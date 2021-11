Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«La Repubblica»: Xi nutzt Geschichte für politische Zwecke

ROM: Zum Abschluss des Plenums der Kommunistischen Partei Chinas schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Freitag:

«Der chinesische Präsident Xi Jinping hat beschlossen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu kontrollieren. Das Plenum der Kommunistischen Partei, das jährliche Treffen von über 300 Mitgliedern der politischen Elite Chinas, genehmigte ein Dokument über die Geschichte der Volksrepublik, das effektiv dazu dient, Xis Führung weiterzutragen. (...)

Es ist nicht das erste Mal, dass ein chinesischer Machthaber beschloss, die Geschichte für politische Zwecke zu nutzen. Mao Tsetung hatte dies schon vor der Geburt der Volksrepublik getan. 1981 nutzte Deng Xiaoping, Vater der Wirtschaftsreformen und der Öffnung Chinas zur Welt, eine zweite historische Resolution, um die verheerenden Fehler Maos in der Kulturrevolution abzuschließen und eine neue Ära zu starten. Xi Jinping wendet heute dieselbe Methode an, um seine dominante Rolle herauszukristallisieren und eine Nachfolge zu kontrollieren, die bereits beendet zu sein scheint, noch bevor sie beginnt.»

«Guardian»: Korruption ist eine permanente Gefahr

LONDON: Angesichts von Korruptionsvorwürfen gegen Mitglieder seiner Konservativen Partei hat Premierminister Boris Johnson erklärt, dass Großbritannien «kein korruptes Land» sei. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«Britische Politiker und Beamte kommen nicht ins Amt, indem sie massive Bestechungsgelder zahlen und annehmen. Sie mögen ihre Karriere nicht damit verbringen, Millionen auf Schweizer Bankkonten zu deponieren. Aber dies sind nicht die einzigen Möglichkeiten, Korruption zu definieren. Umfragen zeigen, dass die Öffentlichkeit dies besser versteht als der Premierminister.

Wie Machiavelli und andere schon vor langer Zeit feststellten, besteht das Problem darin, dass Korruption eine permanente und organische Bedrohung für das öffentliche Leben darstellt. Sie nimmt verschiedene Formen an, große und kleine, die alle auf unterschiedliche Weise ständige Aufmerksamkeit erfordern, um zu verhindern, dass sie systemisch und unentwirrbar werden. Es ist ganz typisch für Boris Johnson, dass er in seinen Äußerungen diese realen Gefahren völlig ignorierte und keine Kritik oder Entschuldigung für einen der aktuellen Fälle vorbrachte, die solche Beunruhigung ausgelöst haben.»

«Nesawissimaja Gaseta»: USA und China überraschen beim Klimagipfel

MOSKAU: Zum Klimagipfel in Glasgow und der Einigung der USA und Chinas auf eine Zusammenarbeit beim Umweltschutz schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die zwei Supermächte haben sich auf eine Klima-Zusammenarbeit ohne Verpflichtungen geeinigt. China und die USA haben ihre Absicht erklärt, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern, aber jeder auf seine Weise. (.) Die Vereinbarung bezieht sich auf die Senkung des Ausstoßes von Kohlendioxid. Doch wie praktisch alle Absprachen des Klimagipfels enthält die Einigung der beiden Seiten nichts wirklich Konkretes.

Bezeichnend ist, dass die beiden Länder die Erderwärmung um die Marke von 1,5 Grad Celsius halten wollen, was ein praktisch unerreichbares Ziel ist. Gleichwohl hat die Vereinbarung einen wichtigen politischen Aspekt, weil Peking und Washington in der Frage des Überlebens der Menschheit nun einen Berührungspunkt gefunden haben. Mit Blick auf das schwierige Verhältnis der beiden, ist die Einigung für viele eine Überraschung. Formal gesehen ist das aber vernünftig, weil beide Staaten führend sind beim Ausstoß von Kohlendioxid.»

«Kommersant»: Machtkampf um Migranten in Belarus verschärft sich

MOSKAU: Zum Machtkampf zwischen Belarus und der EU um die Tausenden Migranten an der polnischen Grenze schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Belarus und die EU-Staaten haben ihre Einsätze noch einmal erhöht in ihrer Konfrontation, die sich durch die Migrationskrise an der polnischen Grenze weiter verschärft. Nun hat Präsident Alexander Lukaschenko als Antwort auf mögliche neue Sanktionen der EU gegen Belarus seine Bereitschaft erklärt, den Transit von Waren in die EU über das Gebiet der Republik zu stoppen und auch die Gasleitung Jamal-Europa abzudrehen.

