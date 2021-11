Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.21 | Überblick

«Washington Post»: USA und EU machen gemeinsam Front gegen China

WASHINGTON: Zur jüngsten Einigung der USA und der EU, den jahrelangen Streit um amerikanische Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte beizulegen, schreibt die «Washington Post» am Freitag:

«Präsident Biden kehrte aus Europa mit einem großen politischen Erfolg in der Hand zurück: der zumindest vorläufigen Lösung eines üblen transatlantischen Handelsstreits, den die Trump-Regierung hinterlassen hatte. Nachdem er zuvor einen Waffenstillstand in einem sogar noch älteren Handelsgefecht über wechselseitige Flugzeugsubventionen ausgehandelt hatte, hat Herr Biden nun einen Deal erzielt, die Zölle aufzuheben, die sein Vorgänger auf europäischen Stahl und europäisches Aluminium verhängt hatte. Die Europäische Union revanchierte sich, indem sie die angedrohten Vergeltungsabgaben auf US-Produkte wie Whiskey und Motorräder beendete. Die Vereinigten Staaten und Europa haben so das Fundament für bessere Beziehungen gelegt - und eine vereintere Front gegen das Land, China, dessen unfaire Handelspraktiken, vor allem das Festhalten an Stahlüberkapazitäten, beiden schaden.»