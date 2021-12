Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.12.21 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

«Washington Post»: Berlin benennt Verantwortliche für Tiergartenmord

WASHINGTON: Das Urteil im Prozess zum sogenannten Tiergartenmord in Berlin, bei dem ein Russe zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, kommentiert die «Washington Post» am Freitag:

«Allzu oft entkommen diejenigen, die Akte transnationaler Repression ausüben. Das war zum Beispiel bei der - zum Glück nicht tödlichen - Vergiftung des ehemaligen russischen Agenten Sergej Skripal und seiner Tochter im Jahr 2018 in Großbritannien so (...). Das Abstreiten des Putin-Regimes, an dieser gesetzlosen Tat beteiligt gewesen zu sein, ist nicht weniger dreist als das Verbrechen selbst. (...)

Angesichts der realistischen Grenzen dessen, was getan werden kann, um transnationale Repression zu vereiteln, hat Berlin getan, was sowohl demokratische Werte als auch Rechtsstaatlichkeit erforderten. Es hat den Mörder bestraft und dabei die offiziellen Kräfte, die wirklich hinter dem Schlag stehen, beim Namen genannt. Und Deutschland hat dies zu einer Zeit getan, in der Russlands Drohungen gegen die Ukraine es für Europas führende Nation doppelt wichtig macht, diese Normen durchzusetzen. Der neue Kanzler, Olaf Scholz, sollte standhaft bleiben; und die Biden-Regierung sollte an seiner Seite stehen.»

«La Repubblica»: EU hat einige Momente für Entscheidungen verpasst

ROM: Zum Handeln der EU in der Corona-Pandemie schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Die EU hat in diesen beinahe zwei Jahren der Pandemie einen Mehrwert im Kampf gegen das Virus gezeigt. Die gemeinsame Impfkampagne hat es, abgesehen von anfänglichen Stolpersteinen, allen Ländern ermöglicht, auch den schwächeren, Impfstoffreserven für ihre Bevölkerung vorzuhalten. Und sie hat den Regierungen erlaubt, der Propaganda der Autokratien China und Russland zu widerstehen, die darauf abzielte, Covid-19 als Beweis für die Überlegenheit des illiberalen Modells gegenüber der Demokratie zu nutzen. (...)

Trotzdem wusste die komplexe politisch-bürokratische Maschinerie in Brüssel an einigen Schlüsselstellen in diesen zwei Jahren nicht, den Moment für wichtige Entscheidungen abzupassen.»

«The Irish Times»: EU-Schuldendebatte gewinnt an Dynamik

DUBLIN: Zum Koalitionsvertrag der neuen niederländischen Regierung meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Freitag:

«Die neue Vier-Parteien-Koalition in den Niederlanden mag ihrer Vorgängerin hinsichtlich Zusammensetzung und Führung - Mark Rutte steht weiter an der Spitze - sehr ähnlich sein. Aber ihr Bekenntnis zu öffentlichen Ausgaben sowie zu substanziellen staatlichen Investitionen im Zusammenhang mit der Klimapolitik zeigt, dass sich so einiges geändert hat. (...)

Während die EU vorsichtig eine Debatte über die Revision ihrer Regeln für die Staatsverschuldung beginnt, hat einer der leidenschaftlichsten Verfechter des fiskalischen Konservatismus in der Union nun zugesagt, Ausgabenprogramme für Wohnungsbau, Bildung, Verteidigung und die Vorbereitung auf den Klimawandel aufzulegen, die die niederländischen Staatsschulden in den kommenden Jahren über die EU-Grenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen lassen werden.

Da auch die neue deutsche Ampelkoalition eine Ausweitung der Staatsausgaben verspricht, könnte sich die politische Dynamik der EU-Schuldendebatte in Richtung größerer Flexibilität entwickeln. Irland, das zusammen mit den Niederländern und mehreren nördlichen Staaten zu einer informellen Allianz der «Sparsamen» in der EU gehört, die den Spitznamen Hanseatische Liga bekam, könnte eine Verlagerung politischer Schwerpunkte bei seinen Verbündeten erleben.»

«The Telegraph»: Ära des billigen Geldes geht zu Ende

LONDON: Die Bank of England hat ihren Leitzins erstmals in der Corona-Pandemie angehoben. Dazu meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Freitag:

«Hier sind zwei Lehren zu ziehen. Die erste ist, dass Lockdowns mit wirtschaftlichen Kosten verbunden sind, die sich nicht einfach wegzaubern lassen, indem man mehr Geld druckt oder billige Kredite ausweitet. (...)

