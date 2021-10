Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Washington Post»: Bidens Sozialplan nicht perfekt, aber bedeutend

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat sein geplantes Paket für Investitionen in Soziales und Klimaschutz auf Druck aus den eigenen Reihen dramatisch gestutzt und die vorgesehenen Ausgaben auf 1,75 Billionen US-Dollar halbiert. Dazu schreibt die «Washington Post»:

«Es ist ein weitreichender Vorschlag für Sozialausgaben und Klimaschutz, der als Vorschuss für große strukturelle Veränderungen gedacht ist, die die USA gerechter und umweltfreundlicher machen würden. Obwohl das Paket in seiner jetzigen Form bei weitem nicht perfekt ist, stellt es einen bedeutenden Schritt in Richtung dieser beiden Ziele dar und ist gleichzeitig einigermaßen fiskalisch verantwortbar. Noch vor ein paar Tagen schien ein solches Ergebnis sehr zweifelhaft.

Es ist nicht so umfangreich oder ehrgeizig, wie es die meisten demokratischen Kongressabgeordneten wollten. Wichtige politische Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf das Klima, wurden stark gestutzt. (...) Es ist nun an der Zeit, dass die Demokraten auf dem Capitol Hill ihre Differenzen beiseite legen und dieses Paket über die legislative Ziellinie bringen. Dies ist eine zwingende Notwendigkeit, auf der - wie Biden sagte - seine Präsidentschaft und ihre Mehrheit nun ruhen. Noch wichtiger ist, dass das Land dies braucht und verdient.»

«The Guardian»: Nord Stream 2 ist ein heißes Eisen

LONDON: Zum Anstieg der Gaspreise und der Rolle Russlands meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«Die Gasmärkte sind komplexer als ein Wasserhahn, den Wladimir Putin auf- und zudreht. Aber Russlands engste Nachbarn, insbesondere die Ukraine, wissen aus bitterer Erfahrung, dass der Kreml Energieexporte für strategische Schikanen nutzt.

Gazprom, der staatliche russische Gasmonopolist, sagt, man ziehe Preisstabilität der Volatilität vor und habe Verträge stets eingehalten. Skeptiker sagen, dass das Unternehmen Spielchen treibt, um die Genehmigung der deutschen Behörden für die Nord Stream 2-Pipeline zu beschleunigen, die zwar das Angebot erhöhen, Europa aber auch noch stärker in die Abhängigkeit von russischen Exporten bringen würde. Die strategischen Implikationen dieser Entscheidung sind nun ein heißes Eisen in Berlin und in den politischen Debatten in der EU.

Es könnte durchaus gleichzeitig wahr sein, dass Russland keine Schuld an der Verwundbarkeit Europas im Energiebereich trägt und dass der Kreml die Schwäche ausnutzt, um aus politischen und wirtschaftlichen Gründen Unheil anzurichten.»

«De Telegraaf»: Corona-Maßnahmen nur für Ungeimpfte?

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Freitag die Corona-Politik der niederländischen Regierung:

«Die Regierung ist im Begriff, die Corona-Maßnahmen erneut zu verschärfen. Dies würde bedeuten, dass wir unsere wiedergewonnenen Freiheiten nicht sehr lange genießen konnten, nachdem die große Mehrheit der Bevölkerung anderthalb Jahre lang brav alle restriktiven Maßnahmen befolgt hat. Dass diese strengen Verhaltensregeln für alle galten, war ein dabei ein schwacher Trost.

Nun stellt sich jedoch die Frage, ob dies wieder so sein soll, wenn neue Beschränkungen eingeführt werden. Auch das Kabinett ringt mit dieser Frage, wie die Erklärung von Gesundheitsminister Hogo de Jonge zeigt. Er schließt nicht aus, dass neue Maßnahmen nur für nicht geimpfte Personen gelten. Dies wäre jedoch eine verdeckte Form der Impfpflicht, die im Widerspruch zur Politik der Regierung steht.

Aber die gesamte Gesellschaft erneut mit Maßnahmen zu belasten, obwohl Corona jetzt vor allem die Ungeimpften trifft, wäre auch nicht angemessen.»

«Financial Times»: COP26 könnte scheitern

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Freitag den Klimagipfel COP26 in Glasgow:

«Das Treffen in Glasgow ist von entscheidender Bedeutung, da das Pariser Klimaabkommen vor fünf Jahren den Ländern eine Frist gesetzt hat, weitaus ehrgeizigere Pläne zur Reduzierung der unaufhaltsamen Treibhausgasemissionen vorzulegen. Die reichsten Länder müssen den Nachweis erbringen, dass sie den ärmeren Nationen helfen werden, die Kosten für die Bewältigung der immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Klimawandels zu tragen. Entscheidend ist, dass der Gipfel zu neuen Vereinbarungen über den Ausstieg aus der Kohle, zur Beendigung der Subventionen für fossile Brennstoffe, zur Eindämmung der Abholzung und zu anderen konkreten Schritten für die Emissionssenkung führt. (...)

Die Gefahr eines Scheiterns in Glasgow ist real. Doch der Schlüssel zu einer erfolgreichen Konferenz liegt zum Teil bei den Staats- und Regierungschefs der G20-Länder, die für etwa 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind und sich am Wochenende in Rom treffen. Es gibt noch einen Hoffnungsschimmer, dass sie Schritte unternehmen können, die COP26 wachrütteln würden.»

