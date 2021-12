Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.21 | Aktualisiert um: 15:00 | Überblick

«Libération»: Macron ist ein glühender Verfechter Europas

PARIS: Zu Frankreich, das ab Anfang Januar den Vorsitz im Rat der Europäischen Union antreten wird, schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Freitag:

«Manche der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgeführten Prioritäten, wie das Vorhaben gegen Arbeitslosigkeit zu kämpfen oder «ein menschlicheres Europa» zu gründen, spiegeln eine Kampagne wider, die sich an sehr französischen Angelegenheiten orientiert. Andere Vorschläge, wie eine Regulierung der Internetriesen oder ein EU-Importverbot von Produkten, die zur Abholzung beitragen, können zu ambitioniert erscheinen. Aber zumindest sind die Vorschläge pro-europäisch. (...) Emmanuel Macron präsentiert sich als glühender Verfechter Europas. Anders als viele seiner Mitbewerber (um das französische Präsidentenamt).»

«La Vanguardia»: Demokratie nicht nur mit Worten preisen

MADRID: Zum Demokratie-Gipfel von US-Präsident Joe Biden schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Freitag:

«Die Einberufung eines Gipfels zur Stärkung und Verbreitung der Demokratie in der Welt ist immer eine gute Idee. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Treffen nennenswerte Früchte trägt, ist derweil eine andere Frage (...) Biden ist davon überzeugt, dass es gut für die Welt ist, für die Demokratie einzutreten und so viele Länder wie möglich für diesen Kampf zu gewinnen. Und er glaubt, dass dies die autokratischen Supermächte in Verlegenheit bringen könnte. Diese Überzeugung teilen wir. Aber vielleicht wäre es für Washington - und auch für die ganze Welt - sinnvoller, dass man die Demokratie nicht nur mit Worten preist, sondern dass man sich auch mehr um große globale Herausforderungen kümmert und man große Projekte anführt und vorantreibt. Es gibt da eine große Auswahl: Da ist etwa der Kampf gegen die Klimakrise, oder die Verteidigung der Menschenrechte. Das monopolistische Treiben einiger Großunternehmen muss gestoppt werden. Und außerdem ist eine globale, koordinierte und vereinte Front gegen die Pandemie erforderlich.»

«Wall Street Journal»: Neue US-Strategie im Atomstreit mit Iran nötig

NEW YORK: Zu den schwierigen Verhandlungen mit dem Iran über eine Wiederherstellung des Atomabkommens von 2015, mit dem die Entwicklung von Atomwaffen verhindert werden sollte und aus dem die USA 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump ausgestiegen waren, schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die USA und Europa flehen den Iran immer noch an, zu dem zunehmend irrelevanten Atomabkommen von 2015 zurückzukehren. Doch ein neuer Bericht über die nuklearen Fortschritte des Irans zeigt, wie weit Teherans Programm gekommen ist - und warum Präsident Biden seine Strategie überdenken sollte. (...)

Das Weiße Haus weiß, wie gefährlich die Fortschritte des Irans sind, und Israel weiß das auch. Der Unterschied besteht darin, dass Washington diese nukleare Erpressung gewähren lässt, während Jerusalem abwägt, ob eine Präventivmaßnahme - militärisch oder anderweitig - erforderlich ist, um das iranische Atomprogramm einzuschränken.

Bidens Unterhändler sollten sich fragen, was Teheran die Zuversicht gegeben hat, die Eskalation weiter voranzutreiben. Anstatt auf einen iranischen Sinneswandel zu hoffen, sollte sich das Team Biden darauf vorbereiten, wie man den Schurkenstaat daran hindert, die Bombe zu bekommen, falls die Verhandlungen scheitern.»

«Nowaja Gaseta»: Moskau will im Ukraine-Konflikt Gespräche erzwingen

MOSKAU: Zu den aktuellen Spannungen im Ukraine-Konflikt schreibt die russische Zeitung «Nowaja Gaseta» am Freitag:

«Nun zittert die ganze Welt erneut wegen der Befürchtung, dass wir am Rande eines offenen und nicht mehr «hybriden» militärischen Zusammenstoßes zwischen Russland und der Ukraine stehen. Ein Online-Gespräch zwischen (Kremlchef Wladimir) Putin und (US-Staatschef Joe) Biden, in dem sich die Präsidenten gegenseitig vor verschiedenen rücksichtslosen Handlungen warnten und weiter «rote Linien» zogen, zerstreute diese Befürchtungen kaum vollständig. Aber was ist der Kern dieses jüngsten Aufflammens von Spannungen? (...)

Die kurze Antwort ist einfach: Dies ist die neueste Version eines Erzwingens von Gesprächen. Was Russland betrifft, so ist bekannt, dass dies eine bereits mehr als einmal angewandte Methode von Russlands Mächtigen ist, in deren Händen - abgesehen von militärischer Gewalt und ihrer Androhung - keine überzeugenden Mechanismen der geopolitischen Einflussnahme existieren.»

«Politiken»: Friedensnobelpreisträger zeigen Wert der freien Presse

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Freitag die Auszeichnung der Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratow mit dem Friedensnobelpreis:

«Übergriffe gegen die Presse geschehen leider routinemäßig in Ländern wie China, der Türkei und Syrien. Aber an wenigen Orten wird die Unterdrückung der Presse und die Bekämpfung der Meinungsfreiheit mit größerer Widerwärtigkeit und Systematik betrieben wie in den Heimatländern der Friedensnobelpreisträger: in Russland und auf den Philippinen. Maria Ressa und Dmitri Muratow sind die wahren Helden des Journalismus, der Demokratie und der Aufklärung. Sie bestehen darauf, dass der Kampf für die Freiheit und Wahrheit stärker ist als die Furcht, mit der sie jeden Tag zur Arbeit gehen müssen.»

«NZZ»: Nord Stream 2 hat eine geopolitische Dimension

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Debatten um die Ostseepipeline Nord Stream 2:

«Im Verein mit den USA und den europäischen Partnern vorgetragene Bekenntnisse zur Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine sind entscheidend, genügen aber nicht. (...) Denn so wahr es ist, dass die frühere Kanzlerin nach der Annexion der Krim 2014 entschlossen EU-Sanktionen gegen Moskau auf den Weg brachte, so wahr ist es auch, dass ihre Ukraine- und Russland-Politik dennoch widersprüchlich war.

Mag Merkels Opposition gegen einen Nato-Beitritt der Ukraine 2008 noch vertretbar gewesen sein, so war es ihr Festhalten an der die Ukraine umgehenden Ostseepipeline Nord Stream 2 nach der Krim-Annexion nicht mehr. Denn damit wurde dem Transitland die wichtigste Lebensversicherung gegenüber Moskau aus der Hand genommen. (...) Die Ampelregierung muss deshalb zunächst mit der Lebenslüge der Merkel-Ära aufräumen, bei der Ostseepipeline handele es sich ausschließlich um ein energiewirtschaftliches Projekt. Vielmehr muss sie deren offensichtliche geopolitische Dimension endlich beim Namen nennen.»