Die zweite Lehre besteht darin, dass Haushalte, Unternehmen und der Staat sich wieder bewusst machen müssen, dass die Gesetze der wirtschaftlichen Verknappung nicht aufgehoben wurden. Ein Jeder muss letztendlich mit dem auskommen, was er hat. Die Ära des immer billigeren Geldes geht zu Ende. Zentralbanken in Großbritannien und überall in der Welt werden die Zinsen weiter erhöhen müssen - ungeachtet des Zustands der Wirtschaft -, um das Hochschießen der Preise und eine Überhitzung der Immobilienmärkte abzuwenden.»

«Dagsavisen»: Konflikte in Europa und Asien bedrohen den Weltfrieden

OSLO: Die sozialdemokratische norwegische Tageszeitung «Dagsavisen» (Oslo) kommentiert am Freitag die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sowie China und Taiwan:

«Auch wenn nun eine bewaffnete Konfrontation vermieden wird und Russland sich wieder zurückzieht, werden die Spannungen nicht nachlassen. Die Krim wurde gewaltsam eingenommen und von Russland unterstützte Truppen befinden sich im Land. Im Osten werden die Chinesen nie von ihrer Forderung abweichen, dass Taiwan ein Teil Chinas wird. Die beiden Konflikte werden weiterhin das Vertrauen zwischen Ost und West untergraben und den Frieden unter Druck setzen. Das Klima der Zusammenarbeit zwischen China und Russland auf der einen Seite und den USA und der NATO auf der anderen wird sich immer weiter verschlechtern. Die Welt ist mit voller Fahrt auf dem Weg in einen neuen Kalten Krieg.»

«de Volkskrant»: Pécresse sollte in der politischen Mitte bleiben

AMSTERDAM: Zur Präsidentschaftskandidatin der Republikaner in Frankreich meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Freitag:

«Sie ist keine Scharfmacherin und sie beschreibt sich selbst als eine Kombination aus Angela Merkel und Margaret Thatcher - reformbereit und geradlinig liberal. Doch um in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl zu kommen, muss sie erstmal (die beiden rechtsextremen Kandidaten) Éric Zemmour und Marine Le Pen schlagen. Valérie Pécresse tritt daher beim Thema Migration schneidig auf: Sie will eine Quote zur Begrenzung der Migration einführen sowie Knochentests zur Bestimmung des Alters von Migranten, die angeblich minderjährig sind. Und sie hat ein Referendum zu der Frage vorgeschlagen, ob eine Bestimmung in die Verfassung aufgenommen werden sollte, wonach die Anzahl von Ausländern, die in Frankreich bleiben dürfen, begrenzt werden muss.

Man kann nur hoffen, dass der Wunsch, den extremen Parteien Wähler abspenstig zu machen, nicht zu einem Wettbewerb um die extremsten Standpunkte führt. Es ist sehr wichtig, dass die Republikaner weiterhin die rechte Stimme der politischen Mitte repräsentieren und nicht dem nachgeben, was als «Zemmourisierung» der Debatten bezeichnet wird.»

«Kommersant»: Ukraine wieder ohne konkrete Zusagen in Brüssel

MOSKAU: Zu dem EU-Gipfel in Brüssel und den Drohungen gegen Russland im Ukraine-Konflikt schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«In der Europäischen Union gibt es einen Konsens über die Notwendigkeit neuer Sanktionen gegen Russland für den Fall einer «Aggression gegenüber der Ukraine». Das machte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell gleich zu Beginn des zweitägigen Gipfels der EU in Brüssel deutlich. Die Chefs der EU-Staaten werden hier auch von den Europaabgeordneten unterstützt, die am Donnerstag eine Resolution verabschiedeten mit Aufrufen zu einer harten Reaktion auf mögliche Provokationen von russischer Seite. Die Ukraine und ihr in Brüssel anwesender Präsident Wolodymyr Selenskyj waren mit solchen Versicherungen zufrieden. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass die Ukraine von den westlichen Partnern wieder keine konkreten Zusagen erhalten hat zu den Perspektiven und zum möglichen Zeitrahmen für eine Aufnahme in die EU und in die Nato.»

««Nesawissimaja»: Baerbock stiehlt Kanzler Scholz die Show

MOSKAU: Zur Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz und zur Ausweisung russischer Diplomaten schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die Regierungserklärung von Olaf Scholz fand statt, aber sie hat nicht die Resonanz hinterlassen, auf die die SPD gesetzt hatte. Die Tagesnachrichten bestimmte vielmehr die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, die den Posten der Außenministerin hat und nach der Rede von Scholz im Zusammenhang mit dem Mord in Berlin an einem Kämpfer aus dem Tschetschenien-Krieg zwei russische Diplomaten auswies.(...)