In Brüssel sind diese Worte zwar nicht ernst genommen worden. Dafür hat der wichtigste Gegner Minsks - Polen - einen nicht minder radikalen Vorschlag: Sanktionen gegen die russische Fluggesellschaft Aeroflot, weil diese angeblich an der Organisation des Stroms der Migranten beteiligt sei. Im russischen Außenministerium gibt es zwar Zweifel, dass es dazu kommt. Aber kategorisch ausschließen will das auch niemand. (.) Im Moment aber ist die Lage für Lukaschenko ernster als für Polen.»

«NZZ»: EU braucht neue Konzepte

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag den Umgang der EU mit der Lage an der polnischen Grenze zu Belarus:

«Die EU muss auch eine Antwort darauf finden, wie sie mit den Migranten umgehen will, die sich - in bisher überschaubarer Zahl - an ihrer Ostgrenze stauen. Grund zur Panik besteht nicht, aber neue Konzepte müssen her. (...)

Der (österreichische) Migrationsexperte Gerald Knaus schlägt einen Ausweg vor. Die EU soll mit den demokratischen osteuropäischen Nachbarn kooperieren: Asylbewerber werden in die Ukraine oder die Moldau gebracht und durchlaufen dort ein Verfahren des UN-Flüchtlingshilfswerks oder der EU-Asylagentur. Erhalten sie Schutz, werden sie in aufnahmewillige EU-Staaten verteilt, andernfalls mithilfe Brüssels wieder in die Heimat zurückgebracht. Ein solches Verfahren würde mit einem Schlag die Zahl der Reisenden auf der Minsk-Route verkleinern.

Den kooperierenden Ländern muss dafür etwas angeboten werden: zum Beispiel Arbeitsvisa, ein Zugang zum gemeinsamen Markt oder Stipendien für Studierende. Natürlich steckt auch hier der Teufel im Detail. Aber es lohnt sich hundertmal, solche neuen Pfade zu erproben, statt Lukaschenkos Brutalität gegen Migranten mit gleicher Münze heimzuzahlen.»

«Washington Post»: Lukaschenko muss gestoppt werden

WASHINGTON: Zur Migrationskrise an der Grenze zu Belarus und zum Vorgehen von Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Der Einsatz der Migranten auf diese Weise dauert schon Monate an, ist aber in den vergangenen Tagen dramatisch eskaliert. Der Schachzug ist ganz nach dem Spielbuch von Russlands Präsident Wladimir Putin, der ihn gebilligt, wenn nicht sogar angezettelt hat. Herr Lukaschenko mag hoffen, ein so widerliches Durcheinander zu schaffen, dass europäische Länder darum betteln oder ihn bezahlen würden, um den Strom der Migranten zu stoppen - in Erinnerung an die Flut aus Syrien vor einigen Jahren -, und auf weitere Sanktionen verzichten würden. Zum Glück zeigt die Europäische Union keinerlei Anzeichen, diese grausame Strategie zu belohnen. (...) Die Sanktionen sollten hart und schnell kommen. Die Vereinigten Staaten sollten auf den Irak und andere Nationen im Mittleren Osten Druck ausüben, Flüge nach Minsk zu unterbinden. Polen und Litauen sollten humanitäre Hilfe so weit nötig für die unglücklichen Opfer erlauben, die sich am Grenzzaun drängen, aber diese Länder müssen standhaft gegen Herrn Lukaschenkos Rüpelhaftigkeit bleiben. Sein Rücktritt und freie und faire Wahlen sind die einzige Hoffnung für einen Neustart in Belarus.»

«Die Presse»: Offene Fragen zum Lockdown für Ungeimpfte

WIEN: Zur angekündigten Verschärfung der Corona-Regeln im österreichischen Bundesland Oberösterreich schreibt «Die Presse» am Freitag in Wien:

«In Oberösterreich startet am kommenden Montag der Pilotversuch Lockdown für Ungeimpfte. Ein Experiment mit unklarem Ausgang. Denn die Frage ist: Wie genau und wie streng wird das dann kontrolliert? Und wirkt so ein Lockdown der Ungeimpften überhaupt? Denn zur Arbeit dürfen diese weiterhin (wenn kein Home-Office möglich ist). (...) Möglicherweise ist der Lockdown für Ungeimpfte also genau das, wonach es aussieht: eine Erziehungsmaßnahme. (...) Diese Gesellschaft besteht zu einem nicht geringen Teil doch aus zu vielen kleinen Kindern, die man bei der Hand nehmen muss. Wer nicht folgt, hat zu Hause Fernsehgebot - anstatt hinaus ins Wirtshaus zu dürfen.»