demokratische US-Experiment noch selten. Das zeigen die Zahlen: Nicht nur zwei Drittel der Republikaner meinten in einer Umfrage vom Sommer, Donald Trump sei um seinen Wahlsieg betrogen worden, sondern auch 29 Prozent der Unabhängigen.

Die «große Lüge» von der gestohlenen Wahl, die Trump unablässig erzählt, verfängt. Nicht seine Beliebtheitswerte sanken unter Republikanern nach dem 6. Jänner (Januar), sondern die von Vizepräsident Mike Pence und Fraktionsführer Mitch McConnell, die sich geweigert hatten, den letzten Schritt zum Wahlbetrug mitzugehen. Ein Jahr nach dem Putschversuch sind die Republikaner auf Kurs, bei den Midterm-Wahlen im November Mehrheiten zu holen.»