Da stellt sich die Frage, ob das nicht ein bisschen zu viel Zufall ist, dass es dazu ausgerechnet am Tag der «Thronrede» des neuen Kanzlers kam. Ohne Zweifel sind die deutschen Gerichte unabhängig, und die Urteilsverkündung am Tag des Aufritts von Scholz im Bundestag kann ein reiner Zufall sein. Die Frage ist aber, ob Scholz selbst bei der Vorbereitung auf seine Rede so eine Entwicklung erwartet hat?

Wohl eher nicht, weil am Ende weniger das Urteil als vielmehr die Handlungen des Außenministeriums einen Effekt erzielt haben. Baerbock hat mit ihrer Entscheidung über eine Vergeltung gegenüber Russland Scholz und seiner sorgfältig vorbereiteten Rede die Show gestohlen. Auf den ersten Seiten der deutschen Zeitungen fanden sich nicht die interessanten Ideen des Kanzlers für den Umbau Deutschlands wieder, sondern vielmehr die Ausweisung der Diplomaten.»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Kein Spielraum mehr für Boris Johnson

STRAßBURG: Zum britischen Premierminister Boris Johnson, der wegen mutmaßlichen Verstößen gegen die von ihm selbst verhängten Corona-Regeln unter Druck steht, schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Freitag:

«Der Unmut, der in seiner Partei hochkocht, verwandelt sich aktuell in eine Revolte. Indem etwa hundert Konservative gegen den neuen Plan zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (des britischen Premierministers Boris Johnson) gestimmt haben, haben sie eine Botschaft ausgesendet und ein Tabu gebrochen. Der Premierminister hat keinen Spielraum mehr und seine Fähigkeit, Stürme zu überwinden, ist nicht unendlich.»

«La Vanguardia»: Deutschland zeigt gegenüber Moskau die Zähne

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Freitag die Position Deutschlands gegenüber Russland:

«Die deutsche Justiz hat einen Russen wegen des Mordes an einem Georgier in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem Urteil zufolge wurde dieses Verbrechen vom Regime Wladimir Putins angeordnet. Russland bestreitet das. Aber eines ist klar: Dieses Urteil wenige Tage nach der Amtsübernahme von Olaf Scholz entspricht einer weniger nachgiebigen deutschen Außenpolitik, insbesondere im Verhältnis zu Moskau.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Russland gewarnt, dass bei einem Einmarsch in die Ukraine ernste Konsequenzen drohen. Die russische Eskalation - die Vergiftung und Inhaftierung des Oppositionellen Nawalny, die Verletzungen von Freiheiten und Menschenrechten, die Verlegung von Truppen an die Grenze der Ukraine oder die Erhöhung des russischen Gaspreises - kann nicht folgenlos bleiben. Deutschland ist kein untergeordneter Player. Russland ist zwar 47 mal so groß wie Deutschland und hat mit einer Bevölkerung von 144 Millionen mehr Einwohner als die 83 Millionen Deutschen. Aber das deutsche BIP ist doppelt so hoch wie das Russlands. Die Spannungen sind hoch und Deutschland hat etwas mehr Zähne gezeigt als sonst.»

«NZZ»: Lagarde untergräbt Glaubwürdigkeit der EZB

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Unwillen der EZB, ihre Geldpolitik zu ändern:

«In Frankfurt wird weiter aufs Gaspedal gedrückt. Das hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag klargemacht. Gewiss, der Inflationsdruck ist in Europa weniger breit als in den USA. Dennoch irritiert, wie nonchalant die EZB die Inflation, die mehr als doppelt so hoch ist wie das mittelfristig angestrebte Niveau von zwei Prozent, als bloßes Aufflackern präsentiert.

Seit Monaten fallen die Inflationsraten im Euro-Raum höher aus als erwartet. Nun hat die EZB ihre Prognose für 2022 gegenüber September auf den fast doppelten Wert korrigieren müssen. So wird für das kommende Jahr eine Teuerung von 3,2 Prozent erwartet. Dieser Wert liegt weit über dem Zielwert. Das hindert die EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht daran, eine Zinserhöhung im kommenden Jahr als «sehr unwahrscheinlich» zu bezeichnen. Solche Zusicherungen in Zeiten höchster Unsicherheit untergraben zusehends die Glaubwürdigkeit der EZB.»