«La Croix»: Kein Optimismus vor Weltklimakonferenz angebracht

PARIS: Zu den Herausforderungen bei der Weltklimakonferenz in Glasgow schreibt die katholische französische Tageszeitung «La Croix» am Freitag:

«Es ist nicht die Zeit für Optimismus. Die zuletzt von Staaten verkündeten Klimaschutzmaßnahmen reichen nicht aus, um eine «Klimakatastrophe» zu verhindern, wie Antonio Guterres sagt. Der UN-Generalsekretär schließt nicht einmal ein Scheitern der Weltklimakonferenz aus. Noch dazu kommt, dass mehrere Staats- und Regierungschefs der Länder mit dem höchsten Treibhausgas-Ausstoß nicht nach Glasgow kommen werden oder die Öffentlichkeit bisher über ihre Anwesenheit in Schottland im Unklaren lassen. (...) Über das Scheitern der Konferenz zu spekulieren ist eine Art, die Regierungen zur Verantwortung zu rufen und die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Die Zukunft unserer Erde, «unseres gemeinsamen Hauses», erfordert etwas anderes als einfache Absichtserklärungen und Halb-Maßnahmen. Und die Zeit drängt.»

«Kommersant»: Trotz Gaslieferungen bleiben Vorräte in Europa niedrig

MOSKAU: Zur Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Gasspeicher in Europa nach dem 8. November aufzufüllen, schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Freitag:

«Die Gaspreise sind nach dem Versprechen von Wladimir Putin, die unterirdischen Speicher von Gazprom in der Europäischen Union zu befüllen, deutlich gefallen. (.) Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es dabei gar nicht um zusätzliche Lieferungen von Gas nach Europa geht, sondern nur um die minimal nötigen Mengen, damit Gazprom seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Und selbst wenn das Unternehmen tatsächlich seine Lieferungen forcieren sollte, um die Speicher in Europa zu befüllen, wofür es keine faktische Bestätigung gibt, wären die Vorräte immer noch deutlich niedriger als zu selben Zeit im vorigen Jahr.»

«Corriere della Sera»: Lasst uns Polen nicht verlieren

ROM: Zum Streit zwischen der EU und Polen schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Freitag:

«Lasst uns Polen nicht verlieren. Und lasst uns Polen nicht unterschätzen. Seit das Land in die EU eingetreten ist - im Mai 2004 zusammen mit anderen Ländern des ehemaligen sowjetischen Imperiums - haben wir es vernachlässigt, ja sogar missachtet: als ob jemand, der mit der Erfahrung aus einer dramatischen Diktatur in den reichen Club des Westens eintritt, weniger Wert habe, um sich am Brüsseler Tisch und in den Räumen der europäischen Kanzleien durchzusetzen. (...) Polen ist der Protagonist einer neuen EU-Krise. Warschau zu bestrafen oder mit ihnen reden, das ist die Alternative, über die sich die 27 gerade spalten. (...)

Die Art und Weise wie die europäischen Regierungen den Fall Warschau angehen und versuchen, ihn zu lösen, um Polen nicht zu verlieren, wird tiefgreifende Konsequenzen für die Einheit der EU haben, für die Beziehungen zwischen Ost und West und dafür um die Inklusionsfähigkeit zu messen, die in der DNA der Union stecken soll. In jeder Krise liegt auch eine Chance.

«Jyllands-Posten»: Starkes Signal der G20 nicht wahrscheinlich

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert den G20-Gipfel in Rom:

«Wenn die G20 keine vernünftige Einigung über globale Klimalösungen erzielen kann, wie sollte das dann in Glasgow möglich sein, wo alle Länder der Welt mit ihren eigenen Agendas vertreten sind. Die weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen müssen nicht nur die Richtung weisen, sondern auch voran gehen. Deshalb haben sie die einmalige Gelegenheit, ein starkes und unmissverständliches Signal von Rom an die Küste von Clyde zu senden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, ist minimal.»

«NZZ»: Italiens Rechte setzt sich durch

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag die Ablehnung eines Gesetzes gegen Homophobie in Italien:

«In Italien darf man weiterhin ungestraft gegen Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten hetzen. Im Senat hat die Rechte ein Gesetzespaket versenkt, das verstärkten Schutz dagegen geboten hätte. Sie hat damit klargemacht, dass für sie die Freiheit und Selbstentfaltung der einzelnen Person keinen hohen Stellenwert hat, konservative oder reaktionäre Normen der Mehrheitsgesellschaft werden höher gewichtet. Jedoch sind mit dem Senatsentscheid die Menschenrechte oder die Demokratie in Italien nicht abgeschafft, sie gelten weiterhin. Die Diskussion um das Thema geht weiter.

Im Kern geht es um die Freiheitsrechte, ferner geht es darum, was in der Gesellschaft als «normal» oder «natürlich» gilt. Setzt sich eine Auffassung durch, die den Leuten ihre eigene Lebensführung überlässt? Oder bleibt man bei der Auffassung, dass im Sexuellen abweichende Veranlagung und nicht konformes Verhalten eigentlich ungehörig sind? (...) Im Sommer haben im ganzen Land Zehntausende von Jugendlichen mit Regenbogenfahnen für sexuelle Freiheit demonstriert, auch in abgelegenen Städten. Die Rechte muss überlegen, ob sie diese künftigen Wähler vertreiben will.»