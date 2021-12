Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«de Volkskrant»: Putin verhandelt mit gezogener Waffe

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Spannungen zwischen Russland und dem Westen:

«Mit seinen militärischen Drohungen zwingt Putin den Westen an den Verhandlungstisch. Indem er mit gezogener Waffe verhandelt, zielt er auf die Schwachstelle Europas: die mangelnde Bereitschaft, in Kategorien von Macht und Krieg zu denken.

Die Frage für das Jahr 2022 wird sein, ob die europäischen Mächte (und die größte, die USA) eine Antwort darauf finden. Und das nach einem Jahr, das mit dem Abzug aus Kabul ihre Grenzen auf schmerzhafte Weise deutlich gemacht hat. Bislang wurde die militärische Einschüchterung in den europäischen Hauptstädten mit Schweigen quittiert. Starrt Europa wie ein verängstigtes Kaninchen in Putins Scheinwerferlicht? Oder wartet es ab, wie im Fall Afghanistans, was Biden entscheiden wird?»

«De Telegraaf»: Kapazitäten der Intensivstationen erweitern

AMSTERDAM: Zur Entwicklung der Corona-Pandemie im neuen Jahr meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Freitag:

«Die Experten sind vorsichtig optimistisch. Wir sind inzwischen durch Impfungen oder überstandene Infektionen besser geschützt und die Krankheitsverläufe werden möglicherweise milder. Jedenfalls sollten die Sommermonate dadurch relativ normal verlaufen können. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn es könnte auch wieder eine neue Virusvariante auftauchen, gegen die wir kaum geschützt sind. Dann würde eine Überlastung der Krankenhäuser und vor allem der Intensiv-Stationen drohen. Einem solchen Szenario muss man zuvorkommen. Daher müssen, wie hier schon mehrfach gefordert wurde, die Kapazitäten der Intensivstationen vergrößert oder gar spezielle Corona-Kliniken gebaut werden.»

«The Irish Times»: Putin setzt immer stärker auf Kontrolle

DUBLIN: Zur Zwangsauflösung der Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Freitag:

«Memorial dokumentierte nicht nur vergangene und derzeitige Missbräuche durch die Behörden, sondern verteidigte auch das Recht der einfachen Russen zu erfahren, wie ein hochgradig geheimniskrämerischer und von Korruption durchsetzter Staat ungestraft seine Macht missbraucht.

Doch Putins herrschende Elite lässt nach zwei höchst profitablen Jahrzehnten an der Macht keine Hinterfragung zu und betrachtet jede Organisation oder Initiative, die nicht offiziell gebilligt wird, als von Natur aus subversiv.

Es entspricht den ideologischen Vorstellungen des ehemaligen KGB-Offiziers, dass die Grenzen der Freiheit der Gesellschaft durch die Notwendigkeit einer immer stärkeren staatlichen Kontrolle und durch die persönlichen Interessen derjenigen definiert werden, die sie ausüben.»

«Guardian»: Bemühungen um Frieden im Jemen müssen weitergehen

LONDON: Der Londoner «Guardian» macht am Freitag auf den «vergessenen Krieg» im Jemen aufmerksam:

«Wie die Vereinten Nationen kürzlich warnten, werden bis zum Ende dieses Jahres 377.000 Jemeniten an den Folgen von sieben verheerenden Kriegsjahren gestorben sein - in vielen Fällen durch indirekte Ursachen wie Hunger, in anderen durch Luftangriffe oder Raketenbeschuss. (...) Derweil verschärft sich die humanitäre Katastrophe weiter, die von den UN als die schlimmste der Welt bezeichnet wurde. Kurz vor Weihnachten teilte das Welternährungsprogramm mit, dass es gezwungen war, die Hilfe aufgrund unzureichender Mittel zu kürzen - drei Monate, nachdem es davor gewarnt hatte, dass 16 Millionen Jemeniten «dem Hungertod entgegengehen». (...)

Da die Grenzen und der Luftraum abgeriegelt sind, konnte die Welt die Auswirkungen des Krieges auf die jemenitische Zivilbevölkerung weitgehend ignorieren. Doch es darf nicht zugelassen werden, dass dieser Konflikt von der Tagesordnung verschwindet. Sein düsterer und hartnäckiger Charakter ist kein Grund, die diplomatischen Bemühungen aufzugeben, sondern ein Grund mehr für erneute entschlossene Anstrengungen, damit die Jemeniten eine Zukunft haben.»