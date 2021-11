Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«de Volkskrant»: Europa muss legale Migration ermöglichen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Freitag die Migrationspolitik der EU:

«Die Tragödie im Ärmelkanal, bei der 27 Migranten ertranken, zeigt einmal mehr, dass die europäische Migrations- und Asylpolitik versagt. Solange es keine legalen Wege gibt, werden Flüchtlinge und Migranten weiterhin unannehmbare Risiken eingehen, um die Zukunft für sich oder ihre Kinder zu sichern. (...)

Wenn die EU irgendwo einen Zaun baut, werden die Menschenschmuggler eine andere Route finden, in der Regel mit noch größeren Risiken und mehr Toten als Folge. Ob der «Zaun» nun in der Wüste, um eine griechische Insel oder an der polnischen Grenze steht - die Menschen, die nichts zu verlieren haben, werden es trotzdem versuchen. Zum x-ten Mal stellt sich die Frage, wie viele verzweifelte Flüchtlinge und potenzielle Arbeitskräfte noch im Meer ertrinken oder hinter Stacheldraht zittern müssen, bevor Europa die Zügel zur Regulierung der Migration wieder in die Hand nimmt.»

«NZZ»: Deutschland bleibt im Bündnissystem verankert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Freitag mit der Außenpolitik der künftigen Bundesregierung:

«Deutschland bleibt auch unter der künftigen Regierung berechenbar im westlichen Bündnissystem verankert. Insgesamt trägt der von SPD, Grünen und FDP vereinbarte Koalitionsvertrag einer Welt der multipolaren Rivalität und Unübersichtlichkeit Rechnung. So soll die EU ertüchtigt werden. «Unser Ziel ist eine souveräne EU als starker Akteur in einer von Unsicherheit und Systemkonkurrenz geprägten Welt.» Die Koalition will deshalb, dass Europa künftig in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme spricht. Das bis anhin eine einheitliche Position oft verunmöglichende Einstimmigkeitsprinzip soll durch das einer qualifizierten Mehrheit ersetzt werden. Die Widerstände dagegen sind innereuropäisch indes groß. Berlin kann den dafür nötigen EU-Konsens nur fordern, nicht verfügen.»

«The Wall Street Journal»: Bidens Covid-Toten-Meilenstein

NEW YORK: Zur hohen Zahl der Corona-Toten in den USA und zur Corona-Politik von Präsident Joe Biden schreibt das «Wall Street Journal» in seiner Online-Ausgabe:

«Präsident Biden mag sich nicht mehr daran erinnern, was er in der Wahlkampfdebatte im Herbst 2020 sagte, aber die Amerikaner sollten dies tun: «Jeder, der für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben.» Zu der Zeit zählten die USA 220.000 Covid-Tote.

Die Covid-Toten in diesem Jahr haben die 2020er-Marke überschritten, mit 350.000 Toten seit dem Tag der Amtseinführung (Bidens). Es scheint, dass Herr Biden kein Stück erfolgreicher als Donald Trump war, Covid zu besiegen, und dies trotz des Vorteils von Impfstoffen, besseren Therapien und mehr klinischer Erfahrung. Die Linke politisierte Covid, indem sie Herrn Trump für eine Krankheit verantwortlich machte, die stets schwer zu besiegen war. (...)

Wir erinnern jetzt daran, nicht um Herrn Biden für die Covid-Toten dieses Jahres verantwortlich zu machen. Die Wahrheit im vergangenen Jahr wie in diesem Jahr ist, dass das Virus für jeden Politiker unmöglich zu kontrollieren, geschweige denn zu eliminieren ist. Herr Biden nutzte das Trugbild, er könne das Virus besiegen, um die Wahl zu gewinnen und er zahlt nun einen politischen Preis, weil er es nicht konnte.»

«Die Presse»: Corona gibt Ampel-Koalition keine Schonfrist

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert die Perspektiven der neuen deutschen Ampel-Regierung angesichts der Corona-Situation:

«Die neue Regierung wird eine Impfpflicht als Ultima Ratio gewiss nicht über Nacht verhängen wie die österreichische in einem Verzweiflungsakt, sondern nach reiflicher Überlegung und penibler juristischer Prüfung. Dafür muss Scholz erst den Koalitionspartner FDP als Bannerträger des Liberalismus von der Richtigkeit überzeugen. Gut möglich, dass er zur Bazooka greifen muss wie als Finanzminister zu Beginn der ersten Coronaphase. Ein starker Gesundheitsminister wie Karl Lauterbach an seiner Seite wäre dabei von Vorteil. Viel Zeit darf die Ampelkoalition indes nicht verstreichen lassen, will sie nicht vollends von der Coronawelle überrollt werden.»